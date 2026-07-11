3 điều làm nên một người mẹ đáng ngưỡng mộ, con càng lớn càng biết ơn
GĐXH - Không cần phải hoàn hảo, một người mẹ vẫn có thể trở thành người tuyệt vời nhất trong lòng con cái nếu làm 3 điều dưới đây mỗi ngày.
Theo các chuyên gia tâm lý, chính những điều tưởng chừng đơn giản này lại tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển của trẻ.
Tưởng là yêu con, nhiều cha mẹ đang làm hại con mỗi ngày vì thói quen nàyNuôi dạy con -
GĐXH - Cha mẹ muốn con ngoan cần sớm thiết lập ranh giới và dạy con biết chờ đợi, biết nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn.
10 bài học dạy con của cha nghèo có 5 người con là tiến sĩNuôi dạy con -
GĐXH - Không sở hữu tài sản lớn hay điều kiện giáo dục đặc biệt, một người cha ở vùng quê vẫn nuôi dạy 5 người con giành học bổng tiến sĩ tại các trường đại học danh tiếng.
Mẹ thưởng nóng 38 triệu vì thi đại học điểm cao, 3 ngày sau nam sinh lộ bí mật khiến gia đình sụp đổNuôi dạy con -
GĐXH - Đạt số điểm đại học đáng mơ ước và được mẹ thưởng nóng sau kỳ thi, nam sinh 18 tuổi không ngờ chỉ vài ngày sau lại bị bắt.
3 việc cha mẹ càng ít can thiệp, con càng có tiền đồNuôi dạy con -
GĐXH - Trong nuôi dạy con, đôi khi cha mẹ biết "lười" đúng lúc lại là cách giúp trẻ hình thành tính tự lập, trách nhiệm và bản lĩnh để phát triển bền vững trong tương lai.
4 câu nói cha mẹ nên dùng mỗi ngày, giúp con nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc, lớn lên ở đâu cũng được yêu quýNuôi dạy con -
GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ dành rất nhiều thời gian dạy con học chữ, học ngoại ngữ hay các kỹ năng sống, nhưng lại ít để ý rằng những câu nói lặp đi lặp lại mỗi ngày trong gia đình cũng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cách trẻ giao tiếp và ứng xử khi trưởng thành.
Đàn ông EQ thấp thường lớn lên bên cạnh 3 kiểu người cha nàyNuôi dạy con -
GĐXH - Trí tuệ cảm xúc (EQ) của trẻ không chỉ chịu ảnh hưởng từ môi trường học tập mà còn được hình thành qua cách cha mẹ cư xử mỗi ngày.
Càng yêu con càng hại con: 6 thói quen khiến trẻ ngày càng kém thông minhNuôi dạy con -
GĐXH - Theo các chuyên gia, bên cạnh yếu tố di truyền, môi trường sống và cách nuôi dạy cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trí thông minh của trẻ.
Cha mẹ chỉ cần quản tốt 3 điều lúc nhỏ, con lớn lên khó thất bạiNuôi dạy con -
GĐXH - Theo nhiều chuyên gia giáo dục, nếu cha mẹ biết uốn nắn 3 điều quan trọng dưới đây, trẻ sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện.
5 thói quen của những người bố có con thành côngNuôi dạy con -
GĐXH - Không phải điều kiện kinh tế hay những khóa học đắt đỏ, chính cách người bố đồng hành cùng con mỗi ngày mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt trong quá trình trưởng thành.
Đừng tin câu 'nhà nghèo nuôi con trai': Giáo sư chỉ ra 3 điều càng giàu càng tốtNuôi dạy con -
GĐXH - Theo một giáo sư nổi tiếng, không phải sự thiếu thốn mới rèn nên bản lĩnh khi nuôi dạy con trai.