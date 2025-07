Sóng biển cao lừng lững ở Đồ Sơn, đánh vỡ bờ kè

XEM CLIP:

Sóng biển cao lừng lững hơn 10m ở Đồ Sơn, đánh vỡ bờ kè





Từ trưa ngày 22/7, khu vực Đồ Sơn ghi nhận tình trạng thủy triều dâng cao, sóng biển mạnh liên tục đánh vào bờ, gây ngập tại nhiều tuyến đường ven biển. Chính quyền và lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Nước biển dâng cao kết hợp gió mạnh khiến từng đợt sóng chồm vào bờ kè Đồ Sơn cao khoảng 10m, tràn lên đường ven biển. Ảnh: Thế Bằng

Theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet vào khoảng 13h ngày 22/7, tại khu vực ven biển Đồ Sơn (Hải Phòng), mực nước biển dâng nhanh kèm theo gió mạnh đã tạo ra từng đợt sóng lớn. Nhiều thời điểm, sóng đánh mạnh vào kè biển, tạo cột nước bắn cao tới hơn 10m, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông gần khu vực này.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp , Công an phường Đồ Sơn đã tăng cường tuần tra, liên tục nhắc nhở và yêu cầu người dân không được ra khu vực ven biển. Một số tuyến đường bị ngập do sóng tràn lên khiến các phương tiện lưu thông buộc phải chuyển hướng, đi qua các lối tắt nằm giữa khe núi để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chắc năng tổ chức chốt chặn ở ven biển Đồ Sơn để đảm bảo an toàn. Ảnh: Thế Bằng

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an phường Đồ Sơn, cho biết: “Từ ngày 21/7, Công an phường phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, lập chốt kiểm soát và yêu cầu người dân tuyệt đối không di chuyển tại các tuyến đường ven biển nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.”

Cũng từ chiều tối 21/7, các chốt chặn đã được thiết lập tại những khu vực trọng yếu ven biển. Lực lượng liên ngành tổ chức trực chiến 24/24, thường xuyên tuần tra, kiểm soát và ngăn chặn người dân đi vào các khu vực nguy hiểm.

Một số người lái ô tô đi qua đường ven biển Đồ Sơn được lực lượng chức năng yêu cầu rẽ sang làn lối tắt, giữa các khe núi để đảm bảo an toàn. Ảnh: Thế Bằng

Đến thời điểm hiện tại, mực nước biển tại Đồ Sơn vẫn tiếp tục dâng cao, sóng mạnh không ngừng vỗ vào bờ, nước tràn lên nhiều đoạn đường ven biển. Trước nguy cơ mất an toàn, UBND phường Đồ Sơn đã yêu cầu tăng cường thêm lực lượng tại các điểm giao thông, đường ngang và lối tắt nhằm kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển của người dân và du khách.

Theo ghi nhận, dọc các tuyến đường từ khu 1, khu 2 vào khu 3 của phường Đồ Sơn, hầu hết các hộ dân và cơ sở kinh doanh đều đã đóng cửa, chủ động ứng phó với thời tiết xấu.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết và tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn, cảnh báo từ lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Sóng biển từng đợt vỗ mạnh vào bờ, kết hợp với gió rít lên từng cơn. Ảnh: Thế Bằng

Người dân bất chấp nguy hiểm đi qua con đường ven biển khi nước tràn vào. Ảnh: Thế Bằng

Nước biển tràn vào đường, khiến một số quán ăn ở ven bờ biển bị ngập. Ảnh: Thế Bằng

Bất chấp nguy hiểm, nhóm thanh niên liều mình ra bờ biển. Ảnh: Thế Bằng

Sóng mạnh khiến một số bờ kè bị vỡ thành từng mảnh. Ảnh: Thế Bằng