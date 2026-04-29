Stress kéo dài “giết chết” ham muốn: Vòng xoáy âm thầm khiến nhiều đàn ông đánh mất bản lĩnh và hạnh phúc gia đình

Khi cơ thể “tắt lửa” vì quá tải

Hùng (38 tuổi), trưởng nhóm kinh doanh tại một công ty phân phối, từng là người năng động và tự tin. Nhưng nhiều tháng gần đây, áp lực doanh số, nhân sự biến động và sự thúc ép từ cấp trên khiến anh rơi vào trạng thái kiệt quệ.

“Mỗi sáng thức dậy như một cái máy hết pin. Nhưng điều khiến tôi sợ nhất là buổi tối – khi tôi không còn ham muốn gần gũi vợ”, anh chia sẻ.

Ban đầu chỉ là cảm giác mệt mỏi, nhưng dần dần, Hùng liên tục né tránh những khoảnh khắc thân mật. Những lần “cố gắng” bất thành càng khiến anh xấu hổ và thu mình lại.

Phong (37 tuổi) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Mất ngủ kéo dài, lo âu tích tụ, anh bắt đầu tránh né cả những cái chạm nhẹ từ vợ. “Tôi luôn nghĩ sinh lý là thước đo bản lĩnh đàn ông. Khi điều đó suy giảm, tôi thấy mình thất bại”, anh nói.

Stress “đánh sập” nội tiết tố

Theo các chuyên gia, hiện tượng này không hề hiếm và đã được khoa học lý giải rõ ràng.

Khi cơ thể chịu áp lực kéo dài, tuyến thượng thận sẽ tăng tiết cortisol – hormone gây căng thẳng. Nồng độ cortisol cao sẽ ức chế trực tiếp quá trình sản xuất testosterone, loại hormone đóng vai trò then chốt trong việc duy trì ham muốn và khả năng tình dục ở nam giới.

Đây thực chất là một phản ứng sinh tồn: khi cơ thể đang “chiến đấu” với stress, nó sẽ ưu tiên năng lượng cho những chức năng sống còn, thay vì duy trì nhu cầu sinh lý.

Nói cách khác, việc suy giảm ham muốn trong giai đoạn căng thẳng không phải là “yếu kém”, mà là phản ứng hoàn toàn tự nhiên của cơ thể.

Từ stress đến trầm cảm

Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở sinh lý, mà còn ở tâm lý.

Theo American Psychological Association, nhiều nam giới có xu hướng gắn giá trị bản thân với khả năng tình dục. Khi chức năng này suy giảm, họ dễ rơi vào trạng thái tự ti, lo âu và né tránh giao tiếp.

Sự im lặng kéo dài tạo ra “khoảng trống cảm xúc” trong mối quan hệ, khiến mâu thuẫn vợ chồng gia tăng. Người chồng hay vợ rơi vào trạng thái cảm giác cô lập, thất bại ngày càng lớn. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ rơi vào trầm cảm cao hơn.

Thực tế lâm sàng cho thấy không ít trường hợp ban đầu chỉ là stress công việc, nhưng sau đó phát triển thành rối loạn lo âu hoặc trầm cảm do không được can thiệp kịp thời.

Giải pháp bắt đầu từ sự thấu hiểu

Một trong những rào cản lớn nhất khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng là sự im lặng. Nhiều nam giới chọn cách chịu đựng thay vì chia sẻ, vì sợ bị đánh giá hoặc mất hình ảnh.

Các chuyên gia khuyến nghị:

Chủ động chia sẻ với bạn đời: Sự thấu hiểu và đồng hành từ người bạn đời là yếu tố quan trọng giúp tháo gỡ áp lực tâm lý.

Đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường: Suy giảm ham muốn kéo dài có thể là tín hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe.

Điều chỉnh lối sống: Ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, tập thể dục đều đặn giúp cân bằng lại hormone.

Quản lý stress hiệu quả: Thiền, thể thao hoặc các hoạt động thư giãn giúp giảm cortisol tự nhiên.