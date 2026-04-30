Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam Định
GĐXH - Trước nguy cơ mất an toàn tại hai khu chung cư cũ 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu khẩn trương tham mưu phương án di dời, hỗ trợ người dân, tránh rủi ro trong mùa mưa bão sắp tới.
Liên quan đến sự việc hai khu chung cư cũ 181 và 207 ở đường Hoàng Văn Thụ (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, kết cấu bị hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần, ngày 30/4, thông tin với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết, hiện UBND tỉnh đang đôn đốc tham mưu việc di dời và hỗ trợ các hộ dân sinh sống tại đây.
Theo Văn bản số 2755/UBND-VP về việc đôn đốc khẩn trương tham mưu việc di dời và hỗ trợ các hộ dân đang sinh sống tại nhà 181, 207 đường Hoàng Văn Thụ.
Văn bản nêu rõ, trong thời gian qua, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân đang sinh sống tại số nhà 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, phường Nam Định, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình, đề xuất phương án triển khai thực hiện di dời và hỗ trợ các hộ dân đang sinh sống tại các địa chỉ trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, các nội dung Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất, báo cáo chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu.
Trước đó, ngày 14/4, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục ban hành Công văn số 2291/UBND-VP4, giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ hiện trạng, số liệu liên quan đến các hộ dân đang sinh sống tại 2 khu nhà trên; nghiên cứu, đề xuất cụ thể cơ chế hỗ trợ tiền thuê nhà, hỗ trợ di dời và các chính sách liên quan, đảm bảo cơ sở pháp lý và thực tiễn, tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế; lấy ý kiến thống nhất của các sở: Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Nam Định và các cơ quan, đơn vị liên quan; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/4. Tuy nhiên, đến nay Sở Xây dựng chưa tham mưu, báo cáo theo yêu cầu.
Theo văn bản, đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, cần triển khai ngay để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân sinh sống tại 2 khu nhà trên, nhất là trong mùa mưa bão năm 2026. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng nghiêm túc, khẩn trương thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo tại Công văn số 2291/UBND-VP4 ngày 14/4/2026; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/5/2026; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm trễ, không đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, ảnh hưởng đến việc di dời và an toàn của người dân.
Theo thông báo kết luận của UBND tỉnh Ninh Bình tại hội nghị làm việc với Sở Xây dựng do ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, ban hành ngày 30/4, về phương án di dời, hỗ trợ các hộ dân tại khu nhà số 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh phương án di dời, hỗ trợ các hộ dân theo chỉ đạo tại Công văn số 2755/UBND-VP4 ngày 29/4/2026; báo cáo trước ngày 5/5/2026.
Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cụ thể cơ chế hỗ trợ tiền thuê nhà, hỗ trợ di dời và các chính sách liên quan, đảm bảo cơ sở pháp lý và thực tiễn; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.
Chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND phường Nam Định, thường xuyên theo dõi để kịp thời có phương án đảm bảo an toàn cho các hộ dân đang sinh sống tại số nhà 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ; tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân chủ động di dời, bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão năm 2026. Việc bố trí nơi ở mới cần đảm bảo an toàn, phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn và nhu cầu của người dân, tránh thất thoát, lãng phí.
Trước đó, Báo Gia đình và Xã hội đã có bài viết phản ánh về hai khu chung cư cũ 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đang xuống cấp nghiêm trọng, kết cấu hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.
Tại khu chung cư cũ số 207 đường Hoàng Văn Thụ (phường Nam Định), được xây dựng từ năm 1940, hiện vẫn là nơi cư trú của 16 hộ dân với 45 nhân khẩu. Lối vào khu nhà chật hẹp, tối tăm, hệ thống điện đấu nối chằng chịt.
Cầu thang dẫn lên các căn hộ tầng 2 bị hư hỏng, người dân phải dùng thanh sắt, gỗ để chống đỡ; ánh sáng gần như không lọt tới. Người lạ nếu không dùng đèn pin khó có thể di chuyển, kể cả ban ngày.
Tương tự, các hộ dân sinh sống tại khu chung cư số 181 đường Hoàng Văn Thụ cũng đang chật vật bám trụ trong những căn hộ xuống cấp nghiêm trọng.
Video chung cư cũ phường Nam Định ở Ninh Bình xuống cấp:
