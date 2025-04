Bộ Y tế tiếp nhận 500.000 liều vaccine sởi do FPT Long Châu tài trợ

Sáng 22/4, tại Bộ Y tế đã diễn ra lễ trao tặng 500.000 liều vaccine do hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu tài trợ.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương – Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì buổi lễ tiếp nhận vaccine sởi của FPT Long Châu, cùng đó là sự tham dự của đại diện lãnh đạo nhiều Vụ, Cục, Văn phòng, Viện, Báo SK&ĐS, Trung tâm thuộc, trực thuộc Bộ Y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chứng kiến lễ trao tặng 500.000 liều vaccine do FPT Long Châu tài trợ.

Về phía FPT Long Châu có ông Nguyễn Văn Khoa -Tổng giám đốc tập đoàn FPT, bà Nguyễn Bạch Điệp chủ tịch kiêm Tổng giám đốc hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, việc FPT Long Châu tài trợ 500.000 liều vaccine cho ngành y tế là sự hỗ trợ kịp thời quý báu và rất quan trọng trong phòng chống bệnh sởi cho trẻ em cũng như với những người có nguy cơ cao. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay khi đang là tuần cuối của tháng 4 đầu tháng 5 có những ngày nghỉ lễ dài. Kỳ nghỉ dài ngày cộng với thời tiết mùa hè nguy cơ liên quan đến việc lây nhiễm dịch bệnh cao, không riêng bệnh sởi mà các dịch bệnh khác có thể xảy ra. Việc tiêm tăng cường cho các đối tượng có nguy cơ cao góp phần kiểm soát dịch sởi và cũng tránh xảy ra tình trạng dịch chồng dịch.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng cho biết, với số liều vaccine được tiếp nhận, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho các địa phương sớm nhất, bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ chỉ đạo cũng như có hướng dẫn các địa phương triển khai quyết liệt tiêm phòng vào tuần cuối của tháng 4 và đầu tháng 5, tiến tới chấm dứt dịch bệnh sởi.

Hiện nay trên thế giới đang có sự gia tăng số ca mắc cũng như ca tử vong về sởi. Tại Việt Nam, Bộ Y tế dưới sự chỉ đạo của Chính phủ cũng như sự hỗ trợ của các cơ quan đơn vị đã kịp thời triển khai chiến dịch tiêm vaccine tạo miễn dịch từ cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

Chiến dịch tiêm chủng đợt 3 này sẽ dành cho các đối tượng từ 11-15 tuổi. Nhóm này không nằm trong đối tượng tiêm chủng thường xuyên. Nhưng theo Thứ trưởng, sau quá trinh theo dõi tình hình dịch bệnh nhận thấy nhóm tuổi từ 11 -15 có tỷ lệ mắc cao và đang có khoảng trống miễn dịch. Lý do là việc rà soát của các tỉnh chưa sát, do ảnh hưởng của dịch COVID -19 nên nhóm tuổi này chưa được tiêm chủng đầy đủ. Do đó, chiến dịch này hết sức quan trọng để tiêm phòng cho các em chưa được tiêm vaccine sởi.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Phòng bệnh Hoàng Minh Đức trò chuyện cùng lãnh đạo FPT.

Thứ trưởng cũng cho biết thêm, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các địa phương, các cơ quan đơn vị tăng cường triển khai quyết liệt việc tiêm chủng thường xuyên cũng như rà soát các đối tượng để có thể kiếm soát hoàn toàn bệnh sởi.

Được biết, FPT Long Châu có chủ trương tiêm miễn phí vaccine sởi cho trẻ em, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao và cho rằng đây là việc làm hết sức ý nghĩa. Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý việc tiêm chủng phải đảm bảo an toàn hiệu quả và không để xảy ra sai sót trong quá trình tiêm. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện tiêm chủng, FPT và FPT Long Châu cũng phối hợp chặt chẽ với CDC các tỉnh thành phố để kết nối được thông tin liên quan đến số lượng trẻ em được tiêm chủng, qua đó các CDC có thể tổng hợp gửi về trung ương và trung ương có số liệu chính xác thống nhất trên toàn quốc.

Thứ trưởng mong muốn, thời gian tới tập đoàn FPT tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch tập đoàn FPT trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế đã tạo điều kiện để FPT được đồng hành cùng ngành y tế. Ông Khoa cũng cho hay, đây là việc làm thể hiện trách nhiệm xã hội FPT. Và, FPT hướng tới 3 'hơn' là dự phòng tốt hơn, triển khai tốt hơn và để ngành y tế đỡ vất vả hơn.

Được biết số vaccine này đã được Viện Vệ sinh dịch tễ tiếp nhận và sẽ phân bổ ngay lập tức cho các địa phương.

Theo báo cáo của Cục Phòng bệnh, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác 76.312 trường hợp nghi sởi tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 8.614 trường hợp dương tính với sởi tại 63 tỉnh, thành phố. Bộ Y tế đã triển khai xong 2 đợt tiêm vaccine sởi và đã xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng, chốngdịch Sởi năm 2025 đợt 3. Kết quả Chiến dịch tiêm sởi đợt 1: tiêm cho các đối tượng từ đủ 6-9 tháng tuổi tại 24 tỉnh, thành phố và tiếp tục bổ sung 17 tỉnh, thành phố cho nhóm từ 01-10 tuổi và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại, tất cả các tỉnh/thành phố đã hoàn thành chiến dịch tiêm đạt 95,5%, Kết quả triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi đợt 2: Đến hết ngày 7/4/2025, 54/54 tỉnh đã triển khai tiêm được 769.761/802.017 đối tượng, đạt 96,5%. Đến hết ngày17/4/2025, 52/54 tỉnh đạt tỷ lệ tiêm trên 95%5 (đạt chỉ tiêu theo kế hoạch); 2/54 tỉnh tỷ lệ tiêm cao từ 90-95%.

H.Nguyên - ảnh Trần Minh