Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng 65kg trên sông
Sau một hồi vật lộn, các ngư dân đã kéo được con cá khổng lồ nặng 65kg, dài 1,5 mét từ dưới nước lên bờ.
Tại Elazığ, Thổ Nhĩ Kỳ, những ngư dân nghiệp dư đã bắt được một mẻ cá khó quên trên sông Murat chỉ vài giờ trước khi mùa đánh bắt kết thúc.
Mehmet Sait Karadağ và bạn bè của anh đã câu được một con cá măng khổng lồ nặng 65 kg và dài 1,5 mét bằng cần câu của mình.
Sau một hồi vật lộn, các ngư dân cuối cùng cũng kéo được con cá măng lên khỏi mặt nước. Hai người cùng nhau khiêng con cá khổng lồ lên và khoảnh khắc này đã được một người khác dùng điện thoại ghi lại.
Không giấu nổi niềm vui sướng khi bắt được con cá cuối cùng của mùa, Karadağ và bạn bè đã trải qua những khoảnh khắc phấn khích bởi cả kích thước và độ quý hiếm của con cá. Vụ đánh bắt này cũng thu hút sự quan tâm lớn từ những người câu cá nghiệp dư trong khu vực.
Được biết, cá măng là loài cá có thân dài, hình trụ, đầu dẹt và miệng rộng. Chúng là loài cá săn mồi hung dữ trong môi trường nước ngọt.
Chúng chủ yếu sống ở các vùng nước ngọt như hồ, sông và đập thủy điện tại Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu, Bắc Mỹ.
Loài cá này có thể phát triển rất lớn. Con cá nặng 65 kg bị bắt tại Elazığ được coi là một trường hợp "khổng lồ" hiếm gặp.
Phương Linh (t/h)
