Bỏ vài chục ngàn mua Vietlott, người đàn ông Hà Tĩnh bất ngờ nhận lại số tiền lên tới 9 số 0

Giải Vietlott liên tục tìm về chủ nhân, tấm vé tiền tỷ có dãy số đặc biệt như thế nào? GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Theo đó, ngày 04/06/2024, Vietlott xác nhận một khách hàng của nhà mạng Viettel may mắn trúng giải Jackpot 2 có giá trị lên đến 3.553.778.750 đồng của sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng #01043. Khách hàng may mắn là anh T.V.C chủ thuê bao 097599xxxx (ĐKDT tại Hà Tĩnh).

Được biết, tờ vé số may mắn có 5 cặp số đầu và 1 cặp số đặc biệt trùng với giải Jackpot 2 là: 01-02-07-10-13-19 | 24.

Giải Jackpot 1 trị giá hơn 54 tỷ vẫn chưa tìm thấy chủ nhân. Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 18 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.221 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 21.813 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Người trúng thưởng sẽ nộp 10% tiền thuế theo quy định.

Chia sẻ về niềm vui trúng thưởng Vietlott của mình, anh T.V.C cảm thấy rất vui mừng khi biết tin giải Jackpot 2 về tay. Anh C. mới sử dụng ứng dụng mua vé số Vietlott SMS được 5 - 6 tháng, mỗi lần mua vé anh chỉ mua vài chục ngàn. Bên cạnh đó, anh C. thường chọn số ngẫu nhiên và lần này may mắn đã mỉm cười với anh.

Theo quy định, anh C. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% phần giá trị trúng thưởng trên 10 triệu đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, tổng số tiền anh C. nhận về là hơn 3 tỷ đồng.

Vietlott SMS là gì?

Vietlott SMS là dịch vụ cho phép thuê bao di động đăng ký tài khoản tham gia dự thưởng với Vietlott qua ứng dụng Vietlott SMS. Khách hàng thực hiện lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng và hình thành bản tin SMS đặt vé thông qua hỗ trợ từ ứng dụng, đặt và nhận vé thông qua hình thức SMS và nhận các thông báo giao dịch người chơi, hỗ trợ giải quyết các thắc mắc khiếu nại qua tổng đài CSKH riêng của dịch vụ.

Trúng xổ số qua Vietlott SMS, người chơi may mắn sẽ nhận thưởng như thế nào?

Trả thưởng tự động vào tài khoản

Việc giao dịch tiền bạc nói chung hay nhận thưởng xổ số nói riêng thông qua chuyển khoản ngân hàng không còn xa lạ. Tuy nhiên, trước khi Vietlott SMS ra đời, thao tác trả thưởng tiền trúng xổ số chỉ có thể thực hiện thủ công bởi con người (nhân viên bán vé, chủ đại lý, công ty xổ số…) theo thỏa thuận giữa đôi bên, và có thể phải gặp trực tiếp để trao vé - nhận tiền.

Còn với Vietlott SMS, sau kỳ quay số mở thưởng, hệ thống biết ngay những vé trúng thưởng để nhắn tin thông báo, chúc mừng chủ nhân. Sau đó, tiền thưởng (nếu trúng từ 10 tỉ đồng trở xuống) sẽ được hệ thống tự động cộng vào tài khoản mà người chơi đăng ký nhận thưởng (có thể là tài khoản dự thưởng hoặc tài khoản ngân hàng).

Quy trình này là hoàn toàn tự động và do máy tính thực hiện nên đảm bảo an toàn, minh bạch, chính xác và nhanh chóng.

Tùy chọn tài khoản nhận tiền

Thông qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh, người chơi có thể tùy chọn tài khoản ngân hàng muốn dùng nhận thưởng. Danh sách này có hàng chục ngân hàng khác nhau, đảm bảo người chơi luôn có được lựa chọn tương ứng với ngân hàng đang sử dụng mà không phải mở thẻ mới.

Trường hợp không muốn nhận thưởng qua tài khoản ngân hàng, người chơi có thể chọn ví điện tử (Moca, VNPT Pay hay Viettel Money). Thậm chí khi không muốn hay không có cả tài khoản ngân hàng lẫn ví điện tử, người chơi sẽ được nhận tiền trúng thưởng qua tài khoản dự thưởng mặc định mà Vietlott SMS đã cấp cho mỗi người chơi khi đăng ký tài khoản thành công.

Hoàn thành nghĩa vụ thuế

Theo quy định, tiền có được từ trúng xổ số trị giá trên 10 triệu đồng sẽ chịu 10% thuế thu nhập cá nhân. Với giải Nhất của Power 6/55 là 40 triệu đồng/giải hay Jackpot 2 khởi điểm từ 3 tỉ đồng, giải Đặc biệt của Max 3D Pro trị giá 2 tỉ đồng cho mỗi 10.000 đồng dự thưởng (tối đa 30 tỉ đồng),… thì người may mắn trúng thưởng chắc chắn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế.

Vietlott SMS được thiết kế để khấu trừ tự động khoản thuế này nếu người chơi trúng trên 10 triệu đồng cho tới 10 tỉ đồng, trước khi chuyển khoản cho người chơi (có tin nhắn yêu cầu xác nhận). Do đó, người chơi may mắn chỉ cần quan tâm số tiền thực lĩnh, còn lại Vietlott sẽ đại diện làm việc với cơ quan thuế và các bên liên quan.

Đặc biệt, Vietlott SMS cho phép người chơi tự chọn địa phương dự thưởng, đó chính là nơi mà ngân sách sẽ được nhận khoản thuế này để phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - giáo dục và các lĩnh vực công khác. Nhờ vậy, mọi người con xa quê đều có thể góp sức mình cho quê hướng khi may mắn trúng xổ số "khủng".