Tiết lộ tuổi suy giảm phong độ phòng the ở nam giới: Không chỉ do tuổi tác
GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng, chỉ khi bước vào tuổi trung niên, nam giới mới bắt đầu “xuống phong độ”. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết quá trình suy giảm đã âm thầm bắt đầu sớm hơn rất nhiều – ngay từ sau tuổi 30.
Nội tiết tố nam bắt đầu giảm từ sau tuổi 30
Theo các chuyên gia nam học, nội tiết tố nam (testosterone) thường đạt đỉnh vào khoảng 18–20 tuổi và duy trì ổn định đến trước tuổi 30.
Sau mốc này, hormone bắt đầu suy giảm theo thời gian. Trung bình mỗi năm, lượng testosterone có thể giảm từ 0,8–3%. Tính trong một thập kỷ, nam giới có thể mất khoảng 10–14% nội tiết tố – con số đủ để tạo ra những thay đổi rõ rệt về sức khỏe sinh lý.
Vì sao đàn ông ngày nay “xuống phong độ” sớm hơn?
Tuổi tác là yếu tố tự nhiên, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất. Các nghiên cứu gần đây cho thấy độ tuổi suy giảm testosterone đang có xu hướng trẻ hóa, chủ yếu do lối sống hiện đại.
Những yếu tố phổ biến gồm:
Áp lực công việc, căng thẳng kéo dài: làm rối loạn nội tiết.
Thức khuya, thiếu ngủ: ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản sinh hormone.
Rượu bia, thuốc lá: làm suy giảm chức năng sinh dục.
Ít vận động, thừa cân: giảm testosterone tự nhiên.
Đáng chú ý, một nghiên cứu quốc tế trên gần 43.000 nam giới cho thấy số lượng tinh trùng đã giảm hơn một nửa trong vòng 40 năm qua, một dấu hiệu đáng lo ngại về sức khỏe sinh sản nam giới.
Dù vấn đề khá phổ biến, nhưng thực tế chỉ khoảng 15–20% nam giới bị yếu sinh lý tìm đến điều trị. Đa số mang tâm lý ngại ngùng, e dè. Đôi khi họ cho rằng đó là “chuyện bình thường của tuổi tác”. Một số bộ phận nam giới tự ý dùng các sản phẩm không rõ nguồn gốc.
Thực tế, việc trì hoãn thăm khám có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình.
Làm gì để duy trì phong độ?
Các chuyên gia khuyến nghị nam giới nên chủ động điều chỉnh lối sống càng sớm càng tốt. Bạn cần ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi ngày. Bạn nên tập thể dục đều đặn, đặc biệt là các bài tập tăng cơ. Đồng thời, hạn chế rượu bia, thuốc lá. Cũng như nên giữ cân nặng hợp lý. Đồng thời kiểm soát căng thẳng.
Quan trọng hơn, khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, nên đi khám sớm để được tư vấn và điều trị đúng cách.
