Đổ vỡ hôn nhân vì 'chuyện khó nói': Khi rối loạn ham muốn âm thầm bào mòn hạnh phúc gia đình
GĐXH - Không ồn ào, không biểu hiện rõ ràng như nhiều bệnh lý khác, rối loạn ham muốn và các vấn đề tình dục ở phụ nữ đang trở thành “kẻ phá hoại thầm lặng” trong nhiều cuộc hôn nhân. Điều đáng nói, phần lớn người trong cuộc không nhận ra hoặc ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, để rồi khi nhận ra thì mối quan hệ đã rạn nứt.
Hiểu lầm tai hại đẩy hôn nhân đến bờ vực
Câu chuyện của chị Trang (tên nhân vật đã thay đổi) đăng tải trên VnExpress là một ví dụ điển hình. Sau khi được chẩn đoán sa bàng quang độ 2, chị gần như né tránh hoàn toàn chuyện vợ chồng vì cho rằng nguyên nhân bệnh xuất phát từ việc quan hệ tình dục. Sự im lặng kéo dài khiến khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một lớn.
Chỉ đến khi thăm khám tại Bệnh viện Bình Dân, chị mới được bác sĩ giải thích rõ: sa bàng quang không phải do quan hệ, mà thường liên quan đến mang thai, sinh nở, táo bón hoặc lao động nặng khiến cơ sàn chậu suy yếu. Lúc này, mọi hiểu lầm được tháo gỡ, nhưng hôn nhân của chị đã chịu những tổn thương khó hàn gắn.
Rối loạn tình dục nữ: Phổ biến nhưng bị “bỏ quên”
Theo các chuyên gia, trường hợp như chị Trang không hề hiếm. Rối loạn tình dục nữ là thuật ngữ chỉ những bất thường xảy ra trong chu kỳ đáp ứng tình dục – gồm 4 giai đoạn: ham muốn, hưng phấn, cực khoái và hồi phục. Chỉ cần một mắt xích gặp trục trặc, trải nghiệm tình dục đã không còn trọn vẹn.
Các rối loạn thường gặp bao gồm giảm ham muốn, khó đạt cực khoái hoặc đau khi quan hệ. Dù phổ biến, vấn đề này lại ít được nhắc đến, đặc biệt tại các quốc gia châu Á, nơi yếu tố văn hóa khiến phụ nữ ngại chia sẻ.
Một nghiên cứu cho thấy hơn 34% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại Việt Nam gặp rối loạn tình dục. Trên thế giới, tỷ lệ này dao động từ 40–50%, theo thống kê của World Health Organization.
Nguyên nhân không chỉ nằm ở cơ thể
Rối loạn tình dục nữ không đơn thuần là vấn đề sinh lý. Các chuyên gia chỉ ra ba nhóm nguyên nhân chính:
Yếu tố thực thể: bệnh lý tiết niệu – sinh dục, rối loạn nội tiết, tim mạch, tiền mãn kinh
Rối loạn dẫn truyền thần kinh: ảnh hưởng đến ham muốn và phản ứng tình dục
Tâm lý – xã hội: stress, áp lực cuộc sống, mâu thuẫn vợ chồng
Chị Hà (42 tuổi), một bệnh nhân khác, là minh chứng rõ nét. Áp lực chăm con, công việc và sự thờ ơ từ chồng khiến chị dần mất hứng thú, thậm chí đau khi quan hệ. Sự né tránh kéo dài khiến cả hai ngày càng xa cách, tình cảm vợ chồng nguội lạnh.
Khi “chuyện ấy” ảnh hưởng toàn diện đến sức khỏe
Theo PGS.TS Nguyễn Quang, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam chia sẻ trên VnExpress, sức khỏe tình dục là một phần không thể tách rời của sức khỏe tổng thể. Nó không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động sâu sắc đến tâm lý, chất lượng sống và sự bền vững của hôn nhân.
Ở chiều ngược lại, rối loạn tình dục ở phụ nữ cũng có thể kéo theo các vấn đề ở nam giới như rối loạn cương dương hoặc giảm ham muốn, tạo thành vòng xoáy tiêu cực cho cả hai.
Vì sao phụ nữ ít đi khám?
Một thực tế đáng chú ý là rất ít phụ nữ chủ động tìm đến bác sĩ vì vấn đề tình dục. Theo các chuyên gia, khoảng 75% bệnh nhân chỉ đến khám khi được chuyển từ các khoa khác như sản phụ khoa hoặc hiếm muộn.
Rào cản lớn nhất không nằm ở bệnh lý mà ở tâm lý: e ngại, xấu hổ, sợ bị đánh giá. Thêm vào đó, số lượng cơ sở chuyên sâu về rối loạn tình dục nữ tại Việt Nam còn hạn chế, khiến việc tiếp cận điều trị càng khó khăn.
Điều trị cần thời gian và sự đồng hành của cả hai
Rối loạn tình dục không phải là vấn đề có thể giải quyết “một sớm một chiều”. Việc điều trị thường kéo dài ít nhất 2–3 tháng, tùy thuộc nguyên nhân và mức độ.
Quan trọng hơn, điều trị không chỉ dành cho một người mà cần sự phối hợp của cả hai vợ chồng. Bên cạnh can thiệp y khoa, tư vấn tâm lý đóng vai trò then chốt giúp người bệnh cởi mở, hiểu đúng vấn đề và cải thiện kết nối cảm xúc.
