Bộ Công an khởi tố nguyên trưởng văn phòng công chứng Trương Thị Nga

Trưởng văn phòng công chứng bị bắt tạm giam Ông Thành bị cáo buộc không tuân thủ quy định pháp luật khi ký công chứng các hợp đồng, tạo điều kiện cho người khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Long An, Văn phòng Công chứng Lại Khánh, Văn phòng Công chứng Nguyễn Lâm và một số tỉnh, thành phố khác".

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ các đối tượng Trương Thị Nga, Lại Hồng Khánh, Lương Minh Sơn và Vũ Nam vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Công chứng viên, ký chứng thực bản sao đúng với bản chính, khống trên các tài liệu để các đối tượng khác sử dụng đưa vào hồ sơ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia từ năm 2019 đến năm 2022 trái quy định pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng xấu đến chức năng xã hội của công chứng viên, hoạt động đúng đắn và uy tín của các tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

Bị can Trương Thị Nga

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; Quyết định tạm hoãn xuất cảnh và các Quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự đối với 04 đối tượng. Trong đó:

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Nga (SN 1957, nguyên Trưởng Văn phòng Công chứng Trương Thị Nga; cư trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lại Hồng Khánh (SN 1950, Công chứng viên Văn phòng Công chứng Trương Thị Nga; cư trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Minh Sơn (SN 1971, nhân viên nghiệp vụ Văn phòng Công chứng Nguyễn Lâm; cư trú tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Vũ Nam (SN 1976, Công chứng viên Văn phòng Công chứng Nguyễn Lâm, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.