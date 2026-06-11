Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ nữ sinh vượt 40 km về nhà lấy giấy tờ dự thi tốt nghiệp THPT 2026

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Thông tin từ Phòng CSGT (Công an tỉnh Lâm Đồng), sáng 11/6/2026, lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ một nữ sinh về nhà lấy giấy tờ, dụng cụ dự thi bị bỏ quên khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 06h30 cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT Trường Chinh (xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng), cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 nhận được đề nghị hỗ trợ từ em Lê Thị Lanh (học sinh lớp 12A4, Trường THPT Trường Chinh).

Em Lanh cho biết do nhà ở xa điểm thi nên phải dậy từ sớm để kịp đến địa điểm thi. Tuy nhiên, khi đến trường, em phát hiện đã để quên giấy tờ tùy thân và dụng cụ phục vụ kỳ thi tại nhà.

CSGT Lâm Đồng kịp thời hỗ trợ nữ sinh vượt 40 km về nhà lấy giấy tờ dự thi tốt nghiệp THPT (ảnh cắt từ clip - nguồn: CSGT Lâm Đồng)

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc dự thi của thí sinh, tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, đồng thời sử dụng phương tiện đặc chủng đưa em Lanh về nhà lấy giấy tờ, dụng cụ cần thiết.

Vượt quãng đường khoảng 40 km trong điều kiện thời gian gấp rút, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã khẩn trương hỗ trợ nữ sinh lấy đầy đủ giấy tờ, vật dụng phục vụ kỳ thi và đưa em trở lại điểm thi an toàn, đúng thời gian quy định.

Việc làm trách nhiệm, tận tình và kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Lâm Đồng đã giúp em Lê Thị Lanh giải tỏa tâm lý lo lắng, yên tâm bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Xe đặc chủng của lực lượng Cảnh sát giao thông Lâm Đồng vượt hơn 40 km hỗ trợ thí sinh. Ảnh: CSGT Lâm Đồng

Hành động ấy tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân trong mọi tình huống, nhất là những thời điểm cấp bách, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Không chỉ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi, lực lượng Cảnh sát giao thông còn là điểm tựa tin cậy, đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh trong suốt kỳ thi.

Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, tận tụy, gần dân, vì Nhân dân phục vụ; góp phần củng cố niềm tin, tình cảm tốt đẹp của Nhân dân đối với lực lượng Công an.