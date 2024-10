Hà Nội: Gây rối trật tự công cộng, 20 thanh thiếu niên bị bắt giữ

Ngày 22/10, thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố vừa phối hợp với Công an quận Hà Đông bắt giữ 20 đối tượng gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đêm 18 và rạng sáng 19/10 trên nhiều tuyến đường của Hà Nội.

Trước đó, Tổ công tác của Công an quận Hà Đông trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn đã nắm được thông tin có nhóm đối tượng di chuyển bằng xe máy, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, di chuyển trên nhiều tuyến phố tại quận Hà Đông và các địa bàn nội thành.

20 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ sau khi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an cung cấp

Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 19/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông đã đưa 20 đối tượng cùng 9 chiếc xe máy liên quan về trụ sở để làm rõ.

Các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ sinh năm 2006-2009, đa phần đều thường trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông.

9 xe máy nhóm này di chuyển trên các phố phóng nhanh, lạng lách gây mất trật tự an ninh địa bàn. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai, nhóm 20 thanh thiếu niên trên đi xe máy hẹn gặp nhau tại đê Đồng Mai rồi đi vào nội thành. Quá trình di chuyển trên các tuyến đường phố, cả nhóm phóng nhanh, lạng lách, bấm còi, gây náo loạn.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự 15 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với 5 đối tượng chưa đủ 16 tuổi, công an bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý.

Hiện Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

