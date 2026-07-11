3 điều làm nên một người mẹ đáng ngưỡng mộ, con càng lớn càng biết ơn

Thứ bảy, 07:00 11/07/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Không cần phải hoàn hảo, một người mẹ vẫn có thể trở thành người tuyệt vời nhất trong lòng con cái nếu làm 3 điều dưới đây mỗi ngày.

Theo các chuyên gia tâm lý, chính những điều tưởng chừng đơn giản này lại tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển của trẻ.

3 điều làm nên một người mẹ đáng ngưỡng mộ, con càng lớn càng biết ơn - Ảnh 1.
3 điều làm nên một người mẹ đáng ngưỡng mộ, con càng lớn càng biết ơn - Ảnh 1.Đến tuổi trưởng thành mới hiểu: Có 4 kiểu người mẹ 'kéo lùi' con cái

GĐXH - Cách cư xử, lời nói và thói quen của người mẹ có thể tác động trực tiếp đến tính cách cũng như tương lai của con.

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