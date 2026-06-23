Bình luận sai sự thật trên Facebook, một người đàn ông bị xử phạt
GĐXH - Công an xã Bình Điền (TP Huế) xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín đoàn Kỵ binh CAND.
Ngày 23/6, Công an xã Bình Điền (TP Huế) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.C.H. (sinh năm 1989, trú tại xã Bình Điền).
Ông H. bị xử phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của đoàn Kỵ binh CAND tham gia biểu diễn Hội thao Điều lệnh, Quân sự, Võ thuật khu vực II năm 2026 được tổ chức tại Huế.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Bình Điền phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook của P.C.H. đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự lực lượng công an.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông H. thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được sai phạm và tự nguyện gỡ bỏ nội dung đã đăng tải.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin trên mạng xã hội. Chỉ tiếp cận và lan truyền thông tin từ nguồn chính thống đã được kiểm chứng.
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