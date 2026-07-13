Các con giáp nổi tiếng thù dai: Đừng dại làm họ mất lòng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Con giáp Sửu

Nếu bị lừa dối, xúc phạm hoặc cố tình gây hại, con giáp Sửu sẽ ghi nhớ rất lâu. Ảnh minh họa

Con giáp Sửu nổi tiếng là chân thành, chăm chỉ và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không quá tính toán thiệt hơn.

Trong các mối quan hệ, họ thường chọn cách nhẫn nhịn để giữ hòa khí thay vì hơn thua.

Tuy nhiên, sự điềm tĩnh ấy không đồng nghĩa với việc họ dễ dàng bỏ qua mọi tổn thương. Nếu bị lừa dối, xúc phạm hoặc cố tình gây hại, con giáp Sửu sẽ ghi nhớ rất lâu. Họ có thể không phản ứng ngay lập tức nhưng sẽ khó lấy lại niềm tin như trước.

Trong chuyện tình cảm cũng vậy, người tuổi Sửu hết lòng vì đối phương và sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu.

Chính vì yêu chân thành nên khi bị phản bội, họ rất khó tha thứ và thường mất nhiều thời gian mới có thể nguôi ngoai.

Con giáp Tỵ

Nếu ai đó cố tình cản trở công việc hoặc làm tổn hại đến quyền lợi của mình, con giáp Tỵ sẽ không dễ bỏ qua. Ảnh minh họa

Tỵ là con giáp thẳng thắn, sống nguyên tắc và tôn trọng không gian riêng của mỗi người. Họ hiếm khi chủ động gây xung đột, cũng không thích can dự vào chuyện của người khác.

Dẫu vậy, nếu ai đó cố tình cản trở công việc hoặc làm tổn hại đến quyền lợi của mình, con giáp Tỵ sẽ không dễ bỏ qua.

Họ có xu hướng âm thầm quan sát, chờ đúng thời điểm để đáp trả thay vì bộc lộ cảm xúc ngay.

Theo tử vi, đây là một trong những con giáp thù dai nhớ lâu bởi họ tin rằng mỗi hành động đều phải chịu trách nhiệm.

Vì thế, những người từng khiến con giáp Tỵ tổn thương rất khó nhận được sự tha thứ nếu không thực sự hối lỗi.

Con giáp Mão

Con giáp Mão lại rất coi trọng lòng tự trọng. Nếu bị xúc phạm danh dự hoặc bị đối xử thiếu công bằng, họ sẽ ghi nhớ trong lòng. Ảnh minh họa

Bề ngoài, con giáp Mão nhẹ nhàng, khiêm tốn và giàu sự cảm thông. Họ sống tình cảm, ít tranh cãi và thường chọn cách nhường nhịn để giữ gìn các mối quan hệ.

Thế nhưng, con giáp Mão lại rất coi trọng lòng tự trọng. Nếu bị xúc phạm danh dự hoặc bị đối xử thiếu công bằng, họ sẽ ghi nhớ trong lòng.

Điều đặc biệt là họ hiếm khi thể hiện sự tức giận ra bên ngoài, khiến người khác tưởng rằng mọi chuyện đã qua.

Dù được xem là người nhớ lâu những tổn thương, con giáp Mão vẫn có mặt mềm mỏng. Nếu đối phương thật lòng nhận sai và thể hiện thiện chí sửa chữa, họ sẵn sàng bỏ qua quá khứ để bắt đầu lại.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.