Đánh giá Galaxy Tab S12 Plus: Rất đáng tiền, nhưng vẫn còn một điểm trừ nhỏ

Dù không thu hút toàn bộ sự chú ý của giới truyền thông, mẫu máy tính bảng này lại mang đến một tỷ lệ kích thước cân bằng, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của đa số người dùng. Đi kèm với hiệu năng tốt và thiết kế chỉn chu, thiết bị vẫn còn một vài điểm trừ nhỏ về mặt hiển thị khiến trải nghiệm chưa thực sự trọn vẹn.

Thiết kế linh hoạt và tính cơ động cao

Nhiều người dùng có xu hướng tìm kiếm những thiết bị màn hình thật lớn, tuy nhiên kích thước 12.6 inch của sản phẩm này lại giải quyết tốt bài toán về tính di động. So với chiếc Samsung Galaxy Tab S12 Ultra có phần nặng nề và khó cầm nắm bằng một tay, phiên bản Plus mang lại cảm giác thoải mái hơn hẳn khi đặt trên đùi hoặc mang theo khi di chuyển.

Bàn phím Pro bán rời gắn ở mặt lưng được trang bị đèn nền, hành trình phím sâu và tích hợp sẵn bàn di chuột mượt mà. Dù mức giá của món phụ kiện này khá cao và thiết kế không bảo vệ được cụm camera, nó vẫn giúp người dùng xử lý công việc văn phòng một cách dễ dàng và thuận tiện.

Bên cạnh đó, mẫu máy tính bảng Samsung này vẫn duy trì những trang bị thiết thực như khe cắm thẻ nhớ SD và khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP68. Bút cảm ứng đi kèm tiếp tục hỗ trợ tốt cho việc ghi chú, thao tác vẽ và mang lại cảm giác cầm nắm ít gây mỏi tay hơn so với việc sử dụng trên các phiên bản màn hình quá khổ.

Ảnh: thegioididong.com

Màn hình sáng rõ nhưng thiếu lớp chống chói

Sản phẩm sở hữu tấm nền AMOLED tần số quét 120Hz với độ sáng tối đa được nâng lên mức 1600 nits, cao hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Nhờ độ sáng này, các gam màu được tái tạo sinh động, các thao tác cuộn lướt nội dung mượt mà và dễ nhìn ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Tuy nhiên, điểm đáng tiếc nhất trên màn hình của Samsung Galaxy Tab S12 Plus là sự vắng mặt của lớp phủ chống chói. Khi đặt cạnh phiên bản kích thước lớn nhất trong dòng, sự khác biệt về khả năng hạn chế phản chiếu ánh sáng lộ ra rất rõ. Người dùng có thể phải tự trang bị thêm miếng dán màn hình chống chói nếu thường xuyên làm việc dưới ánh đèn trực tiếp hoặc ở không gian ngoài trời.

Ảnh: thegioididong.com

Hiệu năng ổn định với vi xử lý thế hệ mới

Thay vì sử dụng nền tảng Snapdragon như thường lệ, thiết bị được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 sản xuất trên tiến trình 3nm. Con chip này vẫn đảm bảo tốc độ xử lý nhanh chóng, đáp ứng trơn tru các tựa game yêu cầu đồ họa cao và hỗ trợ rất tốt cho công việc chỉnh sửa video.

Giao diện Samsung DeX tiếp tục là một điểm sáng, cho phép mở nhiều cửa sổ dạng pop-up giống như trải nghiệm trên máy tính cá nhân. Tính năng này hoạt động ổn định cả trên màn hình của máy lẫn khi kết nối với màn hình rời bên ngoài, giúp tối ưu hóa khả năng đa nhiệm.

Về thời lượng pin, viên pin 10.600 mAh cung cấp khoảng 7 đến 8 giờ sáng màn hình liên tục, đủ đáp ứng cho một ngày làm việc và giải trí. Máy hỗ trợ sạc 45W, một tốc độ sạc ở mức vừa đủ dùng chứ chưa thực sự nổi bật so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay.

Ảnh: thegioididong.com

Chính sách giá bán và ưu đãi hấp dẫn

Hiện tại, dòng sản phẩm Galaxy Tab S12 đang được phân phối với mức giá ưu đãi tại hệ thống Thế Giới Di Động.

Bản Plus WiFi 12GB/256GB đang có giá 30.240.000đ, tương đương mức giảm 13% so với giá gốc 34.990.000đ. Phiên bản Plus 5G 12GB/256GB cũng được điều chỉnh về mức 33.090.000đ. Đối với người dùng cần không gian hiển thị rộng hơn, bản Ultra WiFi 12GB/256GB có giá 34.990.000đ và bản Ultra 5G 12GB/256GB là 39.740.000đ.

Khách hàng mua sắm trong dịp này sẽ được hưởng chương trình giảm ngay 3 triệu đồng cùng chính sách thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, hệ thống cũng áp dụng hình thức trả chậm 0% với kỳ hạn đến 12 tháng và nâng tổng thời gian bảo hành lên 24 tháng.

Ngoài các ưu đãi về giá, người dùng còn được tặng bộ quà ứng dụng chuyên nghiệp trị giá đến 10.000.000đ bao gồm LumaFusion, Goodnotes, Clip Studio Paint, Noteshelf3 và ArcSite. Thiết bị tích hợp Galaxy AI còn mang đến 6 tháng trải nghiệm hoàn toàn miễn phí gói Google AI Pro với Gemini Intelligence, hỗ trợ đắc lực cho các tác vụ sáng tạo và xử lý công việc hàng ngày.

Huyền My