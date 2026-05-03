Phòng the

'Bộ ba sát thủ' âm thầm khiến nam giới rối loạn cương

Chủ nhật, 19:41 03/05/2026 | Phòng the
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Áp lực công việc dịp cuối năm không chỉ khiến nhiều người kiệt sức mà còn có thể âm thầm “tấn công” sức khỏe sinh lý. Một trường hợp điển hình vừa được ghi nhận cho thấy, chỉ sau thời gian ngắn stress kéo dài, nam giới hoàn toàn có thể rơi vào rối loạn cương – dấu hiệu cảnh báo không nên xem nhẹ.

Mất ngủ, áp lực, rượu bia… và cái giá phải trả

Bệnh nhân nam đến khám tại Bệnh viện E trong tình trạng rối loạn cương kéo dài hai tuần. Trước đó, do công việc dồn dập, anh thường xuyên tiếp khách, uống rượu, hút thuốc, ăn uống thất thường và mất ngủ triền miên.

Điều khiến bệnh nhân lo lắng nhất là hiện tượng cương cứng buổi sáng – vốn rất đều đặn trước đây – bỗng biến mất hoàn toàn.

Theo bác sĩ Phạm Quang Khải, bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học chia sẻ trên VnExpress, nguyên nhân chính đến từ stress kéo dài kết hợp với lối sống thiếu lành mạnh, khiến hormone sinh dục suy giảm và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cương dương.

Cương cứng buổi sáng – tín hiệu sức khỏe sinh lý quan trọng

Hiện tượng cương cứng vào buổi sáng là phản xạ sinh lý bình thường ở nam giới. Sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể đạt trạng thái thư giãn, nồng độ testosterone tăng cao nhất trong ngày, từ đó kích hoạt sự cương cứng tự nhiên mà không cần kích thích.

Ngoài yếu tố hormone, bàng quang căng khi buồn tiểu cũng có thể kích thích dây thần kinh, gây ra phản xạ cương.

Chính vì vậy, việc “mất tín hiệu” này không đơn thuần là thay đổi nhỏ mà có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của rối loạn cương hoặc các vấn đề sức khỏe liên quan.

Stress – “kẻ phá hoại” hormone nam giới

Dưới góc nhìn y học, stress kéo dài làm tăng nồng độ cortisol – hormone gây căng thẳng. Khi cortisol tăng cao, cơ thể sẽ ức chế sản xuất testosterone, từ đó làm giảm ham muốn và ảnh hưởng đến khả năng cương.

Không dừng lại ở đó, rượu bia và thuốc lá còn làm suy giảm lưu thông máu, gây tổn thương mạch máu – yếu tố then chốt trong cơ chế cương dương. Khi các yếu tố này cộng hưởng, nguy cơ rối loạn cương càng tăng cao.

Điều chỉnh lối sống – “liều thuốc gốc” quan trọng nhất

Bên cạnh điều trị y khoa, thay đổi lối sống đóng vai trò then chốt trong việc phục hồi chức năng sinh lý. Các chuyên gia khuyến nghị:

Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya. 

Giảm stress, cân bằng công việc – nghỉ ngơi.

Hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá.

Duy trì vận động thể chất đều đặn.

Ăn uống khoa học, đúng giờ.

Trong nhiều trường hợp, chỉ cần điều chỉnh những yếu tố này, chức năng sinh lý có thể cải thiện đáng kể mà không cần can thiệp sâu.

Rối loạn cương không phải là vấn đề hiếm gặp, nhưng lại thường bị bỏ qua hoặc che giấu. Trong khi đó, cơ thể luôn phát ra những tín hiệu cảnh báo rất sớm. Nhận diện đúng, can thiệp sớm và thay đổi lối sống chính là chìa khóa giúp nam giới không chỉ lấy lại phong độ mà còn bảo vệ sức khỏe toàn diện trong dài hạn
Tiết lộ tuổi suy giảm phong độ phòng the ở nam giới: Không chỉ do tuổi tác

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng, chỉ khi bước vào tuổi trung niên, nam giới mới bắt đầu “xuống phong độ”. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết quá trình suy giảm đã âm thầm bắt đầu sớm hơn rất nhiều – ngay từ sau tuổi 30.

