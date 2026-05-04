Ảnh thực tế cuộc sống của nhà giàu cuối Thanh triều: Không giống như trên phim, khổ hơn nhiều so với tưởng tượng
Những bức ảnh do nhiếp ảnh gia người Anh ghi lại.
Vào khoảng cuối thời Thanh đầu thời Dân quốc, Stanley O. Gregory - một người Anh - đã đặt chân đến Trung Quốc. Thời kỳ đó, đặc biệt là giai đoạn Dân quốc, thiết bị và kỹ thuật nhiếp ảnh đã xuất hiện. Thông qua những bức ảnh cũ mà ông để lại, chúng ta như được xuyên không về gần một thế kỷ trước để chứng kiến những lát cắt cuộc sống: từ sự náo nhiệt nơi phố thị đến những khoảnh khắc đời thường ấm áp của mỗi gia đình, mọi chi tiết đều ghi lại chân thực diện mạo của một thời đã qua.
Có lẽ bạn thích xem những bộ phim cung đình như "Bộ bộ kinh tâm" và đắm chìm trong sự xa hoa cùng những cung bậc cảm xúc phức tạp trên màn ảnh. Nhưng sau khi đọc những câu chuyện đằng sau các bức ảnh này, bạn sẽ nhận ra cuộc sống thực tế thời nhà Thanh không hề lãng mạn và lộng lẫy như phim ảnh khắc họa. Những điều tốt đẹp thường chỉ dừng lại trên màn bạc, còn thực tế thì thô ráp và trần trụi hơn nhiều.
Trước tiên hãy nói về địa chủ, những người được gọi là giàu có nhất vùng thực chất đa số cũng tích lũy tài sản từ con số không. Sự nghiệp của họ không phải bắt đầu bằng việc chiếm đoạt, mà nhờ vào sự cần kiệm và đầu óc quản lý tài chính nhạy bén. Chắt bóp chi tiêu hàng ngày, biết nắm bắt cơ hội kinh doanh và giỏi tính toán là chìa khóa giúp họ phát triển bền vững.
Một bức ảnh ghi lại cảnh dùng bữa của những người phụ nữ trong gia đình địa chủ cuối thời Thanh: Nữ chủ nhà ngồi chính giữa, hai bên là các con dâu, còn người đang bế trẻ nhỏ là một cô con dâu khác do đứa trẻ không tiện ngồi vào bàn. Bé gái nhỏ là cháu nội, cạnh bàn thậm chí còn có một chú chó đang chồm lên. Sân vườn đơn sơ, không phải trang viên lộng lẫy, nhưng nhìn vào ăn mặc và thực phẩm thì đây cũng coi là gia đình khá giả. Ở thời đại đó, điều kiện này đã dư dả hơn nhiều so với dân thường vốn chỉ mong ăn no đã là may mắn, còn có vài món ăn trên bàn là điều xa xỉ.
Trong bức ảnh chụp mấy người phụ nữ đứng cùng nhau, tay họ không ngừng làm công việc may vá, miệng trò chuyện khẽ khàng, tái hiện lại cuộc sống thường nhật của phái nữ thời bấy giờ. Những người già kể lại rằng, trong xã hội cũ, những nhà trung lưu thường phơi hồng khô vào tháng chạp để bán, nhưng đôi khi các nàng dâu trẻ sẽ ăn vụng. Nếu bị phát hiện, mẹ chồng sẽ dùng kim khâu xuyên qua khóe miệng để treo quả hồng lên và bắt đi diễu phố thị chúng. Câu chuyện tuy khắc nghiệt nhưng phản ánh quy tắc gia đình và đạo đức nghiêm ngặt thời bấy giờ.
Những cảnh tượng tương tự rất phổ biến trong nhà địa chủ. Phụ nữ gần như cả ngày quẩn quanh trong nhà lo việc nội trợ với đôi chân bó nhỏ, từ nấu ăn, giặt giũ đến may vá, thậm chí phải chuẩn bị bữa ăn cho những người làm thuê trong gia đình. Cuộc sống của họ xa rời sự lãng mạn và tự do trên phim, thay vào đó là lao động quần quật năm này qua năm khác.
Cảnh ăn trưa của những người làm thuê cho nhà địa chủ cũng rất sinh động: Người đàn ông ngồi bệt dưới đất, trước mặt là một bát cơm lớn đầy ắp khiến người hiện đại phải kinh ngạc. Những người làm thuê này quanh năm làm việc ngoài đồng, bữa trưa do nhà chủ mang tận ra ruộng, cơm canh tuy giản đơn nhưng thể hiện sự quan tâm của chủ nhà đối với sức lao động.
