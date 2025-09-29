NSND Đức Long chúc mừng Hiền Anh 'Sao Mai' ra mắt album 'Duyên 7'
GĐXH – Ca sĩ Hiền Anh "Sao Mai" vừa ra mắt album "Duyên 7", mang thông điệp tri ân và thiện nguyện. Chương trình kết hợp âm nhạc và thiền ca, gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn.
Với chủ đề tri ân Tổ quốc, tri ân cha mẹ và lan tỏa tinh thần hiếu hạnh mùa Vu Lan, chương trình ra mắt album "Duyên 7" do ca sĩ Hiền Anh (pháp danh Diệu Bảo) tổng đạo diễn, đã mang đến cho khán giả một hành trình nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc, thiền ca và những giá trị nhân văn sâu sắc.
Điểm nhấn của chương trình là màn hợp xướng “Nuôi con bằng trái tim vị Phật” cùng nhiều tiết mục đặc sắc của các nghệ sĩ: ca sĩ Hiền Anh, NSND Đức Long, NSƯT Hồng Liên, diễn viên Đào Hoàng Yến,… cùng sự tham gia của các doanh nhân, thiện hữu từ khắp mọi miền.
Mỗi album, mỗi MV trong chuỗi dự án âm nhạc – thiện nguyện mang tên “Duyên” (từ Duyên 1 đến Duyên 7) đều là một dấu mốc vừa nghệ thuật vừa nhân văn, gắn liền với hoạt động phụng sự cộng đồng. Tất cả lợi nhuận từ các sản phẩm âm nhạc đều được đưa vào quỹ thiện nguyện, như một cách “hồi hướng công đức bằng âm nhạc” để nuôi dưỡng phúc báu chung.
Không chỉ là một đêm nghệ thuật, “Duyên 7” còn tiếp nối sứ mệnh thiện nguyện của Cộng đồng Doanh nhân Thiền Ca Việt Nam: gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn, xây dựng công trình nhân ái, nuôi dưỡng thế hệ trẻ bằng tình yêu thương và chánh niệm.
Phát biểu tại sự kiện, ca sĩ Hiền Anh chia sẻ: “Âm nhạc có thể chạm tới trái tim nơi lời nói dừng lại. Tôi tin rằng Thiền Ca là một nhịp cầu đưa con người trở về với sự an lạc trong chính mình, đồng thời kết nối cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phụng sự. Hành trình của chúng tôi không chỉ là âm nhạc, mà là gieo hạt từ bi cho thế hệ hôm nay và mai sau”.
“Duyên 7” khép lại bằng phần đồng ca như một lời nhắc nhở về trí tuệ và tình thương vô biên, mở ra hành trình mới cho Cộng đồng Doanh nhân Thiền Ca Việt Nam trên con đường xây dựng cộng đồng hạnh phúc, an lạc.
Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hônXem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Trong tập 23 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam thay đổi bề ngoài sau khi nhận được đơn xin ly hôn từ chồng, Mỹ Anh và Kim Ngân bất lực khi nghe Toàn tâm sự lý do muốn chia tay vợ.
Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Trong tập 22 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khước từ "Tổng tài" dù trước đó hai người đã rất lãng mạn bên nhau.
Hôm nay, 'Mưa đỏ' rời rạp với kỷ lục doanh thu hơn 713 tỷ đồngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" chính thức rời rạp từ ngày 29/9, với tổng doanh thu kỷ lục gần 714 tỷ đồng sau hơn 1 tháng công chiếu.
Nguyễn Hoàng Long nhận danh hiệu 'Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tập 10 "Chiến sĩ quả cảm" ghi dấu ấn tượng và cảm xúc của các chiến sĩ nhập vai khi hành trình tại “Lò luyện thép” đã khép lại.
Thử thách 'sóng gió' để giành vé vào đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Vietnam's Next Top Model", giám khảo đã mang đến thử thách quay video clip để tìm ra người tiếp tục với cuộc thi và sắp tới là đêm chung kết.
Vân Trang có “vai diễn nóng bỏng nhất sự nghiệp”, không tiết lộ để ông xã ra rạp bất ngờXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
Nhà sản xuất Mega GS vừa công bố poster chính thức bộ phim "Nhà ma xó", mang đến một ấn tượng thị giác mạnh mẽ, vừa gợi mở sự tò mò vừa khắc họa rõ rệt màu sắc tâm linh với sự quy tụ của dàn diễn viên thực lực hùng hậu.
Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ triển lãm 'Echoes of Elegance'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ khi tham dự triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance" - nơi tôn vinh chiều sâu văn hóa, di sản và lối sống bản địa chân thực.
Quốc Thiên, Lê Dương Bảo Lâm và Neko Lê nghẹt thở leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong 'Chiến sĩ quả cảm'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Lê Dương Bảo Lâm, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên hoảng hốt khi đối diện với thử thách leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong chương trình "Chiến sĩ quả cảm".
Cuộc chia tay đẫm nước mắt của đám trẻ khi Biên vào miền Nam sống với bốXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 8 "Cách em 1 milimet", bố của Biên trở về mang theo câu chuyện hai bố mẹ chia tay làm Biên đau khổ, cậu bé vì đau buồn và bỏ trốn khiến cả làng lo lắng, chia nhau đi tìm.
'Cách em 1 milimet' tập 8: Bố trở về mang theo tin sốc, Biên bỏ đi khiến cả làng lo lắngXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 8 "Cách em 1 milimet", bố Biên trở về nhà nhưng cũng từ đó hé lộ chuyện đáng sợ của bố mẹ khiến Biên sụp đổ.
Sau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vuiXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau khi giành quán quân Intervision, Đức Phúc lại đón thêm tin vui khi ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” tạo cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc.