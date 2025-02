Bộ ảnh cưới 'cũ kĩ' của cô giáo ở Bắc Giang bỗng trở nên 'hot hit' nhận về nhiều lời khen

Đam mê có bộ ảnh cưới 'cổ'

Cô giáo Trần Kiều Oanh (SN 1987) đang là giáo viên dạy ngữ văn, sinh sống tại Bắc Giang. Từ lâu, cô đã ao ước có một bộ ảnh cưới theo phong cách 'cổ xưa'; cô dâu, chú rể sẽ mặc trang phục từ thập niên 90.

Để thực hiện được mong muốn này, chị Oanh đã liên hệ với rất nhiều các studio ở nơi mình sinh sống nhưng không mấy ai quan tâm đến nguyện vọng này. Nguyên nhân do đạo cụ rất hiếm, phải tìm kiếm mất nhiều thời gian. Thêm nữa, muốn chụp ảnh toát được vẻ xưa cũ đòi hỏi đầu tư kịch bản, bối cảnh kỹ lưỡng cùng màu sắc phức tạp.

Bộ ảnh cưới được đầu tư công phu từ nhân vật chính, nhân vật phụ và bối cảnh xung quanh.

Bỗng một ngày đẹp trời, chị Oanh vô tình nhìn thấy bộ ảnh ở ngôi nhà hàng với ý tưởng hoài cổ của một ê-kíp tại Ninh Bình, cô giáo dạy ngữ văn này đã bất chấp đi gần 200km từ nơi mình sống đến địa điểm chụp ảnh.

Để có được bộ trang phục 'cũ kĩ' từ thập niên 90, chị Oanh đã phải liên hệ tới một chủ tiệm may váy cưới thời xưa, đặt may một chiếc váy theo phong cách xưa theo số đo của chị Oanh. Bên cạnh đó, bộ vest của chú rể cũng được mua lại sau khi bác thợ may này 'lục tung' căn tiệm của mình.

Kiều Oanh cho biết, trước đó, chị và người chồng hiện tại đều đã có gia đình nhưng đều đã chia tay. Đến nay, duyên trời cho anh chị gặp gỡ và tiếp tục 'se duyên' cho cặp vợ chồng đã từng trải qua 'một lần đò'.

Bộ ảnh cưới thập niên 90 của cô giáo và người chồng hiện tại được chụp 'chớp nhoáng' chỉ trước ngày cưới 1 tuần.

Clip bà nội U70 hát 'Thì thầm mùa xuân' cùng cháu gái thu hút triệu views GĐXH - Đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội được đăng tải bởi cô gái Lê Hiền (18 tuổi) đang cùng bà nội hát 'Thì thầm mùa xuân' khiến cõi mạng hết lời khen ngợi.

'Cũ kĩ' lại trở thành 'hot hit'

Bộ ảnh cưới phong cách 'cổ xưa' của vợ chồng chị Oanh đã khiến dân tình 'điên đảo' với sự đầu tư công phu từ phong cảnh đến trang phục. Dân mạng đua nhau chia sẻ những tấm hình cưới này, nhiều người dành lời khen 'nức nở' về ý tưởng và bối cảnh độc đáo của cặp vợ chồng này.

Đặc biệt, các bạn trẻ Gen Z cảm thấy vô cùng phấn khích khi được 'tận mắt' nhìn thấy khung cảnh thời ông bà mình đã kể khi xưa.

Chị Oanh chia sẻ, lần kết hôn này là lần thứ 2 của cả cô và chồng. Trước đó, hai người từng đổ vỡ trong hôn nhân. Hiện Oanh có 2 con riêng, sống cùng mẹ, còn chồng cô có 1 con riêng, sống cùng mẹ của bé.

Hai vợ chồng chị Kiều Oanh khá bất ngờ khi bộ ảnh cưới lại nhận được sự quan tâm và yêu thích từ cộng đồng mạng.

