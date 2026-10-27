Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 1/11/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường sẽ bị cúp điện cả ngày

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Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 27/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 27/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 27/10 – 1/11/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: -Quốc Lộ 60: + Từ cửa hàng tạp hóa Chín Hoa đến Bưu Cục Chiến Thắng (dãy đối diện Bưu Cục Chiến Thắng, độc lập); Bưu Cục Chiến Thắng + Từ Phòng CSGT Tỉnh đến quán ca phê sân vườn Chân Tình trụ H.A.9/82 (dãy hổn hợp). Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 09:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Đường Lê Hồng Phong: từ Garage Quốc Hùng đến đường Sơn Thông và các hẻm, Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/10/2026 đến 10:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Đường Mậu Thân: Từ sân bóng đá mini Minh Tú đến đường Nguyễn Đáng, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/10/2026 đến 14:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng trạm chuyên dùng Sở Địa Chính , Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/10/2026 đến 12:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh ( trạm Chà Và 2 ) thuộc ấp Giồng Lớn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 09:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( Trại Tôm Út Minh ) thuộc ấp Bến Ngự xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 09:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh ( trạm Giồng Lớn 2A ) thuộc ấp Giồng Lớn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/10/2026 đến 10:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NTTS Dương Văn Tuấn ) thuộc ấp Bến Ngự xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh ( trạm Sóc Hoang A ) thuộc ấp Sóc Hoang xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/10/2026 đến 14:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng (trạm NTTS Trần Văn Sang ) thuộc ấp Bến Ngự xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/10/2026 đến 14:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh ( trạm Cua Bào Sen 1) thuộc ấp Bào Sen xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/10/2026 đến 15:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng (trạm NTTS Đào Văn Rết ) thuộc ấp Ô Lắc xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/10/2026 đến 16:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh ( trạm Trà Cuôn 2.1) thuộc ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 09:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Giồng Dày xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 12:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh ( trạm Bến Kinh A) thuộc ấp Hạnh Mỹ xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/10/2026 đến 10:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NTTS Nguyễn Văn Bông ) ) thuộc ấp Mỹ Quí xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh ( trạm Sóc Cụt A ) thuộc ấp Sóc Cụt xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/10/2026 đến 15:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh ( trạm Nô Công A ) thuộc ấp Nô Công xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 09:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Nô Công 2.1) thuộc ấp Nô Công xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/10/2026 đến 10:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh ( trạm Chợ Bình Tân A ) thuộc ấp Bình Tân xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 14:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh ( trạm Hòa Lục 1A ) thuộc ấp phiêu xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/10/2026 đến 15:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh ( trạm Truy Liêm A) thuộc ấp Tri Liêm xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 09:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh ( trạm Cống Hiệp Hòa A) thuộc ấp Kim Hòa xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/10/2026 đến 10:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh ( trạm Phiêu 2A) thuộc ấp Phiêu xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 14:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Chùa Mới A) thuộc ấp Kim Hòa xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/10/2026 đến 15:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Kè





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Ông Chín 1) thuộc xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 08:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Cây Gòn 1) thuộc xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/10/2026 đến 09:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Xóm Giữa 2) thuộc xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Đồng Điền 2) thuộc xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 14:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Hội An 1) thuộc xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/10/2026 đến 15:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Hội An 6) thuộc xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trung Tâm Nước Sạch Nông Thôn (trạm Cấp Nước Châu Điền) thuộc xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Cú





KHU VỰC: -Một phần ấp Đồn Điền- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 08:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Leng 5- xã Tập Sơn..

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/10/2026 đến 09:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phố- xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/10/2026 đến 10:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Bến Trị- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 13:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Chợ Phước Hưng- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/10/2026 đến 14:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Nô Đùng- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/10/2026 đến 15:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Trà Lés- xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Cty CPPTĐ Trà Vinh( trạm Chợ Long Hiệp 1.1 thuộc xã Long Hiệp)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 09:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Trà Kha- xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 15:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tiểu Cần

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 14 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/10/2026 đến 18:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 11 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 08:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Khóm Long Thạnh phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 08:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Cồn Ông phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 08:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Càng Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng XX Ngô Thị Chính, xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 10:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Thanh Nguyên, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/10/2026 đến 10:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Đại Thôn 3), xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/10/2026 đến 12:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Thanh Nguyên B, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/10/2026 đến 12:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Hòa Hảo), xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 27/10/2026 đến 14:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Ô Tre, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 27/10/2026 đến 14:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Ô Tre, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/10/2026 đến 15:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng XX Nguyễn Văn Trứ, -Xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/10/2026 đến 16:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Ô Tre, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Cây Dương, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 09:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Đa Hòa), xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 10:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Cây Dương, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/10/2026 đến 11:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Đa Hòa 1), xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/10/2026 đến 12:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Cây Dương, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/10/2026 đến 12:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Hưng Mỹ 1), xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 28/10/2026 đến 14:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Thọ, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 28/10/2026 đến 14:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Ô Bắp, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/10/2026 đến 16:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Đại Thôn 2), xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 10:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Trà Uông, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/10/2026 đến 10:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Bàu Sơn), xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Ô Chích, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Khánh Lộc 1), xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 29/10/2026 đến 13:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Khóm 2 Châu Thành), xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 29/10/2026 đến 14:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Khánh, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/10/2026 đến 15:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Cống Đa Lộc), xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/10/2026 đến 15:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Khánh, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngũ Lạc





KHU VỰC: Một phần ấp Mé Láng, Sóc Ruộng và ấp Trà Khúp, Bổn Thanh - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/10/2026 đến 12:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp, Sóc Ruộng và ấp Bổn Thanh - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rọ Say và ấp Sóc Ruộng, Thốt Lốt, Bổn Thanh - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 14:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện