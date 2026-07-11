3 điều làm nên một người mẹ đáng ngưỡng mộ, con càng lớn càng biết ơn

5 ngày trước

GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ dành rất nhiều thời gian dạy con học chữ, học ngoại ngữ hay các kỹ năng sống, nhưng lại ít để ý rằng những câu nói lặp đi lặp lại mỗi ngày trong gia đình cũng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cách trẻ giao tiếp và ứng xử khi trưởng thành.