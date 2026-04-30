Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược
Bộ GD&ĐT đề xuất học bổng 3,7–8,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên, học viên 15 ngành STEM, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực then chốt.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ dự thảo chính sách học bổng dành cho sinh viên theo học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, với mức hỗ trợ tối đa khoảng 55 triệu đồng mỗi năm ở bậc đại học. Ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức học bổng cao hơn, tối đa khoảng 84 triệu đồng/năm.
Thông tin được GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho biết ngày 30/4. Chính sách học bổng không chỉ hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt mà còn tạo động lực thu hút, giữ chân người học giỏi trong các lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.
Chính sách học bổng này áp dụng cho công dân Việt Nam đang theo học hệ chính quy, từ sinh viên cử nhân, kỹ sư đến học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ.
" Học bổng vừa bảo đảm chi phí học tập - sinh hoạt, vừa tạo động lực mạnh để người học theo đuổi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 01/9/2026", GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho hay.
Theo dự thảo, học bổng dành cho người học hệ chính quy từ bậc cử nhân đến tiến sĩ thuộc 15 nhóm ngành trọng điểm, gồm: Toán học, Thống kê, Khoa học vật chất, Khoa học trái đất, Sinh học, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện – điện tử, cơ khí, vật liệu, xây dựng, kỹ thuật mỏ…
Hai nhóm đối tượng được xét cấp học bổng. Nhóm thứ nhất là thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế (trong vòng 3 năm). Nhóm thứ hai là thí sinh có tổng điểm xét tuyển từ 22,5 điểm trở lên với tổ hợp gồm Toán và hai trong bốn môn Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh, đồng thời nằm trong top 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành trên toàn quốc.
Để duy trì học bổng trong suốt khóa học, sinh viên phải đáp ứng các tiêu chí về kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ, kỷ luật học tập và năng lực nghiên cứu khoa học (đối với bậc sau đại học). Theo lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, đây là cơ chế vừa tạo cơ hội, vừa sàng lọc nhằm thúc đẩy người học phát triển liên tục.
Về mức hỗ trợ, sinh viên đại học dự kiến nhận từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng (tính trong 10 tháng/năm học). Ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức học bổng cao hơn, tối đa khoảng 8,4 triệu đồng mỗi tháng. Chính sách được thiết kế nhằm đảm bảo nhu cầu học tập – sinh hoạt tối thiểu, đồng thời có tính khuyến khích rõ rệt.
Đáng chú ý, việc xét và chi trả học bổng dự kiến dựa trên dữ liệu tuyển sinh sẵn có, không phát sinh thêm thủ tục hành chính, nhằm đảm bảo minh bạch và thuận tiện cho người học.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính sách này là một trong những bước đi nhằm định hướng nguồn nhân lực cho các lĩnh vực nền tảng và công nghệ chiến lược, phục vụ chuyển đổi số, công nghiệp hóa và phát triển kinh tế tri thức trong giai đoạn tới.
Ngôi trường ở Phú Thọ lần đầu tiên đón cầu truyền hình Chung kết năm OlympiaGiáo dục - 5 giờ trước
Chiến thắng của nam sinh Lý Thái Dương trong trận thi Quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã đánh dấu lần đầu tiên trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ có đại diện tham gia trận Chung kết năm.
Thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyếnGiáo dục - 8 giờ trước
Dự kiến, thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.
Giá sách giáo khoa sẽ giảm hơn 13% trong năm học 2026-2027Giáo dục - 14 giờ trước
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết giá bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” sẽ giảm bình quân 13,3% trong năm học 2026-2027.
TP.HCM công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027Giáo dục - 16 giờ trước
Ngày 29/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập TP.HCM năm học 2026-2027.
Hà Nội công bố tỷ lệ 'chọi' lớp 10, THPT Yên Hòa cao nhất 1/3,35Giáo dục - 1 ngày trước
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố tỷ lệ chọi lớp 10 năm 2026, cao nhất 1/3,35 tại THPT Yên Hòa, trong bối cảnh số học sinh lớp 9 tăng kỷ lục.
81 trường đại học công bố quy đổi IELTS trong mùa tuyển sinh 2026Giáo dục - 2 ngày trước
Đến thời điểm hiện tại, 81 trường đại học đã công bố quy đổi IELTS 2026, mức điểm chênh lệch lớn: có nơi 6.5 đã đạt 10, nơi yêu cầu tới 8.0.
Chàng trai Việt 25 tuổi học thẳng lên tiến sĩ tại Mỹ với học bổng 10 tỷGiáo dục - 3 ngày trước
Từng học đại học bằng học bổng Chính phủ Hàn Quốc, trao đổi tại Đại học California, Lê Anh Khoa được nhận thẳng vào chương trình tiến sĩ tại Đại học Purdue (Mỹ).
Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT: Tránh sai sót từ đầuGiáo dục - 6 ngày trước
Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 5/5/2026, thí sinh cả nước tiến hành đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên hệ thống quản lý thi trực tuyến.
Hôm nay (24/4), hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026Giáo dục - 6 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 24/4/2026, thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các thí sinh một số nội dung khi thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Tiến sĩ gốc Việt tại Mỹ tham gia điều phối loạt hội nghị AI lớn nhất thế giớiGiáo dục - 6 ngày trước
Nhà khoa học AI Nguyễn Minh Lâm hiện làm việc tại tập đoàn IBM, đồng thời tham gia điều phối học thuật tại các hội nghị AI hàng đầu như NeurIPS, ICML.
Điều ít biết về Profile khủng của nữ sinh Hà Tĩnh đang gây sốt mạng xã hộiGiáo dục
GĐXH - Bùi Hà Vy (học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu tham dự và khán giả truyền hình với bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026).