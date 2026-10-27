BYD Sealion 5: SUV cỡ C đi 1.200km, giá chỉ từ 659 triệu đồng

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Bước đột phá từ công nghệ DM-i Super Hybrid thế hệ thứ 5

Điểm ăn tiền nhất trên Sealion 5 nằm ở hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện cùng cụm pin 18,3 kWh. Khác với xe hybrid tự sạc truyền thống, người dùng có thể chủ động cắm sạc pin từ lưới điện gia đình hoặc trạm sạc để di chuyển thuần điện hoàn toàn khi đi làm hằng ngày.

Theo công bố, mẫu xe tiêu hao chỉ 0,8L/100 km khi pin đầy và 3,7L/100 km khi pin cạn. Khi được nạp đầy cả bình xăng và pin, tổng tầm vận hành của xe có thể chạm mốc 1.200 km (thậm chí đạt tới 1.847 km trong bài thử nghiệm thực tế tại Thái Lan). Lợi thế này giúp xe vận hành êm ái, bứt tốc tức thì như xe thuần điện trong phố nhưng vẫn bền bỉ, linh hoạt như xe xăng trên những cung đường xa.

Hệ truyền động DM-i Super Hybrid thế hệ 5 giúp Sealion 5 đạt tầm vận hành lên tới 1.200 km khi nạp đầy điện và xăng.

Không gian rộng rãi và khoang lái ngập tràn công nghệ số

Được định vị ở phân khúc C-SUV, Sealion 5 sở hữu chiều dài 4.735 mm, chiều rộng 1.860 mm, chiều cao 1.710 mm và trục cơ sở 2.712 mm. Khoang hành lý tiêu chuẩn 530 lít có thể nới rộng lên 1.420 lít khi gập hàng ghế sau, thoải mái chứa đồ cắm trại hay các thiết bị công nghệ cồng kềnh.

Bên trong cabin, xe được số hóa mạnh mẽ với màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn (10,1 inch trên bản Essential và 12,8 inch trên bản Premium). Màn hình hỗ trợ kết nối thông minh, thao tác mượt mà cùng hệ thống điều khiển hiện đại, mang lại trải nghiệm như một thiết bị thông minh di động.

Nội thất Sealion 5 theo phong cách tối giản với màn hình trung tâm cỡ lớn và nhiều tính năng kết nối thông minh.

Giá bán từ 659 triệu đồng: Sức ép lớn cho phân khúc SUV

Đại lý BYD Bắc Giang công bố chương trình ưu đãi đặc quyền giảm trực tiếp 80 triệu đồng cho 1.000 khách hàng tiên phong đến hết ngày 30/11/2026:

BYD Bắc Giang bàn giao xe cho các khách hàng tiên phong

Sealion 5 Essential: Từ 739 triệu đồng giảm còn 659 triệu đồng.

Sealion 5 Premium: Từ 789 triệu đồng giảm còn 709 triệu đồng.

*Giá trên chưa bao gồm chi phí lăn bánh

Với tầm giá từ 659 triệu đồng, Sealion 5 mang kích thước và trang bị của SUV hạng C nhưng mức giá lại cạnh tranh trực tiếp với phân khúc SUV hạng B. Khách hàng quan tâm có thể ghé trực tiếp Showroom BYD Bắc Giang (TDP Bắc Sơn, P. Bắc Giang, TP. Bắc Ninh) để trực tiếp lái thử và trải nghiệm công nghệ PHEV mới này.

Thông tin liên hệ:

- Đại lý phân phối: Showroom BYD Bắc Giang.

- Địa chỉ: Tổ dân phố Bắc Sơn, Phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh.

- Website: bydbacgiang.com.vn

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