Ảnh chụp chung gia đình cũng thể hiện một góc nhìn khác về đời sống địa chủ giàu có. Nam chủ nhân cầm tẩu thuốc, thần sắc có chút gượng gạo. Nhiều địa chủ hoàn toàn sống dựa vào việc thu địa tô, nhưng hàng ngày vẫn chi tiêu rất tiết kiệm, mặc đồ đơn giản, chỉ khi tiếp khách mới cầu kỳ hơn một chút. Ngày qua ngày, họ gắn bó chặt chẽ với đất đai và nông dân.
Khi ra ngoài, các ông chủ thường đi kiệu, dù không quá phổ biến nhưng kiệu hai người khiêng đã được coi là có thể diện. Các loại kiệu 2, 4, 6, 8 người khiêng có mức giá và "công suất" khác nhau, giống như các cấp bậc động cơ thời hiện đại vậy. Địa chủ bình thường chỉ cố gắng có đủ thực phẩm và gia vị, còn dân thường thì sống rất thắt lưng buộc bụng, sự xa xỉ như đi kiệu không phải ai cũng chịu đựng được. Các bà phu nhân giàu có khi ra ngoài thường ngồi xe một bánh, quần áo sang trọng, thần thái tự nhiên, lối sống tương phản hoàn toàn với người dân bình thường.
Nguồn: Sohu
Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng 65kg trên sôngChuyện đó đây - 10 giờ trước
Sau một hồi vật lộn, các ngư dân đã kéo được con cá khổng lồ nặng 65kg, dài 1,5 mét từ dưới nước lên bờ.
Loài vật duy nhất bất tử trên thế giới, có thể cải lão hoàn đồng, mãi không già điChuyện đó đây - 2 ngày trước
Sự tồn tại của nó có thể là chìa khoá để khoa học mở ra nhiều điều hơn nữa.
Thấy 'thủy quái' bơi vụt qua trước mặt, nhóm người vội gọi hỗ trợ, chuyên gia nói: Đây là điều rất hiếm!Chuyện đó đây - 3 ngày trước
Một nhóm chèo thuyền kayak đã trải qua khoảnh khắc vừa căng thẳng vừa khó tin khi phát hiện một "thủy quái" bí ẩn nổi lên giữa mặt nước.
Bí ẩn mới trên cao nguyên Giza khiến giới khảo cổ sửng sốtChuyện đó đây - 4 ngày trước
Một phát hiện bất ngờ vừa được công bố tại Ai Cập, hé lộ công trình khổng lồ nằm ngay cạnh tượng Nhân sư nổi tiếng.
Loài chim bí ẩn nhất thế giới, chỉ còn lại 1.000 cá thểChuyện đó đây - 4 ngày trước
Mới đây, một người đàn ông đã tình cờ phát hiện và ghi lại hình ảnh của loài chim vô cùng quý hiếm và khó gặp này ngoài tự nhiên.
Hơn 11.000 vật thể "vô hình" cùng lộ diện trên bầu trờiChuyện đó đây - 5 ngày trước
"Mắt thần" của Đài quan sát Vera C. Rubin đã phơi bày hàng loạt vật thể ngay trong hệ Mặt Trời nhưng "vô hình" trước các kính thiên văn khác.
Phát hiện mộ cổ 500 năm hợp táng 2 người đàn ông: Văn bia hé lộ sự thật xót xaChuyện đó đây - 5 ngày trước
Theo phong tục truyền thống Trung Quốc, mộ hợp táng thông thường là vợ chồng, việc hai nam giới cùng chung huyệt là cực kỳ hiếm thấy.
Bí ẩn bộ gen người: Tổ tiên chúng ta từng lai tạo với hai loài siêu cổ xưa, riêng biệt và bí ẩnChuyện đó đây - 6 ngày trước
Hóa ra con người hiện đại có thể không hoàn toàn là con người như chúng ta vẫn hằng tưởng. Khoảng một phần năm bộ gen của chúng ta được thừa hưởng từ những người tình cổ đại thuộc về một dòng dõi bí ẩn đã tuyệt chủng từ lâu.
Cần thủ câu được con cá đeo nhẫn vàng trên cơ thểChuyện đó đây - 6 ngày trước
Trong lúc đi câu, người đàn ông bất ngờ bắt được một con cá nhỏ có vật giống chiếc nhẫn vàng mắc kẹt trên thân.
Phát hiện bất ngờ về nguồn gốc Trái ĐấtChuyện đó đây - 6 ngày trước
Trái Đất không phải ''đứa con lai của vũ trụ" như giới khoa học từng nghĩ.
Cần thủ câu được con cá đeo nhẫn vàng trên cơ thểChuyện đó đây
Trong lúc đi câu, người đàn ông bất ngờ bắt được một con cá nhỏ có vật giống chiếc nhẫn vàng mắc kẹt trên thân.