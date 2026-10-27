Hyundai Grand i10 2026 thiết kế bắt mắt, 6 túi khí giá 340 triệu đồng liệu có dễ cạnh tranh Kia Morning?

Ô tô điện giá siêu rẻ về Việt Nam, rẻ chỉ ngang Honda SH liệu có dễ cạnh tranh? GĐXH - Ô tô điện giá rẻ tại Việt Nam có thể đón thêm những lựa chọn mới khi TMT Motors lên kế hoạch giới thiệu loạt phương tiện điện với mức giá khởi điểm chỉ 123 triệu đồng.

Hyundai Grand i10 2026 thiết kế bắt mắt, 6 túi khí

Hyundai i10 2026 có giá quy đổi từ 340 triệu cùng thiết kế trẻ trung, nhiều trang bị hiện đại trong phân khúc. Ảnh: Tổng hợp

Hyundai vừa chính thức giới thiệu mẫu hatchback Grand i10 tại thị trường Colombia. Xe có hai phiên bản, sử dụng động cơ xăng 1.0L và 1.2L, đi kèm các trang bị tiện nghi và an toàn đáng chú ý trong phân khúc xe đô thị.

Về ngoại hình, Grand i10 sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn ở phía trước, kết hợp những đường nét thân xe mềm mại. Chi tiết trang trí tại cột C tạo hiệu ứng mái nổi, trong khi dải chrome nối liền cụm đèn hậu giúp tăng khả năng nhận diện. Phần đuôi xe cũng được tạo hình sắc nét hơn.

Tùy phiên bản, xe sử dụng bộ mâm thép 14 inch đi kèm ốp trên bản Attraction hoặc mâm hợp kim hai tông màu 15 inch trên bản Premium.

Khoang nội thất được thiết kế theo hướng thực dụng, ưu tiên sự đơn giản và tiện dụng. Các chi tiết nhựa, ghế bọc vân cùng đường chỉ đỏ tạo điểm nhấn cho không gian cabin. Xe cũng có nhiều ngăn chứa đồ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Phần đuôi của Hyundai Grand i10 được cải tiến để trở nên sắc sảo hơn. Ảnh: Tổng hợp

Dù vẫn duy trì cụm đồng hồ analog truyền thống, Hyundai Grand i10 được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống kết nối gồm hai cổng USB Type-A.

Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, mẫu hatchback đã có điều hòa, cửa sổ và gương chỉnh điện, hệ thống âm thanh 4 loa, camera lùi tích hợp cảm biến cùng trợ lực lái điện. Bản Premium được bổ sung đèn pha tự động và vô-lăng điều chỉnh độ cao.

Về an toàn, cả hai phiên bản đều sở hữu 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử. Xe còn có móc ghế trẻ em ISOFIX cùng dây an toàn 3 điểm tại tất cả vị trí ngồi.

Hyundai Grand i10 tại Colombia có trọng lượng từ 958–982 kg, đi kèm hai tùy chọn động cơ xăng dung tích nhỏ.

Phiên bản Attraction sử dụng động cơ 1.0L, 3 xi-lanh, sản sinh công suất 65 mã lực và mô-men xoắn cực đại 94,1 Nm. Động cơ kết hợp hộp số sàn 5 cấp, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên sự đơn giản và khả năng kiểm soát chi phí sử dụng.

Nội thất với tông màu đen cùng những tính năng hiện đại. Ảnh: Tổng hợp

Trong khi đó, phiên bản Premium được trang bị động cơ 1.2L, 4 xi-lanh, cho công suất 82 mã lực và mô-men xoắn 113,8 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh xe thông qua hộp số tự động 4 cấp, tương tự cấu hình thường thấy trên các mẫu xe đô thị cùng phân khúc như Kia Morning.

Tại thị trường Colombia, Grand i10 được sản xuất tại Ấn Độ và có 4 tùy chọn màu ngoại thất gồm Xanh Midnight, Trắng Atlas, Xám Titan và Bạc Cyclone.

Một trong những điểm đáng chú ý của mẫu xe là chính sách bảo hành 7 năm hoặc 140.000 km, áp dụng thông qua nhà phân phối Astar tại Colombia.

Giá Hyundai Grand i10 2026

Tại Colombia, Hyundai Grand i10 được phân phối với hai phiên bản Attraction MT 1.0 và Premium AT 1.2, có giá lần lượt 61.990.000 Peso và 73.990.000 Peso, tương đương khoảng 340–405 triệu đồng. Mức giá này đưa mẫu xe vào nhóm cạnh tranh trực tiếp với Kia Morning trong phân khúc hatchback đô thị cỡ nhỏ.

Thị trường ô tô Việt Nam khởi sắc trong tháng 9/2026, tạo điều kiện để Hyundai Grand i10 cải thiện doanh số. Mẫu xe Hàn Quốc đạt 165 chiếc bán ra, tăng 81,3% so với tháng trước, qua đó tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe đô thị hạng A.

Cụ thể, Hyundai Grand i10 ghi nhận doanh số 165 chiếc trong tháng 9/2026, tăng đáng kể so với mức 91 chiếc của tháng 8. Tính chung 9 tháng đầu năm, mẫu xe đạt tổng doanh số 1.637 chiếc, bỏ xa đối thủ Toyota Wigo.

Sức cạnh tranh của Grand i10 đến từ giá bán tương đối dễ tiếp cận, dao động 360–455 triệu đồng. Đáng chú ý, đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc cung cấp đồng thời hai kiểu thân xe sedan và hatchback, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Bên cạnh giá bán, Hyundai Grand i10 còn được trang bị nhiều tiện nghi đáng chú ý như đèn định vị ban ngày LED, mâm hợp kim 15 inch, đèn hậu LED và màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto. Xe cũng có hệ thống dẫn đường dành riêng cho thị trường Việt Nam, chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động.

Về vận hành, Grand i10 sử dụng động cơ xăng Kappa 1.2L MPi, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Tùy phiên bản, xe được trang bị hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.