Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Thứ năm, 20:26 30/04/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch biển biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình đón lượng lớn du khách đổ về vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên, giữa cảnh đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm, xuống tắm tại khu vực cấm, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Ngày 30/4, tại khu du lịch biển biển Thịnh Long, hàng nghìn du khách đổ về tắm biển, vui chơi trong tiết trời nắng nóng đầu mùa.

Ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường dẫn vào khu du lịch chật kín phương tiện, dòng xe nối dài, di chuyển chậm.

Khu vực bãi tắm 3 trở thành “điểm nóng” khi người dân tập trung đông đúc, từ người già đến trẻ nhỏ chen nhau xuống biển giải nhiệt.

Từng nhóm gia đình, bạn bè mang theo phao, đồ ăn, ghế ngồi trên bãi cát, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, sôi động.

Bãi tắm nằm sát tuyến kè đê Hải Thịnh, công trình vừa được đầu tư xây dựng với kinh phí khoảng 500 tỷ đồng thu hút đông đảo người dân.

Đáng chú ý, ngay cạnh bãi tắm 3 có khu vực đã được cắm biển cấm tắm, song không ít người vẫn bất chấp nguy hiểm, thậm chí cho cả trẻ nhỏ xuống nước.

Sóng biển lớn, dòng chảy mạnh nhưng nhiều người vẫn chủ quan, vô tư tắm biển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hình ảnh trẻ em nô đùa ngay khu vực cảnh báo khiến nhiều người không khỏi lo ngại về nguy cơ tai nạn đuối nước.

Trước đó, tối 28/4, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khai mạc mùa du lịch biển 2026 tại khu du lịch biển Thịnh Long với chủ đề “Ninh Bình - Từ non thiêng đến biển rộng”.

Lượng khách tăng đột biến trong dịp lễ cho thấy sức hút của biển Thịnh Long, song cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về đảm bảo an toàn cho du khách.

Video biển Thịnh Long ở Ninh Bình thu hút đông đảo người dân đến tắm:


Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam Định

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Đời sống - 1 giờ trước

Với các trận mưa đặc biệt lớn, trên 100 mm/giờ trở lên trong nhiều giờ Hà Nội sẽ có 220 điểm ngập cục bộ thuộc 54 phường xã.

Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam Định

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trước nguy cơ mất an toàn tại hai khu chung cư cũ 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu khẩn trương tham mưu phương án di dời, hỗ trợ người dân, tránh rủi ro trong mùa mưa bão sắp tới.

Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương thay đổi thế nào?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đề xuất mới nhất từ Bộ Nội vụ đã được Bộ Chính trị thống nhất, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%), theo đó mức lương sẽ thay đổi thế nào?

Hà Nội: Người dân tháo dỡ nhà cửa, nhường đất cho dự án cầu vượt đường 70 - Phạm Tu

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sau gần một thập kỷ "án binh bất động" và trở thành điểm đen ùn tắc kinh niên, nút giao đường 70 - Phạm Tu (TP Hà Nội) hiện đang chứng kiến những chuyển động quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Với "tối hậu thư" từ người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô, dự án nghìn tỷ này đang chạy đua với thời gian để khánh thành vào cuối năm 2026.

Thông tin ai cũng muốn biết: Lương cơ sở tăng 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, tăng lương cơ sở lên 8% từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?

Hà Nội giải quyết được 17 điểm ùn tắc trong quý I

Đời sống - 7 giờ trước

Trong quý I/2026, liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố Hà Nội triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT). Qua đó đã xử lý được 17 điểm ùn tắc; TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí.

Phía sau những màn hình giữ nhịp giao thông Thủ đô

Đời sống - 9 giờ trước

Bước vào kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, khi nhiều người tạm gác công việc để trở về bên gia đình, tại Trung tâm điều khiển giao thông, những màn hình vẫn sáng, những cán bộ, chiến sĩ vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ. Từ đây, từng tuyến đường, từng nút giao, từng dòng phương tiện được theo dõi liên tục, góp phần giữ cho nhịp giao thông Thủ đô thông suốt, an toàn.

Các loại giấy tờ sử dụng đất bắt buộc phải có khi làm sổ đỏ 2026

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024, sổ đỏ được gọi là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". Năm 2026, khi làm sổ đỏ người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Kỳ nghỉ lễ (từ 30/4-3/5), Bắc Bộ có mưa dông cục bộ, Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ oi bức kèm mưa vào chiều tối.

Hà Nội: Danh sách 108 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 28/4 - 29/4

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 28/4 - 29/4), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

