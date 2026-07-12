Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị
GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.
Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị
Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị.
Những con giáp sống hào sảng, rộng rãi nên tài vận ngày một khởi sắcĐời sống -
GĐXH - Theo tử vi, sự chân thành cùng tinh thần không tính toán giúp 4 con giáp này mở rộng các mối quan hệ, từ đó có thêm nhiều cơ hội phát triển trong cuộc sống và sự nghiệp.
Thay đổi quy định thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ từ tháng 7/2026Đời sống -
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Dân số 2025 và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP có hiệu lực, theo đó chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con thứ hai của lao động nữ có nhiều điểm mới.
Tháng sinh Âm lịch của người khôn ngoan, nhanh nhẹn: Trước tuổi 40 dễ có tiền, có danhĐời sống -
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, người sinh vào một số tháng sinh Âm lịch thường sở hữu tư duy nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và biết chớp lấy cơ hội.
Ngày sinh Âm lịch của người mang nhiều phúc khí: Hậu vận cực kỳ viên mãnĐời sống -
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, một số ngày sinh Âm lịch được cho là mang theo "mật mã phước lành", giúp chủ nhân tích lũy tài vận.
Top cung hoàng đạo có vận tài lộc rực rỡ nhất tháng 8: Thu nhập tăng mạnhĐời sống -
GĐXH - Tháng 8 được dự báo là giai đoạn tài lộc khởi sắc đối với một số cung hoàng đạo.
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GĐXH – Cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà tra cứu chi tiết khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành tốt và giờ xuất hành từ 13/7 - 19/7/2026 giúp công việc hanh thông, thu hút may mắn và tài lộc.
Hà Nội: Kịp thời giải cứu nam thanh niên có biểu hiện bất thường, mắc kẹt dưới dầm cầu Thăng LongĐời sống -
GĐXH - Một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi vấn sử dụng chất kích thích đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công khi mắc kẹt dưới dầm cầu Thăng Long (xã Thiên Lộc, Hà Nội).
5 con giáp nữ không cần lấy chồng giàu bởi họ chính là đại giaĐời sống -
GĐXH - Không chỉ độc lập về tài chính, những con giáp nữ dưới đây còn nổi tiếng với bản lĩnh, sự quyết đoán và khả năng kiếm tiền đáng nể.
Thời tiết hôm nay (11/7): Nhiều nơi có mưa to đến rất toĐời sống -
GĐXH - Dự báo trong ngày và đêm 11/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa phổ biến 20–40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.
Từ tháng 7/2026, dù nghỉ hưu sớm, đối tượng này vẫn được hưởng tối đa 75% lương hưuĐời sống -
GĐXH - Từ 1/7/2026, người nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng tối đa 75% lương hưu nếu thuộc các trường hợp đặc biệt được pháp luật quy định không bị trừ tỷ lệ lương hưu.