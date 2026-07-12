Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị.

Thời gian gần đây, chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên tục tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân về tình trạng buông lỏng quản lý, để xảy ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng về đất đai và TTXD trên địa bàn phường Phú Diễn.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên trong các ngày 11 - 12/7 tại phường Phú Diễn, nhiều khu vực vốn có nguồn gốc là đất nông nghiệp, đất công ích, đất dự án nhưng đã bị biến tướng, sử dụng sai mục đích để biến thành bãi tập kết vật liệu xây dựng, kho chứa hàng hóa hoặc mặt bằng kinh doanh trái phép.

Người dân lo ngại rằng nếu các công trình tạm bợ với mật độ dày đặc này không được kiểm tra đầy đủ về nguồn gốc đất, giấy phép xây dựng, điều kiện an toàn điện và PCCC thì nguy cơ xảy ra sự cố là rất lớn.

Đặc biệt, tại bãi đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ, tình trạng xe tải vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng vào tập kết trái phép với quy mô lớn diễn ra rầm rộ, làm ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và băm nát cảnh quan đô thị.

Đáng nói, trước đây báo chí cũng từng phản ánh tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng và vật liệu xây dựng vào tập kết trái phép tại khu đất này. Tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn đang tiếp diễn, không được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.

Tương tự, tại tuyến đường Văn Tiến Dũng hiện cũng xuất hiện hàng loạt nhà hàng, quán bia, gara sửa chữa ô tô và cơ sở kinh doanh dịch vụ với diện tích lớn. Nhiều công trình nằm gần hoặc bày bán hàng hóa bao quanh khu vực chân cột điện cao thế.

Đặc biệt, các nhà hàng, quán ăn thường tập trung đông người, sử dụng hệ thống gas, điện công suất lớn. Nếu công tác PCCC không được kiểm soát chặt chẽ thì nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Các công trình tạm nằm ngay dưới hành lang lưới điện cao thế, vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn lưới điện. Việc xây dựng và kinh doanh ngay dưới đường điện cao thế làm dấy lên nỗi lo ngại lớn về an toàn điện lực nếu chẳng may xảy ra sự cố.

Khu vực đối diện đường Võ Quý Huân, nhiều ki-ốt, nhà tạm, công trình khung thép cũng được dựng lên phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại. Xen kẽ tại đây là các dãy nhà trọ, nhà kho, nhà xưởng tồn tại nhiều năm không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.

Trước những sai phạm có hệ thống và diễn ra công khai trên địa bàn phường Phú Diễn, dư luận đặt câu hỏi: Vì sao những hoạt động vi phạm quy mô lớn này diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được chính quyền địa phương xử lý triệt để? Trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc về đơn vị, cá nhân nào?

Thiết nghĩ, UBND phường Phú Diễn cần khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý địa bàn nêu trên, tránh gây bức xúc trong dư luận.

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