'Bộ ba sát thủ' âm thầm khiến nam giới rối loạn cương
GĐXH - Áp lực công việc dịp cuối năm không chỉ khiến nhiều người kiệt sức mà còn có thể âm thầm “tấn công” sức khỏe sinh lý. Một trường hợp điển hình vừa được ghi nhận cho thấy, chỉ sau thời gian ngắn stress kéo dài, nam giới hoàn toàn có thể rơi vào rối loạn cương – dấu hiệu cảnh báo không nên xem nhẹ.
Mất ngủ, áp lực, rượu bia… và cái giá phải trả
Bệnh nhân nam đến khám tại Bệnh viện E trong tình trạng rối loạn cương kéo dài hai tuần. Trước đó, do công việc dồn dập, anh thường xuyên tiếp khách, uống rượu, hút thuốc, ăn uống thất thường và mất ngủ triền miên.
Điều khiến bệnh nhân lo lắng nhất là hiện tượng cương cứng buổi sáng – vốn rất đều đặn trước đây – bỗng biến mất hoàn toàn.
Theo bác sĩ Phạm Quang Khải, bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học chia sẻ trên VnExpress, nguyên nhân chính đến từ stress kéo dài kết hợp với lối sống thiếu lành mạnh, khiến hormone sinh dục suy giảm và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cương dương.
Cương cứng buổi sáng – tín hiệu sức khỏe sinh lý quan trọng
Hiện tượng cương cứng vào buổi sáng là phản xạ sinh lý bình thường ở nam giới. Sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể đạt trạng thái thư giãn, nồng độ testosterone tăng cao nhất trong ngày, từ đó kích hoạt sự cương cứng tự nhiên mà không cần kích thích.
Ngoài yếu tố hormone, bàng quang căng khi buồn tiểu cũng có thể kích thích dây thần kinh, gây ra phản xạ cương.
Chính vì vậy, việc “mất tín hiệu” này không đơn thuần là thay đổi nhỏ mà có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của rối loạn cương hoặc các vấn đề sức khỏe liên quan.
Stress – “kẻ phá hoại” hormone nam giới
Dưới góc nhìn y học, stress kéo dài làm tăng nồng độ cortisol – hormone gây căng thẳng. Khi cortisol tăng cao, cơ thể sẽ ức chế sản xuất testosterone, từ đó làm giảm ham muốn và ảnh hưởng đến khả năng cương.
Không dừng lại ở đó, rượu bia và thuốc lá còn làm suy giảm lưu thông máu, gây tổn thương mạch máu – yếu tố then chốt trong cơ chế cương dương. Khi các yếu tố này cộng hưởng, nguy cơ rối loạn cương càng tăng cao.
Điều chỉnh lối sống – “liều thuốc gốc” quan trọng nhất
Bên cạnh điều trị y khoa, thay đổi lối sống đóng vai trò then chốt trong việc phục hồi chức năng sinh lý. Các chuyên gia khuyến nghị:
Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya.
Giảm stress, cân bằng công việc – nghỉ ngơi.
Hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá.
Duy trì vận động thể chất đều đặn.
Ăn uống khoa học, đúng giờ.
Trong nhiều trường hợp, chỉ cần điều chỉnh những yếu tố này, chức năng sinh lý có thể cải thiện đáng kể mà không cần can thiệp sâu.