Nhiều người đã bày tỏ sự yêu thích bộ ảnh cưới qua những lời bình luận: "Thích nhất bó hoa có lá măng. Hồi bé cứ nhìn thấy cái lá măng đó là trong lòng đã thấy rộn ràng háo hức vì không khí đám cưới ngày xưa vui lắm, khác bây giờ nhiều"; "Ui đẹp quá cô giáo ơi, em thấy giống ảnh cưới của ba mẹ em ngày xưa ạ. Cảm ơn cô giáo đã một lần nữa cho chúng em được 'trải nghiệm' đám cưới của thời ba mẹ"; "Dễ thương quá ạ, em chúc cô và chúc hạnh phúc trăm năm"; "Cô dâu này xinh nhé, môi chúm chím, cười răng đều đẹp"; "Dễ thương nhé, diễn viên quần chúng còn dễ thương hơn"...

Tuy nhiên, với 'trình độ' soi mói, bắt lỗi thượng thừa của dân mạng hiện nay thì hiếm khi không có điểm chê. Bên cạnh 'cơn mưa' lời khen, nhiều người cũng 'soi' ra một số điểm như: "Không giống ảnh cưới xưa, hoa cưới ngày xưa hoa dơn trắng cơ"; "Năm 90 không có font của chữ Lễ Thành Hôn, chữ đó cắt bằng tay và dán thì hợp"; "Cái này phải kéo màu film mới đẹp, thiếu chút đó thôi"; "Sinh năm 87 đang vận đào hoa này em ơi"; "Chú rể không đánh son à, chú rể đám cưới ngày xưa lên ảnh môi phải đỏ chót cơ";...

Dù cũng có những ý kiến trái chiều nhưng đa số ai cũng cảm thấy bộ ảnh cưới của đôi vợ chồng này rất ấn tượng và dành lời chúc phúc cho hai vợ chồng 'bạc đầu răng long'.

Váy cưới mang những thông điệp truyền thống, lịch sử và bản sắc văn hóa cuộc “di cư” của cô dâu trong ngày trọng đại. Váy cưới được xếp vào loại trang phục có mục đích duy nhất - dành cho ngày cưới.

Ngày nay, trang phục cưới đã có nhiều cải tiến về kiểu dáng nhưng vẫn mang một ý nghĩa chung đó là đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cô dâu, chú rể. Dù là phong cách nào, tất cả chúng ta cũng đều nên tôn trọng văn hóa và con mắt 'thẩm mỹ' của nhân vật chính trong ngày quan trọng.

Dưới đây là một số những bức ảnh cưới của hai vợ chồng chị Kiều Oanh:

Chiếc váy cưới của cô dâu được may dưới bàn tay của một người thợ may váy cưới thời xưa.

Mặc dù thời tiết lạnh nhưng cả ê-kíp đều rất hợp tác.

Bối cảnh rước râu trên đường quê được tái hiện rất đỗi chân thực.

Cả ê-kíp bày tỏ sự vui vẻ, hào hứng khi cùng cô dâu, chú rể ghi lại bộ ảnh cưới.

Đạo cụ được ê-kíp chụp hình chuẩn bị chu đáo.

Đám cưới của chị Kiều Oanh và anh Nguyễn Dũng.

Phong cách trang trí rạp cũng được thực hiện như 'thời cũ'.

Bạn bè, họ hàng đều bày tỏ lời chúc phúc cho cặp vợ chồng sống viên mãn bên nhau đến cuối đời.

Ảnh: NVCC

Hàng triệu khán giả sắp được chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm cao tại chùa Tam Chúc GĐXH - Chào mừng xuân Ất Tỵ 2025, chùa Tam Chúc tại thị xã Kim Bảng (Hà Nam) sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao cùng các sự kiện nổi bật, hấp dẫn. Hiện nay, công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành.

Quán bún riêu ở Bạch Mai: 'Chủ quán viết thư tay xin lỗi, dân mạng dậy sóng tẩy chay' GĐXH - Mặc dù chủ quán bún riêu đã hoàn tiền, xin lỗi khách hàng về việc thu 1,2 triệu đồng 3 bát bún riêu nhưng vẫn nhận về nhiều lời bình luận bày tỏ sự không ủng hộ.