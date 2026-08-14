Xử lý người phụ nữ đăng ảnh AI sai sự thật vụ 5 cháu bé bị đánh tại chùa Bầu

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ xử lý bà Đ.T.N (trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) về hành vi đăng tải hình ảnh được chỉnh sửa bằng AI liên quan vụ người đàn ông có hành vi cố ý gây thương tích tại chùa Bầu.

Cơ quan Công an cho biết, thời gian gần đây, trên nhiều fanpage, hội nhóm xuất hiện tình trạng đồng loạt đăng tải thông tin, hình ảnh do AI tạo về vụ việc người đàn ông có hành vi đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) hôm 10/8/2026.

Bà Đ.T.N làm việc với cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Qua xác minh, một số hình ảnh trong các bài đăng được tạo hoặc chỉnh sửa bằng công nghệ AI, không phản ánh đúng bản chất vụ việc.

Ngày 13/8/2026, bà Đ.T.N sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh được chỉnh sửa bằng AI liên quan đến vụ việc xảy ra tại Chùa Bầu.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N thừa nhận việc đăng tải hình ảnh và thông tin là sai sự thật, sau đó tự gỡ bài và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh được chỉnh sửa bằng AI liên quan đến vụ việc xảy ra tại chùa Bầu. Ảnh: CACC

Theo Cơ quan Công an, việc sử dụng hình ảnh do AI tạo hoặc chỉnh sửa để đăng tải trên mạng xã hội có thể khiến người tiếp nhận khó phân biệt thật, giả, nhất là khi nội dung được chia sẻ nhanh qua các fanpage, hội nhóm. Nếu không kiểm chứng nguồn tin, người dùng có thể vô tình tiếp tay cho việc lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức và tình hình an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân không sử dụng, đăng tải hoặc phát tán hình ảnh được tạo, chỉnh sửa bằng AI nhằm xuyên tạc, bóp méo hoặc làm sai lệch bản chất vụ việc. Khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, cần kiểm tra nguồn đăng tải, đối chiếu với thông tin từ các cơ quan chức năng và không chia sẻ những nội dung chưa được xác thực.

Người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các tài khoản, bài viết có dấu hiệu đăng tải thông tin sai sự thật, hình ảnh giả mạo hoặc cố tình gây hiểu lầm. Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thông tin mới nhất vụ 5 chú tiểu bị đánh ở chùa Bầu GĐXH - Liên quan vụ trẻ bị đánh ở chùa Bầu, đại diện UBND phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) cho biết, chính quyền đang tính phương án đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội để được chăm sóc trong thời gian tới.