Bức xúc vì xe không nổ máy, Ngân Baby ném đá phá hoại tài sản

Ngày 13/7, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, chuyển đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Ngân (biệt danh "Ngân Baby", SN 2003, trú tại xóm Phượng Sơn, xã Nghi Lộc, Nghệ An) lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An để tiếp tục điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Đối tượng Ngân tại cơ quan công an.

Trước đó, vào tối 11/7, Ngân đến ăn kem tại một quán trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh. Ăn xong, khi ra xe để rời đi, Ngân bất ngờ không thể khởi động xe máy. Cho rằng có người cố tình phá xe của mình, Ngân tỏ ra tức giận, lớn tiếng chửi bới giữa phố, rồi bất ngờ nhặt đá ném vào khu vực xung quanh, gây hư hại một số tài sản.

Các tài sản bị đối tượng gây hư hại.

Hành vi thiếu kiểm soát của cô gái trẻ gây náo loạn khu vực trong thời điểm đông người qua lại, nhiều người chứng kiến bất bình. Vụ việc sau đó được người dân trình báo tới cơ quan công an.

Công an phường Thành Vinh có mặt, mời Ngân về trụ sở làm việc. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hành vi của Ngân đủ yếu tố cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" nên tiến hành lập hồ sơ ban đầu, chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.