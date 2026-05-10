Kỳ lạ cây khế hơn 400 năm tuổi rỗng ruột vẫn xanh tốt

Chủ nhật, 10:00 10/05/2026 | Không gian sống
Song Hoàng
GĐXH - Dù phần thân đã rỗng ruột, nhiều đoạn đủ chỗ cho vài người chui vào, cây khế cổ thụ hơn 400 năm tuổi ở Nghệ An vẫn xanh tốt quanh năm, sai trĩu quả và gắn với nhiều câu chuyện lịch sử, cách mạng của địa phương.

Cây khế cổ thụ hơn 400 năm tuổi trong khuôn viên khu mộ tổ họ Hoàng có tán lá sum suê, phủ bóng mát cả một góc khuôn viên.

Những ngày đầu hè, nhiều người tìm về xóm Thái Sơn 5, xã Văn Hiến để tận mắt chiêm ngưỡng cây khế cổ nằm trong khuôn viên khu mộ tổ họ Hoàng. Từ xa, cây khế nổi bật với tán lá xanh rợp, phủ bóng mát cả khoảng sân rộng. Theo người dân địa phương, cây cao khoảng 10m, thân lớn đến mức 4 người trưởng thành ôm mới xuể.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là phần thân cây đã rỗng ruột từ lâu, có chỗ đủ rộng để 3-4 người chui vào bên trong. Dù vậy, cây vẫn phát triển xanh tốt, cành lá sum suê và cho quả gần như quanh năm.

Ông Hoàng Văn Vượng (61 tuổi), tộc trưởng dòng họ Hoàng cho biết, từ khi ông còn nhỏ đã thấy cây khế sừng sững ở đây. "Trong gia phả dòng họ ghi lại, khi xây khu mộ tổ vào năm 1848 cây khế đã có từ trước đó. Đến nay cây đã rỗng ruột nhiều năm nhưng vẫn ra quả rất sai", ông Vượng nói.

Cây khế cao gần 10m, gốc lớn 4 người ôm mới xuể. Dù thân cây đã rỗng nhiều đoạn, cây vẫn xanh tốt, ra hoa kết trái gần như quanh năm.

Theo ông Vượng, trong những đợt mưa bão lớn năm 2025, nhiều cây cối xung quanh bị gãy đổ nhưng cây khế cổ vẫn đứng vững, không gãy cành lớn nào. Quan sát bên ngoài, phần vỏ cây xù xì, in hằn dấu vết thời gian. Không chỉ thân cây mà nhiều cành lớn cũng gần như không còn lõi bên trong.

Không chỉ gây tò mò bởi tuổi đời hàng trăm năm, cây khế cổ còn gắn với nhiều câu chuyện lịch sử địa phương.

Theo ông Hoàng Văn Kiểm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và văn hóa địa phương tỉnh Nghệ An, các tài liệu khảo cứu, dòng họ Hoàng đã sinh sống tại đây khoảng 19 đời. "Nếu tính trung bình mỗi đời khoảng 20-25 năm thì dòng họ này đã có mặt ở đây trên dưới 400 năm. Cây khế nhiều khả năng cũng có tuổi đời tương đương", ông Kiểm nói.

Theo gia phả dòng họ Hoàng, khi xây dựng lăng mộ tổ vào năm 1848, cây khế cổ thụ này đã tồn tại với thân cây to khoảng 3 vòng tay người lớn.

Phần thân cây khế đã rỗng ruột từ lâu, đủ rộng để 3 - 4 người chui vào. Nhiều đoạn thân không còn lõi, lớp vỏ xù xì in đậm dấu vết của thời gian.

Cây khế in hằn dấu vết thời gian với lớp vỏ xù xì, nhiều đoạn thân không còn lõi.

Cây khế hàng trăm năm tuổi, rỗng ruột vẫn xanh tốt quanh năm.

Dù thân cây đã phủ kín lớp vỏ xù xì của thời gian, cây khế cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn xanh tốt với những chồi non vươn lên mạnh mẽ.

Cây khế cổ ra quả gần như quanh năm, chỉ ít quả vào tháng Chạp và tháng Giêng. Người dân địa phương thường hái khế để nấu canh chua, kho cá. Nhiều người cho biết khế của cây cổ thụ khi nấu với cua đồng cho nước canh trong veo, không bị thâm đen như các loại khế khác.

Dòng họ Hoàng mong muốn hoàn thiện hồ sơ để đề nghị công nhận cây khế cổ thụ là Cây di sản Việt Nam nhằm gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của cây.

