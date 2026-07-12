Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Nhìn từ mặt hồ, phía sau là hàng loạt tòa nhà cao tầng của khu vực Mỹ Đình - Từ Liêm. Hồ điều hòa không chỉ có chức năng chống ngập mà còn được định hướng trở thành không gian sinh thái, cải thiện cảnh quan đô thị.