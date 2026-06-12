Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 tất cả mã đề

Thứ sáu, 10:08 12/06/2026 | Giáo dục

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề sẽ được cập nhật nhanh nhất sau khi thí sinh kết thúc thời gian làm bài.

Sáng ngày 12/6, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 làm bài thi 2 môn tự chọn, thời gian làm bài mỗi môn 50 phút.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại. Năm 2026, môn Ngoại ngữ có 347.455 thí sinh (năm 2025 có 364.979 thí sinh)

Trước đó, ngày 11/6, thí sinh hoàn thành bài thi Ngữ văn (thi tự luận), Toán (thi trắc nghiệm).

Thí sinh xem: Đáp án tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 TẠI ĐÂY

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh năm 2026 tất cả các mã đề sẽ được Báo SK&ĐS cập nhanh nhất và liên tục sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Cụ thể đề thi và đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2026 gợi ý như sau:

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026

Quý phụ huynh và thí sinh tham khảo đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026 một số mã đề sau:

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là bài làm của thí sinh, có thể không chính xác.

Đề thi môn Tiếng Anh 2026 - mã đề 0113

Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 tất cả mã đề - Ảnh 1.
Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 tất cả mã đề - Ảnh 2.
Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 tất cả mã đề - Ảnh 3.
Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 tất cả mã đề - Ảnh 4.

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề

(*) Đang cập nhật

Thí sinh tham khảo:

Tú Diệp (t/h)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Nếu thí sinh không biết Steve Jobs là ai, đề Văn tốt nghiệp THPT có đảm bảo công bằng?

Nếu thí sinh không biết Steve Jobs là ai, đề Văn tốt nghiệp THPT có đảm bảo công bằng?

Giáo dục - 4 giờ trước

Sáng 11/6, đề Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 với câu hỏi về “Steve Jobs Việt Nam” gây tranh luận về mức độ công bằng khi tiếp cận ngữ liệu giữa các thí sinh.

Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ nữ sinh vượt 40 km về nhà lấy giấy tờ dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ nữ sinh vượt 40 km về nhà lấy giấy tờ dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 18 giờ trước

GĐXH - Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã kịp thời hỗ trợ một nữ sinh vượt 40km về nhà lấy giấy tờ, dụng cụ dự thi bị bỏ quên khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Đề thi, đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề

Đề thi, đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề

Giáo dục - 18 giờ trước

Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề, quý phụ huynh và học sinh có thể tham khảo.

Thí sinh nói gì sau bài thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng nay?

Thí sinh nói gì sau bài thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng nay?

Giáo dục - 1 ngày trước

Sau 120 phút làm bài môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT sáng nay (11/6), thí sinh đã rời phòng thi với những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Mang điều khiển điều hòa đi thi để 'cầu đỗ', nữ sinh Hà Nội nói lý do bất ngờ

Mang điều khiển điều hòa đi thi để 'cầu đỗ', nữ sinh Hà Nội nói lý do bất ngờ

Giáo dục - 1 ngày trước

Mang vật cầu may, tranh thủ nhẩm lại kiến thức đến phút cuối, nhiều sĩ tử có cách riêng để lấy lại sự tự tin trước môn thi mở màn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Cha mẹ, học sinh cần nắm rõ thông tin quan trọng này để tránh bị lừa đảo khi tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT

Cha mẹ, học sinh cần nắm rõ thông tin quan trọng này để tránh bị lừa đảo khi tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát đi cảnh báo đến phụ huynh, học sinh về thủ đoạn lừa đảo tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT.

Chi tiết lịch thi đánh giá năng lực vào 23 trường quân đội năm 2026

Chi tiết lịch thi đánh giá năng lực vào 23 trường quân đội năm 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Quốc phòng thông báo lịch thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội năm 2026. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 19 - 21/6.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đầu tiên sau sáp nhập và những dấu mốc chưa từng có

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đầu tiên sau sáp nhập và những dấu mốc chưa từng có

Giáo dục - 1 ngày trước

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ghi dấu lần đầu tổ chức theo mô hình 34 tỉnh, thành sau sáp nhập với số lượng thí sinh cao nhất lịch sử và nhiều thay đổi lớn.

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Thông tin quan trọng thí sinh nào cũng phải nắm rõ khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thông tin quan trọng thí sinh nào cũng phải nắm rõ khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là những thông tin quan trọng thí sinh tham dự thi tốt nghiệp THPT 2026 cần nắm rõ để quá trình dự thi diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Xem nhiều

Đề thi, đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề

Đề thi, đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề

Giáo dục

Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề, quý phụ huynh và học sinh có thể tham khảo.

Thí sinh nói gì sau bài thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng nay?

Thí sinh nói gì sau bài thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng nay?

Giáo dục
Người đàn ông 39 tuổi ở Nghệ An chuẩn bị thi tốt nghiệp lần thứ 18

Người đàn ông 39 tuổi ở Nghệ An chuẩn bị thi tốt nghiệp lần thứ 18

Giáo dục
Thông tin quan trọng thí sinh nào cũng phải nắm rõ khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thông tin quan trọng thí sinh nào cũng phải nắm rõ khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục
Mang điều khiển điều hòa đi thi để 'cầu đỗ', nữ sinh Hà Nội nói lý do bất ngờ

Mang điều khiển điều hòa đi thi để 'cầu đỗ', nữ sinh Hà Nội nói lý do bất ngờ

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top