Cha mẹ, học sinh cần nắm rõ thông tin quan trọng này để tránh bị lừa đảo khi tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát đi cảnh báo đến phụ huynh, học sinh về thủ đoạn lừa đảo tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT.
Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Công an đã phát đi cảnh báo đến phụ huynh, học sinh về thủ đoạn lừa đảo tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT.
Theo cơ quan công an, mỗi khi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 kết thúc, tâm lý hồi hộp, lo lắng và nôn nóng để muốn biết kết quả thi, của cả phụ huynh lẫn học sinh lại trở thành "mồi ngon" cho các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.
Đánh vào tâm lý này, kẻ xấu đã liên tục thay đổi, nâng cấp các chiêu trò từ tinh vi đến trắng trợn nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.
Một số các thủ đoạn lừa đảo thường được các đối tượng sử dụng, như:
Rải đường link và mã QR giả mạo cổng thông tin của Sở GD&ĐT: Các đối tượng tạo ra các trang web có giao diện giống đến 99% trang web chính thức của Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố. Sau đó, chúng vào các hội nhóm phụ huynh trên Facebook, zalo để bình luận hoặc đăng bài chia sẻ với nội dung hấp dẫn như: "Đã có điểm thi lớp 10, quét mã này để xem ngay", hoặc "Link tra cứu điểm nhanh không bị nghẽn"…
Khi phụ huynh bấm vào hoặc quét mã QR, trang web giả mạo sẽ yêu cầu nhập đầy đủ thông tin cá nhân (Họ tên, Số báo danh, CCCD của con lẫn phụ huynh, số điện thoại…). Kẻ xấu sẽ tiến hành thu thập những thông tin trên, để phục vụ cho các kịch bản lừa đảo tiếp theo (như gọi điện tống tiền, mạo danh cơ quan chức năng) hoặc bán dữ liệu cho bên thứ ba.
Một chiêu thức rất tinh vi gần đây là việc các đối tượng sử dụng hình ảnh chụp màn hình bài viết hướng dẫn tra cứu điểm thi chính thống từ website của Sở GD&ĐT, nhưng lại cố tình dùng công cụ chỉnh sửa cắt ghép, làm sai lệch một vài ký tự hoặc câu chữ.
Dưới phần bình luận của bức ảnh giả mạo này chúng sẽ dẫn dắt người dùng quét một mã QR hoặc bấm vào đường link lạ để "tải phần mềm tra cứu". Thực chất, đây là các đường link chứa mã độc. Một khi nhấn vào, điện thoại của bạn có thể bị dính phần mềm gián điệp, bị chiếm quyền điều khiển và rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.
Dịch vụ "Xem điểm sớm", "Chạy điểm", "Phúc khảo bao đậu": Lợi dụng sự sốt ruột của các con làm bài không tốt, nhiều tài khoản ảo tự xưng là "người trong ngành", "có mối quan hệ với cán bộ chấm thi" đăng tải các dịch vụ nhận tra cứu điểm thi trước ngày công bố chính thức; nhận "nâng điểm" chạy suất vào trường công lập hoặc "bao đậu phúc khảo"… với số tiền lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Sau khi phụ huynh chuyển tiền cọc hoặc tiền thanh toán qua tài khoản ngân hàng, các đối tượng này lập tức chặn liên lạc, khóa tài khoản và biến mất.
Mạo danh giáo viên, nhà trường yêu cầu cung cấp thông tin, đóng phí: Nhiều đối tượng tự xưng là giáo viên chủ nhiệm hoặc các bộ của phòng đào tạo trường THPT lấy lý do "hồ sơ của con bị lỗi mã định danh" "thiếu thông tin số báo danh" hoặc yêu cầu đóng phí tạm tính để giữ chỗ tra cứu điểm sớm" để đánh vào tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh nhằm chiếm đoạt tiền và đánh cắp thông tin cá nhân.
Trước những thực trạng trên, Công an tỉnh Bắc Ninh, khuyến cáo tuân thủ nguyên tắc 3 không dành cho phụ huynh và học sinh:
1. Không click vào bất kỳ đường link lạ hay quét mã QR nào được chia sẻ vô căn cứ trên mạng xã hội;
2. Không cung cấp mã định danh, CCCD, mật khẩu tài khoản hay mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại/tin nhắn;
3. Không chuyển tiền cho bất kỳ dịch vụ hứa hẹn xem điểm thi sớm hay can thiệp vào kết quả thi cử.
Dưới đây là lịch tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại các tỉnh thành trên cả nước, học sinh có thể tham khảo:
|
Địa phương
|
Lịch thi
|
Lịch công bố điểm chuẩn
|
Ninh Bình
|
23-25.5
|
Muộn nhất 8.6
|
Hà Nội
|
30.5-1.6
|
19-22.6
|
Hải Phòng
|
31.5-2.6
|
Muộn nhất 19.6
|
Hưng Yên
|
25-26.5
|
Trước 10.6
|
Bắc Ninh
|
26-28.5
|
Trước 15.6
|
Phú Thọ
|
1-3.6
|
Trước 31.7
|
Thái Nguyên
|
27-29.5
|
Trước 2.7
|
Tuyên Quang
|
27-28.5
|
Trước 20.7
|
Lào Cai
|
27-29.5
|
Trước 10.6
|
Nghệ An
|
25-28.5
|
4.6
|
Thanh Hóa
|
5-6.6
|
Trước 31.7
|
Cần Thơ
|
29.6-1.7
|
14-17.7
|
Cao Bằng
|
1-4.7
|
Trước 14.7
|
Lạng Sơn
|
26-28.5
|
18-25.6
|
Cà Mau
|
26-28.6
|
Trường chuyên: 6.7; PTDTNT: 27.7; các trường còn lại: 18.7
|
TP. HCM
|
1-2.6
|
Sau 9.6
|
Tây Ninh
|
2-3.6
|
20.7
|
Đồng Tháp
|
27-28.5
|
Trước 31.7
|
Đồng Nai
|
28-29.5
|
10.6
|
Lâm Đồng
|
2-4.7
|
Trước 31.7
|
Quảng Ninh
|
23-25.6
|
25.7
|
Quảng Trị
|
25-27.5
|
6.6
|
Quảng Ngãi
|
31.5-2.6
|
Trước 20.6
|
An Giang
|
2-3.6
|
18.7
|
Vĩnh Long
|
2-3.7
|
Trước 24.7
|
Điện Biên
|
25-26.5
|
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Trước 16.6
|
Gia Lai
|
27-28.6
|
6.7
|
Hà Tĩnh
|
25-26.5
|
Trước 11.6
|
Lai Châu
|
25-26.5
|
7.6
|
Sơn La
|
1-2.6
|
4-15.7
|
Huế
|
27-29.5
|
Cuối tháng 6 - đầu tháng 7
|
Đà Nẵng
|
23-25.5
|
Chậm nhất 10.6
|
Khánh Hòa
|
28-29.5
|
Trước 30.6
|
Đắk Lắk
|
1-2.6 (5 trường chuyên biệt)
|
Trước 25.6
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