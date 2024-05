Bất ngờ trúng độc đắc Vietlott, người đàn ông bật mí dự định tiêu tiền thưởng

26 phút trước

Sáng 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Đức Hứa, SN 1969, quê quán xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; trú tại khu phố 4, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.