GĐXH - Không ồn ào, không biểu hiện rõ ràng như nhiều bệnh lý khác, rối loạn ham muốn và các vấn đề tình dục ở phụ nữ đang trở thành “kẻ phá hoại thầm lặng” trong nhiều cuộc hôn nhân. Điều đáng nói, phần lớn người trong cuộc không nhận ra hoặc ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, để rồi khi nhận ra thì mối quan hệ đã rạn nứt.

GĐXH - Nhiều nam giới từng nghe hoặc truyền tai nhau rằng “quan hệ nhiều sẽ hao sinh lực”, thậm chí có thể dẫn đến yếu sinh lý về sau. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y học hiện đại, quan niệm này không hoàn toàn chính xác. Trong nhiều trường hợp còn gây hiểu lầm, khiến không ít người rơi vào lo lắng không cần thiết.

GĐXH - Trong không ít diễn đàn sức khỏe, quan niệm “nhịn xuất tinh giúp tích tụ năng lượng, tăng testosterone và cải thiện phong độ” vẫn được lan truyền như một bí quyết đơn giản mà hiệu quả. Đặc biệt với nam giới trẻ, đây gần như trở thành một “niềm tin phổ biến”. Nhưng liệu cơ thể có thực sự vận hành theo cách đó?

GĐXH - Áp lực công việc, tài chính, trách nhiệm gia đình… đang âm thầm bào mòn sức khỏe tinh thần của nhiều nam giới hiện đại. Nhưng ít ai ngờ rằng, một trong những “tác dụng phụ” nguy hiểm nhất của stress kéo dài lại nằm ở đời sống phòng the – nơi mà sự im lặng thường khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

GĐXH - Không thể phủ nhận rằng xuất tinh đều đặn có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe nam giới. Tuy nhiên, việc coi đây là “lá chắn” chống ung thư là cách hiểu thiếu đầy đủ.

GĐXH - Nhiều người cho rằng phong độ phòng the của nam giới phụ thuộc hoàn toàn vào thể trạng và nội tiết tố. Thực tế, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bởi bên cạnh yếu tố sinh học, cảm xúc, sự kết nối và cách người phụ nữ “dẫn dắt” cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc duy trì ham muốn và sự tự tin của đàn ông.

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng, chỉ khi bước vào tuổi trung niên, nam giới mới bắt đầu “xuống phong độ”. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết quá trình suy giảm đã âm thầm bắt đầu sớm hơn rất nhiều – ngay từ sau tuổi 30.

GĐXH - Đời sống tình dục là một phần tự nhiên và quan trọng trong hôn nhân. Tuy nhiên, không phải lúc nào “gần gũi” cũng mang lại lợi ích. Có những thời điểm và thói quen nếu không chú ý có thể gây ra các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là viêm nhiễm và rối loạn sinh lý.

GĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng không còn đặt nặng chuyện chăn gối như thời trẻ. Công việc, con cái, sức khỏe và những lo toan thường nhật dần chiếm hết thời gian và năng lượng. Không ít người chấp nhận thực tế rằng sự gần gũi thể xác sẽ “nhạt dần theo năm tháng”.

GĐXH - Không ít người mặc định rằng phụ nữ sau tuổi 30 sẽ dần “giảm ham muốn”, ít quan tâm đến đời sống tình dục hơn. Quan niệm này không chỉ phổ biến trong xã hội mà đôi khi còn tồn tại ngay trong suy nghĩ của chính phụ nữ.

GĐXH - Trong đời sống tình cảm, sự hòa hợp không chỉ đến từ cảm xúc mà còn từ khả năng thấu hiểu lẫn nhau. Đặc biệt trong chuyện phòng the, không phải ai cũng dễ dàng nói ra mong muốn của mình.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
