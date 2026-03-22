Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Bức tượng 40.000 tuổi tiết lộ bước ngoặt của loài người

Chủ nhật, 06:28 22/03/2026 | Chuyện đó đây

Nguồn gốc một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người đã được tiết lộ thông qua những hiện vật bằng ngà voi.

Theo nghiên cứu mới được công bố bởi nhà ngôn ngữ học Christian Bentz từ Đại học Saarland và nhà khảo cổ học Ewa Dutkiewicz từ Bảo tàng Quốc gia Berlin (Đức), những biểu tượng được chạm khắc trên một bức tượng ngà voi khoảng 40.000 tuổi có thể là tiền thân của chữ viết, một phát minh làm thay đổi thế giới loài người.

Bức tượng 40.000 tuổi tiết lộ bước ngoặt của loài người - Ảnh 1.

Bức tượng ma mút chứa các dấu hiệu có thể là tiền thân của loại chữ viết đầu tiên của loài người - Ảnh: PNAS

Viết trên tạp chí khoa học PNAS, các tác giả cho biết họ đã phân tích các dấu hiệu được chạm khắc trên 260 hiện vật thuộc nền văn hóa Aurignacian, tồn tại ở miền Nam nước Đức ngày nay từ khoảng 43.000-34.000 năm trước.

Các hiện vật này - bao gồm nhiều công cụ, đồ tạo tác bằng ngà voi và độc đáo nhất là một bức tượng ma mút - có niên đại khoảng trên dưới 40.000 năm.

Nhiều hiện vật được trang trí bằng các họa tiết như chấm, đường kẻ, hình chữ V, hình chữ thập, hình zigzag, hình ngôi sao, mắt võng...

Các nhà nghiên cứu đã lập danh mục hơn 3.000 dấu hiệu riêng lẻ trên các hiện vật, nhóm chúng thành các danh mục khác nhau và ghi lại loại vật thể mà mỗi dấu hiệu xuất hiện.

Họ tìm kiếm các quy luật trong cách sắp xếp các ký hiệu bằng cách sử dụng thuật toán và mô hình lý thuyết thông tin. Các đặc điểm như tỉ lệ lặp lại, sự đa dạng của các loại ký hiệu, cũng như khả năng chứa đựng thông tin của mỗi chuỗi... đều được đánh giá chi tiết.

Kết quả cho thấy các hình khắc nói trên không phải ngẫu nhiên.

Bức tượng 40.000 tuổi tiết lộ bước ngoặt của loài người - Ảnh 2.
Bức tượng 40.000 tuổi tiết lộ bước ngoặt của loài người - Ảnh 3.

Một số hiện vật khác cũng chứa các dấu hiệu cùng loại, có sự lặp lại và quy luật nhất định, cho thấy đây có thể là một hình thức mà loài người truyền tải thông tin thời cổ đại - Ảnh: PNAS

Những hình khắc này được người Aurignacian duy trì ổn định trong khoảng 10.000 năm, cho thấy chúng phục vụ một chức năng nhất quán, chung chứ không chỉ đơn thuần là trang trí.

Nhìn chung, các họa tiết này đại diện cho một hình thức giao tiếp của loài người, mặc dù quá sơ khai để có thể gọi là chữ viết.

Vì vậy, các tác giả cho rằng chúng có thể là phiên bản tiền thân của một trong những loại chữ viết đầu tiên.

Loại chữ viết đầu tiên của nhân loại được giới khoa học công nhận là chữ viết hình nêm, với phiên bản sơ khai nhất xuất hiện khoảng 5.300 năm trước. Nhưng nguồn gốc sâu xa của loại chữ viết này vẫn còn bị phủ mờ bởi những bí ẩn.

Những bức tượng và hiện vật chạm khắc ở Đức đã cung cấp manh mối đáng giá để loài người hoàn thiện hơn trang sử quan trọng này.

Anh Thư
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top