Những nơi nào có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên bước vào đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới đang tích tụ năng lượng trên bề mặt biển ấm, sẽ mạnh lên thành bão trong ngày hôm nay.

Hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, gần về phía khu vực Trung Trung Bộ. Hoàn lưu mây ẩm của bão có thể chạm vào đất liền có thể gây ra đợt mưa lớn từ đêm nay.

Dự báo từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi là khu vực có mưa lớn nhất, lượng mưa 30-80mm, có nơi trên 150mm. Mưa kéo dài đến thứ Sáu (13/6), có điểm mưa lên đến trên 450mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng những vùng trũng thấp.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ cũng có mưa nhiều. Khu vực Bắc Tây Nguyên lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Có thể đi kèm cả gió lốc, sấm sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14/6 mưa lớn ở các khu vực trên giảm.

Thời tiết tại Bắc Bộ chiều tối nay có mưa dông xảy ra ở vùng ven biển và đồng bằng. Trưa và chiều khu vực này có nắng và khá nóng. Mức nhiệt các thành phố phổ biến trong khoảng 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, nhiều nơi trên cả nước có mưa to. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 11/6 đến ngày 12/6:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 11/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên: Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 11/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 12/6 đến ngày 20/6:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 14-16/6 có khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ đêm 16/6 đến cuối thời kỳ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác.

- Bắc và Trung Trung Bộ: Đêm 12-13/6 khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 14/6 đến cuối thời kỳ có nắng nóng diện rộng.

- Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Bắc Tây Nguyên từ ngày 12-13/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.