Theo tài liệu lịch sử địa phương, trong cao trào cách mạng 1930-1931, khu lăng mộ họ Hoàng từng là nơi tổ chức các cuộc họp bí mật của cán bộ cách mạng. Bà Tôn Thị Quế (1902-1992), nữ chiến sĩ phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, được cho là từng trú ẩn và cất giấu tài liệu trong thân cây khế để tránh sự truy lùng của thực dân Pháp.

Theo một số người dân địa phương, cây khế ra hoa, kết quả gần như quanh năm, chỉ ít quả vào tháng chạp và tháng giêng. Đây là giống khế chua nên người dân thường hái để nấu canh hoặc kho cá.

Nhiều người thắc mắc vì sao phần thân cây đã rỗng nhưng cây vẫn sống khỏe suốt hàng trăm năm. Theo các chuyên gia thực vật, nhiều cây cổ thụ dù phần lõi bên trong bị mục hoặc rỗng vẫn có thể tồn tại nếu lớp gỗ bên ngoài và hệ thống vận chuyển dinh dưỡng chưa bị phá hủy hoàn toàn. Chính lớp vỏ và phần thân còn sống bên ngoài tiếp tục giúp cây hấp thụ nước, vận chuyển dinh dưỡng để duy trì sự phát triển.

Với người dân xã Văn Hiến, cây khế cổ không đơn thuần là một cây ăn quả lâu năm. Đó còn là biểu tượng của ký ức làng quê, gắn với nhiều thế hệ người dân và những câu chuyện được lưu truyền qua thời gian.

Vùng đất kỳ lạ nơi phụ nữ mê mẩm "làm đẹp" với hai chiếc lỗ kinh dị trên mũi

Hàng trăm chú chim cánh cụt đồng loạt nhảy từ vách băng 15m xuống: Vì sao có cảnh tượng kỳ lạ này?

Hiện tượng kỳ lạ làm thay đổi Trái Đất 40 triệu năm trước

Vì sao lại nói trồng cây khế trước sân nhà con cháu đời đời giàu sang

Những người tuổi này chỉ cần trồng cây khế cũng đủ nâng cao vận khí, hút tài lộc

Loại hoa giới nhà giàu trồng trước nhà để luôn may mắn, tiêu không hết tiền

GĐXH - Theo phong thủy, một số loài hoa được cho là mang lại năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

GĐXH - Để duy trì vượng khí và tạo môi trường sống hài hòa, gia chủ nên lựa chọn các loại cây mang năng lượng tích cực, phù hợp với phong thủy.

GĐXH - Không chỉ là một món quà thiên nhiên tuyệt vời, hoa mắt xanh còn mang trong mình những ý nghĩa phong thủy sâu sắc, giúp cải thiện tài lộc, may mắn và tạo không gian sống an lành.

GĐXH - Trong thiết kế nội thất, tranh phong thủy treo tường đóng vai trò quan trọng khiến cho ngôi nhà trở nên có sức sống và sinh động hơn. Nhất là những bức tranh có thể mang lại may mắn.

GĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm các địa điểm gần Hà Nội cho ngày nghỉ, thì đây là top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về mà bạn có thể tham khảo.

GĐXH - Baking soda là nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp nhưng ít ai biết baking soda còn có vô vàn công dụng tuyệt vời khi vệ sinh và khử mùi trong không gian nhà tắm.

GĐXH - Bạn đang tìm địa điểm du lịch cho những ngày nghỉ lễ vừa sống ảo cực chill vừa tránh được cái nóng đầu hè? Bài viết này tổng hợp những nơi từ trong nhà mát lạnh, ngoài trời đẹp mê ly cho đến các khu nghỉ dưỡng ngoại thành lý tưởng.

GĐXH - Dịp nghỉ lễ giải phóng miền Nam sắp đến nên nhiều người đang tìm kiếm địa điểm chơi lễ 30/4 tại Hà Nội. Hãy khám phá ngay top những địa chỉ thú vị và mang đậm nét lịch sử với bài viết dưới đây.

GĐXH - Với những người mang mệnh Thủy, việc lựa chọn cây cảnh hợp mệnh có thể giúp tăng cường vận khí, khơi thông dòng chảy tài lộc và mang lại sự hanh thông trong công việc.

GĐXH - Bên cạnh những lợi ích về mặt phong thủy, cây phú quý còn có mối liên hệ đặc biệt với các mệnh trong ngũ hành. Việc chọn cây hợp mệnh không chỉ giúp tăng cường vượng khí mà còn mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

GĐXH - 30/4 đi đâu không đông hay đi du lịch đâu dịp nghỉ lễ... đang được nhiều du khách quan tâm hiện nay. Bài viết này gợi ý cho bạn các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhé.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
