Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, miền Trung mưa lớn thế nào?

Tin áp thấp nhiệt đới

Theo bản tin dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo, đến 10h ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10, tâm bão trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị - Quảng Nam, cách Quảng Trị khoảng 110km về phía Đông Đông Nam. Đến chiều cùng ngày, bão đi vào đất liền Quảng Trị - Quảng Nam, sau đó suy yếu.

Theo TS. Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, đến 13h chiều nay (18/9), cơn áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng khoảng 530km về phía Đông, tốc độ di chuyển chậm khoảng 15km/h.

"Qua theo dõi, tất cả các mô hình dự bảo của nước ta và quốc tế đều cho thấy, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão", TS Mai Văn Khiêm cho biết.

Điểm danh những nơi mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới GĐXH - Theo dự báo thời tiết, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão di chuyển vào đất liền nước ta. Dự báo khu vực Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa có nơi vượt 100mm.

Theo chuyên gia khí tượng, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Ảnh: NCHMF

Miền Trung có mưa rất to do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới/bão

TS. Mai Văn Khiếm cho biết thêm, mực nước triều vào thời gian dự kiến bão đổ bộ (từ 17h ngày 19/9 đến 7h ngày 20/9) tại các trạm: Cửa Gianh (Quảng Bình) từ 0,7 - 1,8m; Cửa Việt (Quảng Trị) từ 0,7 - 1,4m; Đà Nẵng từ 0,7 - 1,3m.

Từ 19h ngày 17/9 đến 12h ngày 18/9, Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to từ 50 - 150mm. Riêng tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng mưa 150 - 250mm; một số trạm đo được lượng mưa lớn hơn như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 237mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 279mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 254mm.

Dự báo chiều tối ngày 18/9 đến 19/9, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to từ 100 - 300mm, có nơi trên 500mm; Thanh Hóa, Nghệ An từ 70-150mm, có nơi trên 250mm; Tây Nguyên từ 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Về tình hình lũ, dự báo từ ngày 18/9 đến 21/9, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Nam xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3 -7m. Đỉnh lũ thượng nguồn sông Mã, sông Bưởi (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) báo động 2 - báo động 3; hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông La (Hà Tĩnh), sông Cả (Nghệ An) ở mức báo động 1; các sông từ Quảng Bình - Quảng Nam ở mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2; riêng các sông nhỏ ở Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Quảng Nam.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp thành bão số 4, miền Trung ảnh hưởng mưa lớn từ hôm nay GĐXH - Hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h. Khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, miền Trung ảnh hưởng mưa lớn từ hôm nay.