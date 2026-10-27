Trải nghệm xe máy điện giá 15 triệu đồng thiết kế xinh xắn, đi tới 60 km/lần sạc

Xe máy điện thiết kế xinh xắn, đi tới 60 km/lần sạc

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, trong phân khúc xe điện dành cho học sinh, sinh viên, YADEA iCANDY Lite là mẫu xe gây chú ý nhờ thiết kế nhỏ gọn, tốc độ vận hành vừa phải và mức giá dễ tiếp cận. Với giá bán khoảng 15,39 triệu đồng, mẫu xe hướng đến những người cần phương tiện di chuyển hằng ngày nhưng không đặt nặng yếu tố tốc độ.

Khác với những dòng xe máy điện có kiểu dáng thể thao, iCANDY Lite sử dụng ngôn ngữ thiết kế mềm mại, trẻ trung. Phần thân xe được tạo hình gọn gàng, các góc cạnh bo tròn giúp tổng thể mang phong cách hiện đại, phù hợp với môi trường học đường và đô thị.

Xe có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 1.740 x 660 x 1.050 mm. So với những mẫu xe điện có thân hình lớn, thông số này giúp iCANDY Lite thuận tiện hơn khi dắt xe, quay đầu hoặc tìm chỗ đỗ trong không gian hẹp.

Chiều cao yên 755 mm cũng là một điểm đáng chú ý. Với mức yên tương đối thấp, mẫu xe có thể phù hợp với nhiều người có vóc dáng nhỏ. Khu vực sàn để chân rộng 425 x 350 mm, tạo khoảng không đủ thoải mái cho việc đặt chân khi di chuyển.

Phần yên được thiết kế theo hướng công thái học, kết hợp lớp đệm êm nhằm cải thiện sự thoải mái trong những chuyến đi thường ngày. Tuy nhiên, cảm giác ngồi thực tế vẫn phụ thuộc vào chiều cao và thể trạng của từng người.

Một trong những yếu tố tạo sức hút cho YADEA iCANDY Lite là bảng màu khá phong phú. Xe có 7 lựa chọn màu sắc, gồm xám than bóng, trắng ngà, đen nhám, xám than ngọc trai, xám kỳ lân, xanh lá trúc và vàng cam đất.

Theo thông tin sản phẩm, lớp sơn được xử lý bằng công nghệ hai lớp có khả năng chống tia UV, hỗ trợ hạn chế ảnh hưởng của ánh nắng đến bề mặt sơn trong quá trình sử dụng.

Ở phần đầu, cụm đèn pha hình chữ nhật bo tròn tạo điểm nhấn nhận diện. Phía sau là dải đèn hậu cách điệu ôm theo đuôi xe, góp phần hoàn thiện diện mạo nhỏ nhắn nhưng không đơn điệu.

Không hướng đến khả năng tăng tốc mạnh, YADEA iCANDY Lite tập trung vào sự nhẹ nhàng và dễ làm quen khi vận hành. Mẫu xe sử dụng động cơ điện có công suất danh định 240W, công suất tối đa 680W, cho tốc độ cực đại theo công bố khoảng 24 km/h.

Đây là mức tốc độ phù hợp với nhu cầu di chuyển quãng ngắn, chẳng hạn đi học, đi chợ hoặc đi lại trong khu dân cư. Với người mới sử dụng xe điện, khả năng vận hành ở tốc độ thấp cũng giúp việc làm quen với tay ga và kiểm soát phương tiện trở nên thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, tốc độ giới hạn thấp không đồng nghĩa loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tai nạn. Người lái vẫn cần giữ khoảng cách an toàn, quan sát giao thông và sử dụng phương tiện đúng quy định.

YADEA trang bị cho iCANDY Lite hai chế độ lái Eco và Power. Trong đó, Eco ưu tiên khả năng tiết kiệm điện, phù hợp khi di chuyển trên những tuyến đường đông đúc. Chế độ Power hướng đến khả năng đáp ứng linh hoạt hơn khi người dùng cần thay đổi tốc độ.

