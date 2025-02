'Biển người' kéo về chợ Viềng ở Nam Định để 'mua may, bán rủi'

Chợ Viềng Xuân 2025 được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 5/2/2025 dương lịch với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chính quyền địa phương. Các bãi đỗ xe được mở rộng, giao thông được phân luồng để tránh tình trạng ùn tắc. Gần 500 cán bộ công an và các lực lượng hỗ trợ sẽ túc trực để đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự an tâm cho du khách.