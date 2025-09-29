NSND Đức Long chúc mừng Hiền Anh 'Sao Mai' ra mắt album 'Duyên 7'

Với chủ đề tri ân Tổ quốc, tri ân cha mẹ và lan tỏa tinh thần hiếu hạnh mùa Vu Lan, chương trình ra mắt album "Duyên 7" do ca sĩ Hiền Anh (pháp danh Diệu Bảo) tổng đạo diễn, đã mang đến cho khán giả một hành trình nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc, thiền ca và những giá trị nhân văn sâu sắc.

Điểm nhấn của chương trình là màn hợp xướng “Nuôi con bằng trái tim vị Phật” cùng nhiều tiết mục đặc sắc của các nghệ sĩ: ca sĩ Hiền Anh, NSND Đức Long, NSƯT Hồng Liên, diễn viên Đào Hoàng Yến,… cùng sự tham gia của các doanh nhân, thiện hữu từ khắp mọi miền.

Ca sĩ Hiền Anh - Sao Mai 2007 dòng thính phòng.

NSND Đức Long "gieo duyên" tại sự kiện của ca sĩ Hiền Anh.

Mỗi album, mỗi MV trong chuỗi dự án âm nhạc – thiện nguyện mang tên “Duyên” (từ Duyên 1 đến Duyên 7) đều là một dấu mốc vừa nghệ thuật vừa nhân văn, gắn liền với hoạt động phụng sự cộng đồng. Tất cả lợi nhuận từ các sản phẩm âm nhạc đều được đưa vào quỹ thiện nguyện, như một cách “hồi hướng công đức bằng âm nhạc” để nuôi dưỡng phúc báu chung.

Không chỉ là một đêm nghệ thuật, “Duyên 7” còn tiếp nối sứ mệnh thiện nguyện của Cộng đồng Doanh nhân Thiền Ca Việt Nam: gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn, xây dựng công trình nhân ái, nuôi dưỡng thế hệ trẻ bằng tình yêu thương và chánh niệm.

Ca sĩ Hiền Anh cùng học trò cất cao giọng hát.

Phát biểu tại sự kiện, ca sĩ Hiền Anh chia sẻ: “Âm nhạc có thể chạm tới trái tim nơi lời nói dừng lại. Tôi tin rằng Thiền Ca là một nhịp cầu đưa con người trở về với sự an lạc trong chính mình, đồng thời kết nối cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phụng sự. Hành trình của chúng tôi không chỉ là âm nhạc, mà là gieo hạt từ bi cho thế hệ hôm nay và mai sau”.

“Duyên 7” khép lại bằng phần đồng ca như một lời nhắc nhở về trí tuệ và tình thương vô biên, mở ra hành trình mới cho Cộng đồng Doanh nhân Thiền Ca Việt Nam trên con đường xây dựng cộng đồng hạnh phúc, an lạc.