Về nguồn năng lượng, xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR 48V22Ah. Theo thông số được cung cấp, iCANDY Lite có thể di chuyển tối đa khoảng 60 km sau mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn.

Nếu mỗi ngày chỉ đi khoảng 10-15 km, phạm vi công bố này có thể đáp ứng nhiều ngày sử dụng trước khi cần sạc lại. Dù vậy, quãng đường thực tế còn phụ thuộc vào tải trọng, điều kiện mặt đường, tốc độ và tình trạng ắc quy.

Thời gian sạc đầy được giới thiệu khoảng 4-5 giờ, tương đối thuận tiện với những người có thói quen sạc xe vào buổi tối hoặc sau khi kết thúc lịch học.

Nhà sản xuất cũng giới thiệu ắc quy Graphene có tuổi thọ cao hơn ắc quy thông thường. Tuy nhiên, độ bền thực tế còn phụ thuộc vào số chu kỳ sạc, điều kiện bảo quản và cách sử dụng, vì vậy người mua nên tìm hiểu kỹ chính sách bảo hành trước khi lựa chọn.

Dù nằm ở nhóm xe điện phổ thông, YADEA iCANDY Lite vẫn được trang bị một số tiện ích đáng chú ý. Nổi bật ở khu vực tay lái là màn hình LED kích thước 6,3 inch, hiển thị những thông tin cơ bản như tốc độ, quãng đường di chuyển và mức điện còn lại của ắc quy. Kích thước màn hình lớn giúp người lái thuận tiện theo dõi tình trạng xe trong quá trình sử dụng.

Hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, góp phần cải thiện khả năng quan sát khi di chuyển vào buổi tối, đồng thời tiết kiệm điện năng hơn so với bóng đèn truyền thống.

Về khả năng kiểm soát, iCANDY Lite sử dụng phanh tang trống, kết hợp hệ thống giảm xóc thủy lực trước và sau. Đây là cấu hình hướng đến nhu cầu vận hành ở tốc độ vừa phải, phù hợp với đặc điểm của mẫu xe.

Bánh xe sử dụng vành đúc kết hợp lốp không săm. Trang bị này có lợi thế ở khả năng giữ hơi trong một số tình huống bị vật nhọn đâm thủng, tuy nhiên người dùng vẫn cần kiểm tra và sửa chữa kịp thời khi phát hiện lốp bị hư hỏng.

Một tiện ích khác là remote mở khóa từ xa, hỗ trợ thao tác với xe và tìm phương tiện trong phạm vi gần. Hệ thống chống trộm có khả năng phát cảnh báo khi xuất hiện tác động bất thường, kết hợp chức năng khóa bánh nhằm tăng khả năng bảo vệ xe khi đỗ.

Khả năng chứa đồ cũng được chú trọng. YADEA iCANDY Lite sở hữu cốp dung tích 15 lít, có thể sử dụng để cất mũ bảo hiểm phù hợp kích thước hoặc các vật dụng cá nhân. Phía trước còn có hộc chứa đồ mở, thuận tiện để những món đồ nhỏ thường xuyên sử dụng.

Giá xe máy điện YADEA iCANDY Lite

Theo công bố từ nhà sản xuất, với mức giá khoảng 15.390.000 đồng, YADEA iCANDY Lite hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên sự gọn nhẹ, tiết kiệm và tiện lợi hơn là tốc độ. Thiết kế trẻ trung, 7 lựa chọn màu sắc, phạm vi công bố 60 km/lần sạc cùng màn hình lớn và hệ thống chống trộm là những điểm đáng cân nhắc.

Dù có tốc độ tối đa chỉ 24 km/h, người mua vẫn nên kiểm tra phân loại pháp lý của phiên bản xe, yêu cầu về độ tuổi và điều kiện sử dụng theo quy định hiện hành, thay vì chỉ dựa vào tốc độ để xác định việc có cần giấy phép lái xe hay không.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



