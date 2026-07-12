Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

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GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội - Ảnh 1.

Sau nhiều tháng thi công, lòng hồ cơ bản đã hình thành, các tuyến kè bao quanh dần hoàn thiện, tạo nên hồ chứa nước quy mô lớn giữa khu vực đô thị phía Tây Hà Nội.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội - Ảnh 2.

Dự án có diện tích hơn 36ha, là một trong 5 hồ điều hòa trọng điểm được Hà Nội đầu tư theo lệnh khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước nội thành trong giai đoạn 2026-2030.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội - Ảnh 3.

Ghi nhận của phóng viên vào ngày 11 và 12/7, các mũi thi công hoạt động đồng thời với nhiều máy xúc, xe cơ giới san gạt đất, hoàn thiện bờ hồ và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm tiến độ công trình.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội - Ảnh 4.

Hệ thống cống và công trình điều tiết nước đang được lắp đặt. Sau khi hoàn thành, hồ sẽ kết nối với hệ thống kênh Mai Dịch - Phú Đô và Mỹ Đình - Tân Mỹ, góp phần điều tiết nước mưa cho khu vực phía Tây thành phố.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội - Ảnh 5.

Những khoảng đất đang được san lấp, tạo hình bờ hồ cho thấy quy mô lớn của dự án. Khi hoàn thành, hồ có dung tích điều tiết khoảng 930.000m³ nước.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội - Ảnh 6.

Khu vực dân cư nằm sát công trường. Việc đẩy nhanh tiến độ dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tình trạng ngập úng kéo dài, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân mỗi mùa mưa lớn.


Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội - Ảnh 7.

Nhìn từ mặt hồ, phía sau là hàng loạt tòa nhà cao tầng của khu vực Mỹ Đình - Từ Liêm. Hồ điều hòa không chỉ có chức năng chống ngập mà còn được định hướng trở thành không gian sinh thái, cải thiện cảnh quan đô thị.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội - Ảnh 8.

Các tuyến kè bê tông bao quanh hồ đang dần hoàn thiện, tạo nền tảng cho việc ổn định bờ và vận hành hồ trong giai đoạn tiếp theo

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội - Ảnh 9.

Nhiều hạng mục vẫn đang được gấp rút thi công để đáp ứng yêu cầu tiến độ, phục vụ công tác phòng chống úng ngập trước mùa mưa bão.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội - Ảnh 10.

Khi hoàn thành, hồ điều hòa Phú Đô sẽ trở thành một trong những công trình điều tiết nước quan trọng của Thủ đô, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước khu vực phía Tây, đồng thời bổ sung thêm không gian xanh trong quá trình phát triển đô thị.

Video hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội:


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