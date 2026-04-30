Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược

Thứ năm, 22:15 30/04/2026 | Giáo dục

Bộ GD&ĐT đề xuất học bổng 3,7–8,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên, học viên 15 ngành STEM, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực then chốt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ dự thảo chính sách học bổng dành cho sinh viên theo học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, với mức hỗ trợ tối đa khoảng 55 triệu đồng mỗi năm ở bậc đại học. Ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức học bổng cao hơn, tối đa khoảng 84 triệu đồng/năm.

Thông tin được GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho biết ngày 30/4. Chính sách học bổng không chỉ hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt mà còn tạo động lực thu hút, giữ chân người học giỏi trong các lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chính sách học bổng này áp dụng cho công dân Việt Nam đang theo học hệ chính quy, từ sinh viên cử nhân, kỹ sư đến học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ.

" Học bổng vừa bảo đảm chi phí học tập - sinh hoạt, vừa tạo động lực mạnh để người học theo đuổi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 01/9/2026", GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho hay.

Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược - Ảnh 1.

Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-55 triệu đồng/năm cho sinh viên 15 ngành. (Ảnh minh họa: Moet)

Theo dự thảo, học bổng dành cho người học hệ chính quy từ bậc cử nhân đến tiến sĩ thuộc 15 nhóm ngành trọng điểm, gồm: Toán học, Thống kê, Khoa học vật chất, Khoa học trái đất, Sinh học, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện – điện tử, cơ khí, vật liệu, xây dựng, kỹ thuật mỏ…

Hai nhóm đối tượng được xét cấp học bổng. Nhóm thứ nhất là thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế (trong vòng 3 năm). Nhóm thứ hai là thí sinh có tổng điểm xét tuyển từ 22,5 điểm trở lên với tổ hợp gồm Toán và hai trong bốn môn Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh, đồng thời nằm trong top 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành trên toàn quốc.

Để duy trì học bổng trong suốt khóa học, sinh viên phải đáp ứng các tiêu chí về kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ, kỷ luật học tập và năng lực nghiên cứu khoa học (đối với bậc sau đại học). Theo lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, đây là cơ chế vừa tạo cơ hội, vừa sàng lọc nhằm thúc đẩy người học phát triển liên tục.

Về mức hỗ trợ, sinh viên đại học dự kiến nhận từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng (tính trong 10 tháng/năm học). Ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức học bổng cao hơn, tối đa khoảng 8,4 triệu đồng mỗi tháng. Chính sách được thiết kế nhằm đảm bảo nhu cầu học tập – sinh hoạt tối thiểu, đồng thời có tính khuyến khích rõ rệt.

Đáng chú ý, việc xét và chi trả học bổng dự kiến dựa trên dữ liệu tuyển sinh sẵn có, không phát sinh thêm thủ tục hành chính, nhằm đảm bảo minh bạch và thuận tiện cho người học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính sách này là một trong những bước đi nhằm định hướng nguồn nhân lực cho các lĩnh vực nền tảng và công nghệ chiến lược, phục vụ chuyển đổi số, công nghiệp hóa và phát triển kinh tế tri thức trong giai đoạn tới.

Lệ Thu
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Ngôi trường ở Phú Thọ lần đầu tiên đón cầu truyền hình Chung kết năm Olympia

Chiến thắng của nam sinh Lý Thái Dương trong trận thi Quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã đánh dấu lần đầu tiên trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ có đại diện tham gia trận Chung kết năm.

Thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến

Dự kiến, thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

Giá sách giáo khoa sẽ giảm hơn 13% trong năm học 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết giá bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” sẽ giảm bình quân 13,3% trong năm học 2026-2027.

TP.HCM công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Ngày 29/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập TP.HCM năm học 2026-2027.

Hà Nội công bố tỷ lệ 'chọi' lớp 10, THPT Yên Hòa cao nhất 1/3,35

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố tỷ lệ chọi lớp 10 năm 2026, cao nhất 1/3,35 tại THPT Yên Hòa, trong bối cảnh số học sinh lớp 9 tăng kỷ lục.

81 trường đại học công bố quy đổi IELTS trong mùa tuyển sinh 2026

Đến thời điểm hiện tại, 81 trường đại học đã công bố quy đổi IELTS 2026, mức điểm chênh lệch lớn: có nơi 6.5 đã đạt 10, nơi yêu cầu tới 8.0.

Chàng trai Việt 25 tuổi học thẳng lên tiến sĩ tại Mỹ với học bổng 10 tỷ

Từng học đại học bằng học bổng Chính phủ Hàn Quốc, trao đổi tại Đại học California, Lê Anh Khoa được nhận thẳng vào chương trình tiến sĩ tại Đại học Purdue (Mỹ).

Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT: Tránh sai sót từ đầu

Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 5/5/2026, thí sinh cả nước tiến hành đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên hệ thống quản lý thi trực tuyến.

Hôm nay (24/4), hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

GĐXH - Từ ngày 24/4/2026, thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các thí sinh một số nội dung khi thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tiến sĩ gốc Việt tại Mỹ tham gia điều phối loạt hội nghị AI lớn nhất thế giới

Nhà khoa học AI Nguyễn Minh Lâm hiện làm việc tại tập đoàn IBM, đồng thời tham gia điều phối học thuật tại các hội nghị AI hàng đầu như NeurIPS, ICML.

Xem nhiều

Điều ít biết về Profile khủng của nữ sinh Hà Tĩnh đang gây sốt mạng xã hội

GĐXH - Bùi Hà Vy (học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu tham dự và khán giả truyền hình với bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026).

Học sinh lớp 12 'quay cuồng' với các kỳ thi riêng

81 trường đại học công bố quy đổi IELTS trong mùa tuyển sinh 2026

Hôm nay (24/4), hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

10X Việt nhận 3 học bổng tiến sĩ thống kê sinh học Mỹ trị giá 1 triệu USD

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top