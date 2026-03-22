Cách dùng gạo nếp xua đuổi âm khí, trừ tà, xông nhà tẩy uế
GĐXH - Gạo nếp trừ tà là một trong những quan niệm dân gian quen thuộc trong đời sống tâm linh của người Á Đông. Đây không chỉ là tập tục truyền thống mà còn phản ánh niềm tin vào sự cân bằng âm - dương và năng lượng tích cực trong gia trạch.
Gạo nếp có thực sự có tác dụng trừ tà?
Trong dân gian, gạo nếp được xem là vật mang sinh khí dồi dào, dương khí thuần hậu nên có khả năng trung hòa âm khí. Chính vì vậy, khi gia chủ rải nếp trong các nghi thức tẩy uế, nhập trạch, cúng cô hồn hay sau đám tang, người xưa tin rằng sinh khí từ hạt nếp sẽ giúp ổn định khí trường, xua bớt uế tạp.
Hiện nay, việc dùng gạo nếp để "trừ tà" vẫn còn nhưng không phổ biến như trước, trong các nghi thức như cúng cô hồn, nhập trạch, động thổ hay sau tang lễ. Tuy vậy, phần lớn người dân hiện nay xem đây là nét văn hóa tâm linh truyền thống hơn là một biện pháp trừ tà theo nghĩa tuyệt đối.
Cách dùng gạo nếp trừ tà
Rắc gạo nếp trừ tà trước cửa nhà
Cửa chính là nơi nạp khí, quyết định cát - hung của toàn bộ ngôi nhà. Rắc gạo nếp trước cửa mang ý nghĩa tạo lớp "dương khí hộ môn", giúp trung hòa âm khí bên ngoài, ngăn tạp khí xâm nhập và ổn định trường khí tại khu vực minh đường.
Thời điểm nên làm: Sau khi nhà có việc tang lễ. Khi mới dọn vào nhà mới (nhập trạch). Sau những ngày cảm thấy không gian nặng nề, u ám, Tháng Bảy âm lịch (theo quan niệm dân gian âm khí vượng).
Cách làm: Gia chủ chuẩn bị một nắm gạo nếp mới, sạch, khô ráo. Đứng từ trong nhà, rắc nhẹ một lớp mỏng ra trước thềm hoặc hai bên cửa chính, kết hợp tâm niệm thanh tịnh, cầu bình an. Sau 1-3 giờ có thể quét gọn và xử lý sạch sẽ, tránh để ẩm mốc.
Đặt gạo nếp trong phòng để xua âm khí
Theo quan niệm phong thủy, mỗi không gian đều có khí trường riêng. Khi phòng ngủ hoặc phòng làm việc xuất hiện cảm giác u ám, bí bách, người xưa cho rằng đó là dấu hiệu âm khí tích tụ.
Gạo nếp thuộc hành Thổ, mang sinh khí ổn định và dương khí thuần - được đặt trong phòng với mục đích hấp thu tạp khí, củng cố năng lượng dương, giúp cân bằng âm - dương và làm nhẹ trường khí.
Thời điểm nên làm: Khi gia chủ thường xuyên mệt mỏi, ngủ không sâu giấc (sau khi đã loại trừ yếu tố sức khỏe và môi trường). Khi phòng lâu ngày không sử dụng, thiếu ánh sáng, ẩm thấp. Sau khi vừa chuyển vào phòng mới hoặc thay đổi bố cục lớn.
Cách làm: Gia chủ chuẩn bị một bát nhỏ gạo nếp mới, sạch, khô ráo. Có thể đặt ở góc phòng, đầu giường hoặc bàn làm việc (tránh nơi ẩm mốc).
Để từ 1-3 ngày, sau đó đem gạo xử lý gọn gàng, không dùng lại để ăn. Trong thời gian đặt, nên kết hợp mở cửa thông gió, tăng ánh sáng tự nhiên để kích hoạt dương khí.
Rắc gạo nếp cùng muối quanh nhà
Trong phong thủy, muối mang tính tẩy uế mạnh, có khả năng hấp thu và hóa giải năng lượng tiêu cực; còn gạo nếp đại diện cho sinh khí và dương khí ổn định.
Khi kết hợp hai yếu tố này, gia chủ đang tạo nên sự phối hợp giữa thanh lọc (muối) và bồi dưỡng sinh khí (nếp), giúp cân bằng âm - dương, củng cố trường khí bảo hộ quanh nhà.
Thời điểm nên làm: Sau khi gia đình có việc tang hoặc đi viếng đám tang về. Sau khi sửa chữa, đập phá lớn trong nhà. Khi cảm thấy không gian nặng nề, bất an.
Cách làm: Gia chủ trộn một nắm gạo nếp mới với một ít muối hạt sạch. Đi theo chiều từ trong ra ngoài, rắc mỏng quanh hiên nhà, trước cửa, hoặc dọc theo ranh giới sân vườn.
Khi rải giữ tâm niệm bình an, không hoảng sợ. Sau vài giờ hoặc qua một đêm, nên quét dọn sạch sẽ, tránh để ẩm mốc hay gây mất vệ sinh.
Sử dụng gạo nếp trong nghi thức giải uế, xông nhà
Trong phong thủy, giải uế là quá trình thanh lọc tạp khí, tái lập cân bằng âm - dương trong không gian.
Gạo nếp tượng trưng cho sinh khí và sự no đủ. Khi kết hợp cùng hỏa khí (than hồng) hoặc hương liệu như trầm, bồ kết… gia chủ đang dùng dương khí để hóa giải âm khí tích tụ, giúp khí trường lưu thông hơn.
Thời điểm nên làm: Sau khi nhà lâu ngày đóng cửa, ẩm thấp. Sau sự kiện có đông người tụ họp gây xáo trộn khí trường. Khi mới chuyển vào nhà mới hoặc sau sửa chữa lớn.
Cách làm: Gia chủ có thể đặt một ít gạo nếp lên bếp than hồng (kết hợp trầm hoặc thảo mộc xông), sau đó xông nhẹ từng phòng theo chiều từ trong ra ngoài. Khi xông nên mở cửa sổ để khí cũ thoát ra, đón dương khí mới vào.
Mang gạo nếp theo người
Theo quan niệm dân gian, gạo nếp mang sinh khí ổn định nên khi mang theo bên người sẽ giúp củng cố dương khí, tạo cảm giác an tâm, đặc biệt khi đi đến nơi âm khí nặng như bệnh viện, đám tang hay vùng hoang vắng.
Thời điểm nên làm: Khi đi viếng tang lễ. Khi phải đến nơi cảm thấy bất an về mặt tâm lý. Khi gia chủ đang trong giai đoạn tinh thần yếu, dễ lo lắng.
Cách làm: Gia chủ cho một ít gạo nếp mới, sạch vào túi vải nhỏ, mang theo bên người. Sau khi trở về nhà, có thể bỏ gạo đi, không nên giữ quá lâu.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
