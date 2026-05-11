Đặt cây xanh ở chân cầu thang có tác dụng gì? Lợi ích phong thủy ít người biết

Vì sao nên đặt cây xanh ở chân cầu thang?

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, cầu thang là nơi dòng khí vận động mạnh nhất, đóng vai trò dẫn truyền năng lượng giữa các tầng trong nhà. Trong nhiều trường hợp, nhất là với những gia đình có cầu thang đổ dốc thẳng ra cửa chính, dòng khí dễ thoát nhanh ra ngoài khiến tài lộc khó tụ. Việc bố trí cây xanh tại chân cầu thang hoặc chiếu nghỉ sẽ giúp làm chậm dòng khí, tạo sự cân bằng và ổn định hơn cho không gian sống.

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp mắc lỗi bố trí cầu thang dốc thẳng ra cửa. Với nhà ở dân dụng, gia chủ nên chủ động điều chỉnh thiết kế để hạn chế tình trạng này. Theo chuyên gia, cầu thang đổ dốc ra cửa giống như một "thác nước" cuốn dòng khí thoát nhanh ra ngoài. Trong phong thủy, hình tạo ra khí và khí cũng tác động ngược trở lại không gian sống, vì vậy cần có giải pháp hóa giải phù hợp.

Cây xanh đặt ở cầu thang tốt nhưng cần chú ý lựa chọn cây phù hợp. Ảnh minh họa

Ví dụ, nếu khu vực cửa có hai cánh thì có thể đóng bớt một cánh để hạn chế khí thoát mạnh. Trường hợp khoảng cách từ cầu thang đến cửa xa hơn, gia chủ có thể bố trí chậu cây lớn để giúp tụ khí. Với những ngôi nhà có cầu thang đổ dốc ra cửa, nên đặt cây xanh tại các chiếu nghỉ tầng 1, tầng 2 để làm chậm dòng khí.

Những lợi ích phong thủy khi đặt chậu cây ở chân cầu thang

Đặt cây xanh ở cầu thang hóa giải góc nhọn, giảm sát khí

Khu vực cầu thang thường tạo nhiều góc cạnh và đường thẳng mạnh, dễ mang lại cảm giác khô cứng. Việc bố trí cây xanh sẽ giúp khu vực này tránh cảm giác nặng nề, hóa giải phần nào sát khí do kiến trúc tạo ra.

Đặt cây xanh ở cầu thang thu hút tài lộc và tăng vượng khí

Nhiều loại cây phong thủy được cho là có khả năng kích hoạt tài khí, mang lại may mắn cho gia chủ như cây kim tiền, lưỡi hổ, trầu bà, thiết mộc lan… Đây đều là những loại cây có sức sống tốt, màu xanh tươi và mang ý nghĩa phong thủy tích cực.

Cải thiện không khí trong nhà

Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây xanh còn giúp lọc bụi, giảm khí độc và tăng độ ẩm tự nhiên. Không gian sống có cây xanh cũng tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu, đặc biệt với những ngôi nhà có diện tích nhỏ.

Tăng tính thẩm mỹ cho khu vực cầu thang

Một chậu cây phù hợp có thể biến khu vực chân cầu thang thành điểm nhấn nổi bật trong nhà. Không gian trở nên sinh động, có chiều sâu và gần gũi với thiên nhiên hơn.

Những lưu ý khi sử dụng cây xanh ở cầu thang

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, việc lựa chọn và bố trí cây cảnh phù hợp giúp cân bằng năng lượng, thu hút tài lộc và tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho ngôi nhà. Khi bày trí cây cảnh ở khu vực cầu thang cần chú ý:

Không bày cây xanh kiểu buông rũ ở cầu thang

Không nên chọn các loại cây có dáng buông rũ mà nên ưu tiên cây có xu hướng vươn thẳng lên trên. Nên chọn những loại cây thủy sinh hoặc cây có sức sống bền vì cây bị khô héo sẽ không tốt về mặt phong thủy.

Ảnh minh họa

Không để cây khô héo, cây giả

Không nên để cây khô héo, úa vàng hoặc chết vì đây được xem là dấu hiệu của nguồn năng lượng xấu. Gia chủ cần thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa lá héo và thay cây khi không còn phát triển tốt.

Không đặt quá nhiều cây

Nên đặt cây ở các bậc chiếu nghỉ hoặc chân cầu thang để tạo điểm nhấn mà không gây cản trở lối đi. Đồng thời, tránh bố trí quá nhiều cây trong không gian nhỏ để không tạo cảm giác chật chội.

Ưu tiên cây dễ chăm sóc, phù hợp trong nhà

Khu vực cầu thang thường ít ánh sáng tự nhiên nên cần ưu tiên các loại cây có khả năng sống tốt trong điều kiện thiếu sáng và không cần chăm sóc quá cầu kỳ.

Các loại cây như vạn niên thanh, trầu bà hay lưỡi hổ là lựa chọn phù hợp vì có thể phát triển tốt trong môi trường trong nhà và dễ chăm sóc.

Ngoài ra, nên tránh những loại cây có gai nhọn hoặc mùi hương quá nồng vì có thể ảnh hưởng đến cảm giác dễ chịu và vận khí trong không gian sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

