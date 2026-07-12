Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội
GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.
Video hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội:
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