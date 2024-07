Các con giáp tài lộc ổn định, tình cảm thăng hoa trong những ngày tới

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, theo đánh giá tử vi tuần mới từ 29/7 tới 4/8/2024 của 12 con giáp người tuổi Ngọ sẽ trải qua một khoảng thời gian sôi động và thú vị. Với sự hỗ trợ của Thiên Diêu, bạn sẽ thể hiện khả năng ngoại giao và khiếu hài hước, mang lại nhiều năng lượng tích cực hơn là tiêu cực. Dù gặp khó khăn, bạn vẫn có thể nhanh chóng vượt qua nhờ nghị lực và quyết tâm của mình. Các mối quan hệ làm ăn thân quen sẽ là nguồn hỗ trợ đáng giá trong tuần này.

Trong tuần này, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Dù gặp phải những khó khăn và thử thách, bạn không dễ bị đánh bại. Sự quyết tâm và nghị lực phi thường của bạn sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp khắc phục vấn đề một cách nhanh chóng. Các mối quan hệ làm ăn thân quen sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều, giúp bạn vượt qua những thử thách trong công việc.

Về mặt tài chính, tuần này của bạn được duy trì ổn định. Kế hoạch chi tiêu khéo léo giúp bạn thoải mái mua sắm mà không cần lo lắng về việc vay mượn. Với khả năng đa tài đa nghệ của mình, bạn có thể tạo ra nguồn thu nhập khá dồi dào nếu dám xông pha và đầu tư vào những cơ hội mới. Sự linh hoạt trong chi tiêu và quản lý tài chính sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định về tài chính.

Đường tình duyên của bạn trong tuần này có sự phân chia rõ rệt giữa nam và nữ. Các bạn nam sẽ có nhiều may mắn hơn trong chuyện tình cảm. Bạn có sức hút đặc biệt nhờ vào sự khiêm tốn và khí chất thanh tao của mình. Dù thường ở ẩn và không thích náo nhiệt, bạn luôn giữ cho mình một tâm hồn vui vẻ và có khả năng khiến những người xung quanh cảm thấy vui vẻ, đặc biệt là những người đang buồn. Hãy tiếp tục duy trì tinh thần lạc quan và chia sẻ niềm vui của bạn với người khác.

Tử vi tuần mới từ 29/7 – 4/8/2024 người tuổi Mùi hãy giữ cho mình tinh thần lạc quan, vui vẻ để may mắn dễ dàng tìm đến. Công việc của tuổi Mùi sẽ khá bận rộn vào đầu tuần, nhưng nhờ có Tam Hội trợ mệnh, may mắn sẽ đến với bạn vào những ngày cuối tuần. Không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra, mọi khó khăn sẽ được giải quyết ổn thỏa nhờ vào sự giúp đỡ của quý nhân. Sự nhiệt tình và thái độ tích cực sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn này và đạt được những bước tiến mới trong công việc.

Vận trình tài lộc của bạn trong tuần này khá êm đềm. Dù không có nhiều biến động lớn, nhưng nhờ sự trợ giúp của Thiên Tài vào cuối tuần, bạn sẽ có những cơ hội tốt để kiếm tiền. Dù bạn là người làm công ăn lương hay kinh doanh, cơ hội phát tài đều sẽ đến, quan trọng là bạn biết tận dụng sức mình để nắm bắt.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi tuần này có nhiều điều thú vị. Bạn và người ấy có thể sẽ có những khoảnh khắc ngọt ngào và ý nghĩa bên nhau. Đối với những người đang lên kế hoạch đi chơi cùng gia đình hoặc người thương, tuần này là thời điểm thích hợp để thực hiện điều đó.

Tuần mới từ 29/7/2024 – 4/8/2024 vận trình của tuổi Thân có nhiều biến động với sự xen lẫn giữa hung cát khi chịu ảnh hưởng của hung tinh Thiên Cẩu nhưng lại được hỗ trợ bởi cát tinh Thiên Vu. Tuần này hứa hẹn mang lại nhiều may mắn và cơ hội trong công việc, tài chính và tình cảm nếu bạn biết tận dụng những ưu thế sẵn có.

Đây là thời điểm thuận lợi cho những người tuổi Thân có ý định thi cử, thăng quan tiến chức hoặc nhảy việc. Tử vi hứa hẹn mang đến những tin vui, giúp bạn vượt qua khó khăn và tiến tới mục tiêu đã định. Bạn sẽ biết cách tận dụng các cơ hội và ưu thế sẵn có để đạt được thành công. Đây cũng là thời gian tốt để đầu tư vào học tập và công việc, dù có tiêu tốn nhiều nhưng đó là sự đầu tư đúng đắn và thông minh.

Về tài chính, tuổi Thân sẽ thấy vận trình khởi sắc vào cuối tuần. Đặc biệt, những người đang làm việc xa quê sẽ có cơ hội cải thiện tài chính đáng kể. Đầu tư vào học tập và công việc sẽ mang lại lợi ích lâu dài, và bạn sẽ thấy tiền tài dần khởi vượng. Hãy tận dụng thời gian này để đưa ra những quyết định tài chính thông minh và sáng tạo.

Mặc dù tuổi Thân có tài ăn nói và linh hoạt trong cách hành động, nhưng đôi khi sự vô tư và vội vàng có thể làm mất lòng người khác. Trong tuần này, chuyện tình cảm vẫn còn nhiều khúc mắc chưa thể hóa giải, đặc biệt là những mâu thuẫn với gia đình chồng. Hãy cẩn trọng trong lời nói và hành động, cố gắng lắng nghe và thấu hiểu đối phương để cải thiện mối quan hệ tình cảm.

Tử vi tuần mới từ 29/7 đến 4/8/2024 vận trình của tuổi Dậu gặp nhiều biến động do ảnh hưởng của hung tinh Thiên Cẩu. Tuy công việc đối mặt với nhiều khó khăn và thị phi, nhưng sự kiên trì và lòng can đảm sẽ giúp bạn vượt qua.

Trong tuần này, công việc của người tuổi Dậu gặp nhiều thị phi và bị người khác chèn ép, vu khống. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, hãy giữ vững tinh thần và kiên trì. Sự can đảm và khả năng vượt qua khó khăn sẽ giúp bạn khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn của mình. Hãy tin rằng sau những nỗ lực, bạn sẽ nhận ra khả năng của mình vượt xa tưởng tượng.

Tình hình tài chính của bạn trong tuần này có thể gặp khủng hoảng do chi tiêu hoang phí. Người có gia đình nên cân nhắc kỹ lưỡng các khoản chi không cần thiết và giảm thiểu thời gian vui chơi để tránh vướng vào nợ nần. Hãy lập kế hoạch chi tiêu hợp lý và tiết kiệm để duy trì ổn định tài chính.

Về mặt tình cảm, tuổi Dậu sống lễ nghĩa, biết điều và tử tế với người đời, do đó ít khi gây thù chuốc oán với ai. Tuy nhiên, chính vì quá được lòng mọi người nên bạn dễ trở thành mục tiêu của kẻ tiểu nhân, suốt ngày rình rập chờ sơ hở để bới móc lỗi sai và bịa đặt chuyện. Hãy cảnh giác và giữ vững lòng tin vào bản thân, không để những lời gièm pha ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình và bạn bè.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo !

