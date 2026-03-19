Ra mộ mà làm những việc này có thể ảnh hưởng đến vận khí và sự an yên của gia đạo

Ý nghĩa của việc thăm viếng mộ

Việc viếng mộ không đơn thuần là một hành động mà còn chứa đựng tầng tầng ý nghĩa văn hóa và tâm linh. Đây là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, hướng về cội nguồn và tưởng nhớ công lao của những người đã khuất.

Dù ông bà, cha mẹ không còn hiện hữu, việc chăm sóc, dọn dẹp mộ phần chính là cách trực tiếp để thể hiện lòng hiếu thảo và sự tri ân sâu sắc.

Những điều kiêng kỵ khi ra mộ

Kiêng kỵ về thời gian

Khi viếng thăm mộ phần, việc chọn thời điểm thích hợp là một trong những điều kiêng kỵ khi ra mộ được nhiều người chú trọng, xuất phát từ cả yếu tố tâm linh và thực tế.

Thông thường, thời gian thích hợp nhất để đi thăm viếng mộ là vào buổi sáng, tốt nhất trước 11 giờ trưa. Đây là khoảng thời gian dương khí mạnh, ánh sáng đầy đủ, thuận lợi cho việc cúng viếng, dọn dẹp mộ phần và khấn nguyện tổ tiên.

Bạn nên tránh đi viếng mộ vào ban đêm, đặc biệt là sau 6 giờ tối. Theo quan niệm dân gian, đây là khoảng thời gian âm khí vượng, không chỉ được cho là không tốt cho sức khỏe mà còn dễ gặp phải những điều không may mắn về mặt tâm linh. Nhiều người tin rằng thời điểm này dễ làm ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe và thậm chí mang theo "âm khí" về nhà.

Tương tự, một số người cũng tránh ra mộ vào những ngày đặc biệt như mùng 1 hay ngày rằm hàng tháng, trừ khi có quy định riêng của gia đình hoặc đó là những dịp lễ quan trọng đã được định sẵn.

Kiêng kỵ về trang phục

Khi viếng thăm mộ phần, việc lựa chọn trang phục cũng là một yếu tố quan trọng trong những điều kiêng kỵ khi ra mộ mà bạn cần lưu ý.

Trang phục không chỉ thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với người đã khuất mà còn phù hợp với không khí trang nghiêm, linh thiêng của nghĩa trang.

Ảnh minh họa

Bạn nên tránh mặc đồ quá sặc sỡ, lòe loẹt hay những bộ trang phục hở hang, thiếu nghiêm túc. Những kiểu quần áo này có thể bị coi là thiếu tôn trọng đối với người đã khuất và làm mất đi sự tôn nghiêm của nơi an nghỉ.

Thay vào đó, bạn nên ưu tiên những bộ trang phục có màu sắc trầm, nhã nhặn như đen, trắng, xám hoặc các gam màu tối. Trang phục cần đảm bảo sự kín đáo, lịch sự, gọn gàng và thoải mái để thuận tiện cho việc đi lại cũng như thực hiện các nghi lễ.

Không nói tục, chửi thề, đùa giỡn ồn ào

Khi bạn đến thăm viếng mộ phần, việc giữ gìn lời nói và hành động là một trong những điều đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là quy tắc ứng xử mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với người đã khuất và cả không gian linh thiêng của nghĩa trang.

Tuyệt đối không nói tục, chửi thề hay đùa giỡn ồn ào. Khu mộ là nơi yên nghỉ của những linh hồn, và việc tạo ra sự huyên náo, lời lẽ không hay sẽ làm mất đi vẻ trang nghiêm, thanh tịnh.

Hành động này không chỉ bị coi là thiếu tôn trọng mà còn có thể ảnh hưởng đến sự an yên của mộ phần. Thay vào đó, bạn nên giữ thái độ thành kính, trang nghiêm, và chỉ trò chuyện một cách nhỏ nhẹ, lịch sự. Điều này giúp không gian tâm linh được duy trì, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của bạn đối với ông bà, tổ tiên.

Không giẫm đạp lên mộ người khác

Trong danh sách những điều kiêng kỵ khi ra mộ, hành động giẫm đạp lên phần mộ người khác được xem là đại kỵ cần tuyệt đối tránh.

Dù là vô tình hay cố ý, việc bước lên mộ không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng với người đã khuất, mà còn bị xem là hành vi phạm phong thủy, có thể mang lại vận xui cho chính người viếng mộ.

Không chụp ảnh tự sướng tại mộ

Trong thời đại mạng xã hội phát triển, việc chụp ảnh ở bất kỳ đâu đã trở thành thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, khi đi viếng nghĩa trang hay tảo mộ, việc chụp ảnh tự sướng tại mộ lại là một trong những điều kiêng kỵ khi ra mộ mà bạn cần tuyệt đối tránh.

Theo quan niệm tâm linh, khu vực mộ phần là nơi linh thiêng, thanh tịnh – là không gian dành cho sự tưởng nhớ, hiếu kính và cầu nguyện. Việc selfie tại phần mộ, nhất là khi có những tư thế phản cảm, vô tình thể hiện thái độ thiếu nghiêm túc, có thể bị xem là bất kính với vong linh người đã khuất.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.