Các chuyên gia nhấn mạnh: rối loạn tình dục hoàn toàn có thể điều trị nếu được phát hiện sớm. Ngược lại, sự im lặng và né tránh sẽ khiến vấn đề ngày càng trầm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đẩy hôn nhân đến nguy cơ đổ vỡ.
Quan hệ 3–4 lần mỗi đêm có làm 'yếu sinh lý'? Sự thật khác xa lời đồn khiến nhiều người bất ngờPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều nam giới từng nghe hoặc truyền tai nhau rằng “quan hệ nhiều sẽ hao sinh lực”, thậm chí có thể dẫn đến yếu sinh lý về sau. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y học hiện đại, quan niệm này không hoàn toàn chính xác. Trong nhiều trường hợp còn gây hiểu lầm, khiến không ít người rơi vào lo lắng không cần thiết.
Nhịn xuất tinh để “tăng bản lĩnh đàn ông”: Sự thật khiến nhiều người vỡ lẽPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Trong không ít diễn đàn sức khỏe, quan niệm “nhịn xuất tinh giúp tích tụ năng lượng, tăng testosterone và cải thiện phong độ” vẫn được lan truyền như một bí quyết đơn giản mà hiệu quả. Đặc biệt với nam giới trẻ, đây gần như trở thành một “niềm tin phổ biến”. Nhưng liệu cơ thể có thực sự vận hành theo cách đó?
Stress kéo dài “giết chết” ham muốn: Vòng xoáy âm thầm khiến nhiều đàn ông đánh mất bản lĩnh và hạnh phúc gia đìnhPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Áp lực công việc, tài chính, trách nhiệm gia đình… đang âm thầm bào mòn sức khỏe tinh thần của nhiều nam giới hiện đại. Nhưng ít ai ngờ rằng, một trong những “tác dụng phụ” nguy hiểm nhất của stress kéo dài lại nằm ở đời sống phòng the – nơi mà sự im lặng thường khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Xuất tinh 21 lần/tháng có thực sự giúp ngừa ung thư tuyến tiền liệt? Sự thật phía sau con số gây tranh cãiPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Không thể phủ nhận rằng xuất tinh đều đặn có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe nam giới. Tuy nhiên, việc coi đây là “lá chắn” chống ung thư là cách hiểu thiếu đầy đủ.
5 điều vợ làm sẽ giúp người chồng 'khỏe mạnh' hơn khi gần gũiPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng phong độ phòng the của nam giới phụ thuộc hoàn toàn vào thể trạng và nội tiết tố. Thực tế, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bởi bên cạnh yếu tố sinh học, cảm xúc, sự kết nối và cách người phụ nữ “dẫn dắt” cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc duy trì ham muốn và sự tự tin của đàn ông.
Tiết lộ tuổi suy giảm phong độ phòng the ở nam giới: Không chỉ do tuổi tácPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng, chỉ khi bước vào tuổi trung niên, nam giới mới bắt đầu “xuống phong độ”. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết quá trình suy giảm đã âm thầm bắt đầu sớm hơn rất nhiều – ngay từ sau tuổi 30.
4 'vùng cấm' trong chuyện phòng the, yêu đến mấy cũng đừng gần gũiPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Đời sống tình dục là một phần tự nhiên và quan trọng trong hôn nhân. Tuy nhiên, không phải lúc nào “gần gũi” cũng mang lại lợi ích. Có những thời điểm và thói quen nếu không chú ý có thể gây ra các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là viêm nhiễm và rối loạn sinh lý.
Điều cần làm 10 phút trước khi ngủ giúp cải thiện đời sống chăn gối của vợ chồng tuổi trung niênPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng không còn đặt nặng chuyện chăn gối như thời trẻ. Công việc, con cái, sức khỏe và những lo toan thường nhật dần chiếm hết thời gian và năng lượng. Không ít người chấp nhận thực tế rằng sự gần gũi thể xác sẽ “nhạt dần theo năm tháng”.
5 hiểu lầm phổ biến về nhu cầu sinh lý ở phụ nữ sau tuổi 30Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Không ít người mặc định rằng phụ nữ sau tuổi 30 sẽ dần “giảm ham muốn”, ít quan tâm đến đời sống tình dục hơn. Quan niệm này không chỉ phổ biến trong xã hội mà đôi khi còn tồn tại ngay trong suy nghĩ của chính phụ nữ.
Phòng the nguội lạnh chỉ vì lý do đa phần phụ nữ gặp phảiPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Không ít cặp đôi rơi vào tình trạng đời sống chăn gối nguội lạnh mà không rõ nguyên nhân. Họ vẫn quan tâm nhau, vẫn chia sẻ cuộc sống thường ngày, nhưng sự gần gũi thể xác lại dần thưa thớt, thậm chí trở nên gượng gạo. Đằng sau những khoảng lặng ấy, có một “thủ phạm” ít được gọi tên: sự tự ti về cơ thể.
3 tín hiệu "tố" nàng "thèm yêu"Phòng the
GĐXH - Trong đời sống tình cảm, sự hòa hợp không chỉ đến từ cảm xúc mà còn từ khả năng thấu hiểu lẫn nhau. Đặc biệt trong chuyện phòng the, không phải ai cũng dễ dàng nói ra mong muốn của mình.