Bí quyết duy trì đam mê trong đời sống vợ chồng dài lâu

Giữ lửa hôn nhân: Điều không dễ nhưng hoàn toàn có thể

Theo Tiến sĩ John Gottman, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, người sáng lập Viện Gottman về nghiên cứu hôn nhân, các cặp đôi hạnh phúc không phải vì họ không có mâu thuẫn, mà vì họ biết cách duy trì sự kết nối và sự thân mật lâu dài. Dưới đây là những yếu tố quan trọng giúp vợ chồng duy trì sự gắn kết và thăng hoa trong đời sống lứa đôi.

1. Kết nối cảm xúc – Yếu tố then chốt cho hạnh phúc dài lâu

Tiến sĩ Sue Johnson, tác giả cuốn sách Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love, nhấn mạnh rằng sự gắn kết cảm xúc chính là nền tảng của một mối quan hệ vững bền. Khi vợ chồng cảm thấy được thấu hiểu và quan tâm, họ sẽ có xu hướng gần gũi nhau hơn cả về tinh thần lẫn thể xác.

Vì vậy, để duy trì sự kết nối này, các cặp đôi nên:

Dành thời gian trò chuyện mỗi ngày, dù chỉ là 10-15 phút, để chia sẻ về công việc, cuộc sống và cảm xúc. Lắng nghe tích cực, không chỉ nghe để đáp lại mà còn để hiểu đối phương thực sự muốn gì. Bày tỏ sự quan tâm bằng hành động nhỏ như nắm tay, ôm nhau hay đơn giản là một tin nhắn yêu thương.

2. Làm mới đời sống tình dục – Tránh sự nhàm chán

Một trong những lý do khiến đời sống vợ chồng nguội lạnh chính là sự lặp đi lặp lại trong chuyện chăn gối. Việc làm mới trải nghiệm phòng the là yếu tố quan trọng để giữ lửa đam mê.

Tiến sĩ Emily Nagoski, chuyên gia tình dục học và tác giả sách Come As You Are: The Surprising New Science That Will Transform Your Sex Life, khẳng định rằng sự hứng thú trong đời sống tình dục đến từ cảm giác kết nối, sự an toàn và những trải nghiệm mới mẻ. Một số gợi ý để làm mới chuyện chăn gối bao gồm:

Khám phá những tư thế mới hoặc không gian khác lạ để tạo sự hứng thú. Dành nhiều thời gian hơn cho màn dạo đầu, giúp cảm xúc được thăng hoa hơn. Thể hiện sự khen ngợi và động viên, để đối phương cảm thấy tự tin và thoải mái hơn trong chuyện chăn gối.

3. Chăm sóc bản thân – Giữ gìn sự hấp dẫn và tự tin

Việc duy trì sức hút cá nhân không chỉ giúp bạn cảm thấy tự tin mà còn khiến đối phương luôn bị thu hút.

Tiến sĩ Helen Fisher, nhà nhân chủng học sinh học và tác giả cuốn sách Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love, nhấn mạnh rằng sự hấp dẫn không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn đến từ năng lượng, sự tự tin và cách mỗi người tự chăm sóc bản thân.

Duy trì thói quen tập luyện thể thao để có vóc dáng cân đối và sức khỏe dẻo dai. Chăm sóc ngoại hình phù hợp với bản thân, không cần quá cầu kỳ nhưng đủ để tạo sự cuốn hút. Thể hiện sự tự tin và yêu bản thân, vì khi bạn tự tin, đối phương cũng sẽ cảm nhận được năng lượng tích cực từ bạn.

4. Giữ lửa lãng mạn – Bí quyết không thể bỏ qua

Lãng mạn không chỉ dành cho giai đoạn đầu của tình yêu mà cần được duy trì trong suốt hành trình hôn nhân.

Tiến sĩ Terri Orbuch, nhà nghiên cứu hôn nhân tại Đại học Michigan và tác giả cuốn sách 5 Simple Steps to Take Your Marriage from Good to Great, cho rằng những hành động lãng mạn dù nhỏ nhưng thường xuyên có thể duy trì cảm giác yêu thương trong hôn nhân. Một số cách để giữ lửa lãng mạn bao gồm:

Dành thời gian hẹn hò thường xuyên, ít nhất một lần mỗi tháng. Tạo ra những điều bất ngờ, chẳng hạn như một món quà nhỏ, một bữa ăn tự tay chuẩn bị hoặc một chuyến đi chơi không báo trước. Gửi những tin nhắn yêu thương, ngay cả khi đã kết hôn lâu năm.

5. Giải quyết mâu thuẫn một cách khéo léo

Mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi trong hôn nhân, nhưng cách giải quyết chúng mới là yếu tố quyết định sự bền vững của một mối quan hệ.

Tiến sĩ John Gottman, với hơn 40 năm nghiên cứu về hôn nhân, đã phát hiện ra rằng những cặp đôi hạnh phúc không né tránh xung đột, mà họ học cách xử lý chúng một cách lành mạnh. Ông khuyến nghị:

Tránh cãi vã gay gắt, thay vào đó hãy học cách trò chuyện để tìm giải pháp. Biết cách nhượng bộ khi cần thiết, không nên chỉ khăng khăng bảo vệ quan điểm cá nhân. Luôn nhớ lý do vì sao hai người đến với nhau, để từ đó có cách hành xử tích cực hơn.

6. Giữ sự mới mẻ trong mối quan hệ

Một trong những nguyên nhân khiến đam mê phai nhạt là do mối quan hệ trở nên quá quen thuộc, thiếu đi yếu tố bất ngờ. Để khắc phục điều này, các cặp đôi có thể:

Cùng nhau trải nghiệm những điều mới như học một bộ môn mới, đi du lịch hoặc thử một sở thích chung. Dành thời gian riêng cho bản thân để tạo sự nhớ nhung và mong chờ. Đặt ra những mục tiêu chung, từ nhỏ như cùng đọc một cuốn sách đến lớn như lập kế hoạch tài chính hoặc du lịch dài ngày.

Giữ lửa đam mê trong hôn nhân là một quá trình đòi hỏi sự thấu hiểu, chia sẻ và nỗ lực từ cả hai phía. Không có công thức chung cho tất cả các cặp đôi, nhưng bằng cách chú ý đến những yếu tố quan trọng như kết nối cảm xúc, làm mới đời sống tình dục, duy trì sự hấp dẫn, giữ lửa lãng mạn và giải quyết mâu thuẫn khéo léo, các cặp vợ chồng hoàn toàn có thể duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc và tràn đầy đam mê.

