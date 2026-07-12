Nam thanh niên bị nước cuốn trôi tử vong khi đi xe máy qua đập tràn giữa đêm ở Lai Châu

Theo đó, vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 12/7/2026, trong lúc trời đang mưa lớn, anh Vàng A Lừ (SN 2007) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 25-AA 229.44 chở theo vợ là chị Vàng Thị Chang (cùng trú tại bản Giang Ma Thèn Chải, xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) di chuyển từ hướng bản San Thàng (phường Tân Phong) về lại xã Tả Lèng.

Khi xe đi đến đoạn đập tràn thuộc khu vực bản Chin Chu Chải, phường Tân Phong, do nước suối lúc này dâng quá cao và dòng chảy mạnh, anh Lừ đã không thể làm chủ được tay lái khiến chiếc xe bị đổ. Ngay lập tức, cả hai vợ chồng cùng phương tiện đều bị dòng nước lũ cuốn phăng xuống suối. Trong tình thế hiểm nghèo, chị Chang đã may mắn tự bơi được vào bờ an toàn và hô hoán, kêu gọi người dân xung quanh đến trợ giúp. Riêng anh Lừ và chiếc xe máy bị dòng nước siết cuốn trôi mất tích.

Lực lượng chức năng huy động máy xúc tìm kiếm nạn nhân tại khu vực chân đập và dọc suối. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Nhận được tin báo khẩn cấp, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã lập tức chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương mang theo trang thiết bị cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường. Lực lượng cứu nạn đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường Tân Phong, Công an xã Tả Lèng và chính quyền địa phương để vạch phương án tìm kiếm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe mô tô hiệu Honda Wave màu đỏ của nạn nhân nằm dưới lòng suối, ngay sát chân đập tràn. Do thời tiết mưa lớn nhiều ngày, nước suối dâng cao, chảy xiết. Để đảm bảo an toàn và tăng hiệu quả tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã phải huy động máy xúc cùng lực lượng tại chỗ tiến hành đắp đập ngăn dòng, nắn chuyển hướng dòng chảy nhằm giảm bớt lưu lượng nước. Sau đó, các chiến sĩ tổ chức rà soát kỹ lưỡng tại khu vực chân đập và dọc theo dòng suối.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 10 giờ 54 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể của anh Vàng A Lừ tại vị trí cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 1km. Cơ quan chức năng đã tiến hành làm các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Qua vụ tai nạn đau lòng này, cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đưa ra khuyến cáo khẩn nghị người dân: Tuyệt đối không cố tình điều khiển phương tiện hoặc đi bộ qua các khu vực ngập nước, ngầm đập tràn khi trời đang mưa lớn hoặc vào ban đêm. Người dân vùng cao cần thường xuyên cập nhật, theo dõi các thông tin cảnh báo thời tiết thiên tai để chủ động có phương án phòng tránh an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc tương tự xảy ra.