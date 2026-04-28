Xuất tinh 21 lần/tháng có thực sự giúp ngừa ung thư tuyến tiền liệt? Sự thật phía sau con số gây tranh cãi
GĐXH - Không thể phủ nhận rằng xuất tinh đều đặn có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe nam giới. Tuy nhiên, việc coi đây là “lá chắn” chống ung thư là cách hiểu thiếu đầy đủ.
VnExpress cho hay thông tin “nam giới xuất tinh hơn 21 lần mỗi tháng có thể giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt” bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người đọc. Nhiều người tin rằng đây là một “công thức sức khỏe” dễ áp dụng. Tuy nhiên, dưới góc nhìn khoa học, câu chuyện này không đơn giản như vậy.
Nghiên cứu nói gì về con số 21 lần/tháng?
Nguồn gốc của thông tin trên đến từ một nghiên cứu quy mô lớn của Harvard University, theo dõi hàng chục nghìn nam giới trong thời gian dài. Kết quả cho thấy, những người có tần suất xuất tinh từ 21 lần/tháng trở lên có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn khoảng 20–33% so với nhóm chỉ xuất tinh 4–7 lần/tháng.
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây là mối liên hệ mang tính quan sát (correlation), không phải bằng chứng cho thấy xuất tinh nhiều chính là nguyên nhân trực tiếp giúp ngăn ngừa ung thư.
Vì sao xuất tinh đều đặn có thể mang lại lợi ích?
Các chuyên gia lý giải, việc duy trì đời sống tình dục hợp lý có thể mang lại một số tác động tích cực: Giúp “làm mới” dịch trong tuyến tiền liệt, hạn chế ứ đọng; Hỗ trợ lưu thông máu vùng chậu; Góp phần điều hòa nội tiết tố nam; Giảm căng thẳng nhờ giải phóng hormone “hạnh phúc”.
Những yếu tố này phần nào giúp cải thiện môi trường sinh lý, từ đó có thể gián tiếp giảm nguy cơ bệnh lý. Tuy nhiên, đây chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh sức khỏe tổng thể.
Đừng biến con số 21 thành “chỉ tiêu bắt buộc”
Một sai lầm phổ biến là nhiều người cố gắng đạt hoặc vượt con số 21 lần/tháng với niềm tin càng nhiều càng tốt. Thực tế, điều này có thể phản tác dụng, như gây mệt mỏi, suy giảm thể lực; tạo áp lực tâm lý không cần thiết. Và đặc biệt là ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình dục.
Các chuyên gia nhấn mạnh, không tồn tại một “con số vàng” phù hợp cho tất cả mọi người. Tần suất hợp lý phụ thuộc vào độ tuổi, thể trạng và nhu cầu cá nhân.
Làm gì để bảo vệ tuyến tiền liệt đúng cách?
Thay vì chạy theo những con số gây tò mò, nam giới nên xây dựng lối sống khoa học và bền vững:
Duy trì đời sống tình dục điều độ, phù hợp với cơ thể.
Ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế chất béo xấu.
Tập thể dục thường xuyên
Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt sau tuổi 40.
Theo dõi các dấu hiệu bất thường như tiểu khó, tiểu đêm nhiều.
