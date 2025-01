Các loại hoa, cây cảnh đồng loạt đổ bộ thị trường phục vụ người dân chơi tết Nguyên đán 2025

Những gốc đào cổ thụ có giá lên đến hàng trăm triệu đồng vẫn ‘cháy’ khách thuê GĐXH - Những gốc đào cổ thụ, rêu phong có giá cho thuê tương đối cao nhưng vẫn được nhiều khách hàng ‘xuống tiền’.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), thời điểm cách tết Nguyên đán 2025 hơn 20 ngày nữa tại nhiều tuyến phố và chợ hoa, cây cảnh lớn của Hà Nội đang bắt đầu nhộn nhịp, tấp nập người mua, bán. Nhiều nhà vườn đồng loạt đưa các mặt hàng với số lượng lớn, đa dạng chủng loại ra ngoài thị trường để phục vụ nhu cầu trang trí nhà cửa ngày Tết của người dân.

Theo một số tiểu thương bán hàng tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) và Hội chợ hoa Tết 2025 (quảng trường sân vận động Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, từ đầu tháng 12 âm lịch các chủ nhà vườn đã bắt đầu vận chuyển hàng về Thủ đô để bày bán, phục vụ khách hàng. Năm nay do kinh tế khó khăn nên lượng mua giảm, giá cả các mặt hàng nhìn chung không tăng so với năm trước.

Các gốc đào cổ thụ được bày bán và cho thuê có giá dao động từ vài triệu đồng cho đến cả trăm triệu đồng/gốc.

Thị trường các loại hoa, cây cảnh bắt đầu nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Những bông đào bắt đầu bung nở nhiều cánh, to tròn.



Dù có giá thuê tương đối cao nhưng nhiều gốc đào cổ có hình dáng độc, lạ vẫn hút khách.

Những gốc đào cổ thông thường sẽ được chủ nhà vườn cho thuê và ít bán.

Sau thời gian khách hàng thuê chơi Tết, các chủ vườn đào sẽ vận chuyển cây về lại vườn để chăm sóc.

Những gốc đào rêu phong phủ kín được nhiều người thích thú.

Những cây đào cổ thụ có nét đẹp khác biệt so với dòng đào khác và công chăm sóc rất cẩn thận và tỉ mỉ.

Nhiều loại đào được bày bán phục vụ người dân chơi Tết 2025.

Các cây đào được vận chuyển cẩn thận đến điểm bán, tránh gãy cành, dập nụ hoa.

Những cây đào thất thốn có hình dạng đặc biệt cũng là một trong những mặt hàng đắt đỏ và tương đối hút khách.

Các cây bưởi và quất sai trĩu quả được rao bán với mức giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài chục triệu đồng, tùy kích thước và hình dạng của cây.

Năm nay, nhiều khách hàng chuộng chơi dòng quất bonsai vì giá cả hợp lý và phù hợp với không gian nhiều gia đình.

Chủ nhà vườn chăm sóc cây đều đặn để đảm bảo chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

Hoa lan là một trong những loại hoa đắt khách nhất.

Những chậu hoa lan được tạo hình bắt mắt theo yêu cầu của khách.

Hoa lan có nhiều loại và mỗi loại có giá khác nhau, dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng/cành.



Tùy thuộc vào các giò lan được kết trên chậu để tính tiền.

Các loại cúc với đa dạng màu sắc cũng được người dân ưa chuộng. Chị Ngọc Lan (khách hàng - Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Trên nhiều tuyến đường tôi thấy bày bán đa dạng các loại cây hoa cảnh, tôi tranh thủ có hội chợ hoa để đi ngắm và mua sắm để trang trí cho ngôi nhà nhỏ thêm rực rỡ, tươi mới dịp Tết 2025. Năm nay gia đình ăn Tết theo chính sách tiết kiệm nên việc chi tiền cho cây và hoa sẽ giảm. Tôi thấy các chậu quất bonsai và hoa cúc có giá khá phải chăng, hình dáng bắt mắt, phù hợp với để ở bàn".



Giá mỗi chậu cúc dao động từ 200.000 đồng - 300.000 đồng.

Hoa hồng Lafont có màu sắc rực rỡ, bông to được các chủ nhà vườn lên chậu bán cho khách có nhu cầu.

Giá các loại hoa hồng khách nhau, tùy thuộc vào giống và độc độc lạ của mỗi gốc.