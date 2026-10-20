Bình luận xúc phạm sai sự thật, cô gái bị xử phạt 15 triệu đồng

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Trước đó, vào ngày 11/10, qua rà soát trên không gian mạng, Công an xã Đông Hưng phát hiện tài khoản Facebook có tên "Khuê khuê" đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên trang Facebook cá nhân "Lê Trịnh".



Công an xã Đông Hưng làm việc với chị Đ.T.KH. Ảnh: Cơ quan Công an.

Công an xã tiến hành xác minh và xác định chủ tài khoản trên là của chị Đ.T.KH. (SN 1990, trú tại thôn 6, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Chị Đ.T.KH. thừa nhận hành vi vi phạm, thành khẩn khai báo, chủ động gỡ bỏ nội dung bình luận xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và viết cam kết không tái phạm.

Công an xã Đông Hưng xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đ.T.KH. số tiền 15 triệu đồng về hành vi "Làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và môi trường thông tin trên không gian mạng".

Công an xã Đông Hưng khuyến cáo người dân khi tham gia không gian mạng cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, chia sẻ. Cùng với đó, cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

Bình luận sai sự thật trên Facebook, một người đàn ông bị xử phạt GĐXH - Công an xã Bình Điền (TP Huế) xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín đoàn Kỵ binh CAND.



