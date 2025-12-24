Bí mật kinh hãi của cô gái không đòi sính lễ, không cần nhà riêng

Cô gái "không thách cưới" gây xôn xao cả huyện

Năm 2019, tại huyện Yilong, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), một thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, có một cô gái sẵn sàng kết hôn mà không cần tiền thách cưới, cũng không yêu cầu nhà trai phải có nhà cửa hay xe cộ.

Giữa bối cảnh sính lễ ngày càng cao khiến nhiều chàng trai nông thôn khó lấy vợ, câu chuyện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng loạt gia đình có con trai đến tuổi lập gia đình.

Không ít người coi đây là cơ hội hiếm có, thậm chí là "ánh sáng cuối đường hầm" cho những gia đình kinh tế khó khăn.

Khi bố mẹ gọi điện báo đã tìm được một cô gái không yêu cầu sính lễ, không cần nhà riêng, anh Liêu gần như không dám tin. Ảnh minh họa

Chàng trai tin mình sắp cưới được vợ như ý

Anh Liêu, 28 tuổi, là công nhân bình thường, thu nhập không cao. Vì điều kiện kinh tế eo hẹp nên dù đã nhiều lần đi xem mắt, anh vẫn chưa thể kết hôn do phía nhà gái thường đưa ra mức thách cưới vượt quá khả năng.

Khi bố mẹ gọi điện báo đã tìm được một cô gái không yêu cầu sính lễ, không cần nhà riêng, anh Liêu gần như không dám tin. Dù vậy, trước sự thúc giục liên tục của gia đình, anh vội vã xin nghỉ làm để về nhà gặp mặt.

Cô gái được giới thiệu tên là Vương Nguyên, gia cảnh khó khăn. Thông qua người quen mai mối, gia đình cô cho rằng hoàn cảnh hai bên khá tương đồng nên muốn gặp gỡ để bàn chuyện lâu dài.

Vì sợ bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi, ông Liêu đã chủ động đưa trước cho cô gái 600 NDT để tạo thiện cảm.

Theo phong tục địa phương, trước khi cưới, nhà gái sẽ sang thăm nhà trai, còn nhà trai phải chuẩn bị một khoản gọi là "phí xem nhà". Tin tưởng hoàn toàn, gia đình ông Liêu đồng ý mà không chút nghi ngờ.

Mối quan hệ tiến triển nhanh, chàng trai tiêu sạch tiền tích góp

Trong các lần gặp tiếp theo, phía nhà gái tiếp tục khẳng định không cần tiền thách cưới, không yêu cầu nhà trai có nhà hay xe.

Những lời nói này khiến ông Liêu hoàn toàn tin rằng con trai mình đã gặp được cô gái hiếm có, biết cảm thông và suy nghĩ cho gia đình chồng tương lai.

Chỉ sau hai lần gặp, ông đã đưa tổng cộng 9.300 NDT cho bên nhà gái, chưa kể các bữa tiệc tiếp đãi "thông gia tương lai" vô cùng hậu hĩnh.

Bản thân anh Liêu cũng nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Vương Nguyên có ngoại hình ưa nhìn, nói chuyện khéo léo, luôn tỏ ra thấu hiểu hoàn cảnh của anh.

Tin rằng mình sắp lập gia đình, anh đưa bạn gái đi chơi, xem phim, mua sắm như những cặp đôi yêu nhau khác.

Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ số tiền anh tích góp nhiều năm đã cạn sạch. Để tiếp tục duy trì mối quan hệ, anh thậm chí còn vay online thêm 2.500 NDT, đặt cược tất cả vào cuộc hôn nhân tưởng chừng đang ở rất gần.

Tấm ảnh "con dâu tương lai" hé lộ sự thật rùng mình

Bi kịch xảy ra khi ông Liêu đem ảnh "con dâu tương lai" khoe với bạn bè. Một người bạn tên Tưởng vừa nhìn thấy bức ảnh đã chết lặng, khẳng định cô gái này giống hệt người mà gia đình ông cũng đang chuẩn bị cưới cho con trai, chỉ khác tên gọi.

Khi hai gia đình đối chiếu ảnh, sự thật khiến tất cả choáng váng: đó chính là một người, nhưng dùng hai cái tên khác nhau. Nhận ra mình bị lừa, họ lập tức trình báo cảnh sát.

Quá trình điều tra cho thấy đây không phải vụ việc cá biệt. Cảnh sát phát hiện hơn 100 gia đình trong huyện Yilong đã rơi vào cái bẫy tương tự, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 500.000 NDT.

Nhóm đối tượng không có quan hệ huyết thống mà chỉ cấu kết với nhau, đóng vai gia đình nhà gái. Chúng nhắm vào những gia đình có con trai lớn tuổi, khó lấy vợ, sử dụng chiêu bài "không cần thách cưới" để tạo lòng tin.

Sau khi xem mắt thành công, nhóm này bắt đầu moi tiền thông qua các khoản như phí thăm nhà, phí gặp mặt, quà cáp và chi tiêu hẹn hò. Khi đã đạt được mục đích, chúng cố tình gây mâu thuẫn hoặc ép nhà trai chủ động chia tay, sau đó nhanh chóng biến mất để tiếp tục lừa nạn nhân khác.

Mật phục bắt giữ, hàng loạt kẻ lừa đảo sa lưới

Cảnh sát đã lên kế hoạch mật phục, giả làm người thân nhà trai trong một buổi gặp mặt. Khi các đối tượng xuất hiện, lực lượng chức năng lập tức ập vào khống chế và bắt giữ toàn bộ nhóm lừa đảo.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, các đối tượng buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt sẽ được hoàn trả cho các gia đình nạn nhân theo quy định pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đắt giá cho nhiều gia đình. Đằng sau những lời hứa hẹn tưởng như quá hoàn hảo có thể là cái bẫy được giăng sẵn, đánh trúng tâm lý nôn nóng, nhẹ dạ của những người chỉ mong con cái sớm yên bề gia thất.