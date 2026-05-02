Đổ vỡ hôn nhân vì 'chuyện khó nói': Khi rối loạn ham muốn âm thầm bào mòn hạnh phúc gia đình

Hiểu lầm tai hại đẩy hôn nhân đến bờ vực

Câu chuyện của chị Trang (tên nhân vật đã thay đổi) đăng tải trên VnExpress là một ví dụ điển hình. Sau khi được chẩn đoán sa bàng quang độ 2, chị gần như né tránh hoàn toàn chuyện vợ chồng vì cho rằng nguyên nhân bệnh xuất phát từ việc quan hệ tình dục. Sự im lặng kéo dài khiến khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một lớn.

Chỉ đến khi thăm khám tại Bệnh viện Bình Dân, chị mới được bác sĩ giải thích rõ: sa bàng quang không phải do quan hệ, mà thường liên quan đến mang thai, sinh nở, táo bón hoặc lao động nặng khiến cơ sàn chậu suy yếu. Lúc này, mọi hiểu lầm được tháo gỡ, nhưng hôn nhân của chị đã chịu những tổn thương khó hàn gắn.

Ảnh minh họa.

Rối loạn tình dục nữ: Phổ biến nhưng bị “bỏ quên”

Theo các chuyên gia, trường hợp như chị Trang không hề hiếm. Rối loạn tình dục nữ là thuật ngữ chỉ những bất thường xảy ra trong chu kỳ đáp ứng tình dục – gồm 4 giai đoạn: ham muốn, hưng phấn, cực khoái và hồi phục. Chỉ cần một mắt xích gặp trục trặc, trải nghiệm tình dục đã không còn trọn vẹn.

Các rối loạn thường gặp bao gồm giảm ham muốn, khó đạt cực khoái hoặc đau khi quan hệ. Dù phổ biến, vấn đề này lại ít được nhắc đến, đặc biệt tại các quốc gia châu Á, nơi yếu tố văn hóa khiến phụ nữ ngại chia sẻ.

Một nghiên cứu cho thấy hơn 34% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại Việt Nam gặp rối loạn tình dục. Trên thế giới, tỷ lệ này dao động từ 40–50%, theo thống kê của World Health Organization.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở cơ thể

Rối loạn tình dục nữ không đơn thuần là vấn đề sinh lý. Các chuyên gia chỉ ra ba nhóm nguyên nhân chính:

Yếu tố thực thể: bệnh lý tiết niệu – sinh dục, rối loạn nội tiết, tim mạch, tiền mãn kinh

Rối loạn dẫn truyền thần kinh: ảnh hưởng đến ham muốn và phản ứng tình dục

Tâm lý – xã hội: stress, áp lực cuộc sống, mâu thuẫn vợ chồng

Chị Hà (42 tuổi), một bệnh nhân khác, là minh chứng rõ nét. Áp lực chăm con, công việc và sự thờ ơ từ chồng khiến chị dần mất hứng thú, thậm chí đau khi quan hệ. Sự né tránh kéo dài khiến cả hai ngày càng xa cách, tình cảm vợ chồng nguội lạnh.

Khi “chuyện ấy” ảnh hưởng toàn diện đến sức khỏe

Theo PGS.TS Nguyễn Quang, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam chia sẻ trên VnExpress, sức khỏe tình dục là một phần không thể tách rời của sức khỏe tổng thể. Nó không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động sâu sắc đến tâm lý, chất lượng sống và sự bền vững của hôn nhân.

Ở chiều ngược lại, rối loạn tình dục ở phụ nữ cũng có thể kéo theo các vấn đề ở nam giới như rối loạn cương dương hoặc giảm ham muốn, tạo thành vòng xoáy tiêu cực cho cả hai.

Vì sao phụ nữ ít đi khám?

Một thực tế đáng chú ý là rất ít phụ nữ chủ động tìm đến bác sĩ vì vấn đề tình dục. Theo các chuyên gia, khoảng 75% bệnh nhân chỉ đến khám khi được chuyển từ các khoa khác như sản phụ khoa hoặc hiếm muộn.

Rào cản lớn nhất không nằm ở bệnh lý mà ở tâm lý: e ngại, xấu hổ, sợ bị đánh giá. Thêm vào đó, số lượng cơ sở chuyên sâu về rối loạn tình dục nữ tại Việt Nam còn hạn chế, khiến việc tiếp cận điều trị càng khó khăn.

Điều trị cần thời gian và sự đồng hành của cả hai

Rối loạn tình dục không phải là vấn đề có thể giải quyết “một sớm một chiều”. Việc điều trị thường kéo dài ít nhất 2–3 tháng, tùy thuộc nguyên nhân và mức độ.

Quan trọng hơn, điều trị không chỉ dành cho một người mà cần sự phối hợp của cả hai vợ chồng. Bên cạnh can thiệp y khoa, tư vấn tâm lý đóng vai trò then chốt giúp người bệnh cởi mở, hiểu đúng vấn đề và cải thiện kết nối cảm xúc.

Các chuyên gia nhấn mạnh: rối loạn tình dục hoàn toàn có thể điều trị nếu được phát hiện sớm. Ngược lại, sự im lặng và né tránh sẽ khiến vấn đề ngày càng trầm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đẩy hôn nhân đến nguy cơ đổ vỡ.