Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 tất cả mã đề

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Sáng ngày 12/6, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 làm bài thi 2 môn tự chọn, thời gian làm bài mỗi môn 50 phút.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại. Năm 2026, môn Ngoại ngữ có 347.455 thí sinh (năm 2025 có 364.979 thí sinh)

Trước đó, ngày 11/6, thí sinh hoàn thành bài thi Ngữ văn (thi tự luận), Toán (thi trắc nghiệm).

Thí sinh xem: Đáp án tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 TẠI ĐÂY

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh năm 2026 tất cả các mã đề sẽ được Báo SK&ĐS cập nhanh nhất và liên tục sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Cụ thể đề thi và đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2026 gợi ý như sau:

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026

Quý phụ huynh và thí sinh tham khảo đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026 một số mã đề sau:

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là bài làm của thí sinh, có thể không chính xác.

Đề thi môn Tiếng Anh 2026 - mã đề 0113

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề

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