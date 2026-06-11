Đề thi, đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề

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Chiều nay, 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt làm bài thi môn Toán - môn thi thứ 2 trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh sẽ làm bài thi toán trong 90 phút, bắt đầu từ 14h30.

Trước đó, trong buổi sáng các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút. Thí sinh xem: Đáp án gợi ý môn Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đề thi và gợi ý đáp án môn Toán năm 2026 tất cả các mã đề sẽ được Báo SK&ĐS cập sớm nhất và liên tục sau khi kết thúc thời gian làm bài, quý phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo.

Cụ thể đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2026 gợi ý như sau:

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026

Quý phụ huynh và thí sinh tham khảo đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 một số mã đề sau:

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là bài làm của thí sinh, có thể không chính xác.

Đề thi môn Toán 2026 - mã đề 0107

Đề thi môn Toán 2026 - mã đề 0113

Gợi ý đáp án môn Toán năm 2026 tất cả các mã đề

(*) Đang cập nhật

Chiều nay 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh thi môn toán tốt nghiệp THPT 2026.

Thông tin nhanh của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia về ngày thi đầu tiên, buổi thi môn Ngữ văn có tổng số 1.203.039 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,56% (tương đương kỳ thi năm 2025 tỷ lệ 99,55%).

Số thí sinh vi phạm Quy chế thi là 12 thí sinh bị đình chỉ thi, gồm: 11 thí sinh sử dụng điện thoại, 1 thí sinh sử dụng tài liệu; Không có cán bộ nào vi phạm quy chế.

Đánh giá khái quát tình hình buổi thi: Thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đánh giá, kết thúc buổi thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm Quy chế thi. Hầu hết các thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.