Làm cầu thang hở có tốt cho phong thủy và không gian sống ?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Những điều cần tránh khi đặt cầu thang cho nhà ống để tránh hao tài, phạm phong thủy GĐXH – Trong thiết kế nhà ống, cầu thang không chỉ là lối di chuyển mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến bố cục, dòng khí và tài vận của cả ngôi nhà. Việc bố trí sai vị trí cầu thang có thể khiến không gian bí bách, thất thoát tài lộc và phát sinh nhiều bất ổn trong sinh hoạt.

Cầu thang hở bậc trong phong thủy

Thiết kế cầu thang hở bậc – tức các bậc thang không có phần cổ bậc (riser), chỉ có mặt bậc (tread) – hiện được sử dụng khá phổ biến trong các không gian sống hiện đại. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, dạng cầu thang hở bậc thường được sử dụng trong một số trường hợp nhằm tạo cảm giác thoáng đãng cho không gian. Nếu vị trí cầu thang hợp lý, số bậc thuận tiện cho việc đi lại thì kiểu thiết kế này không phải vấn đề quá nghiêm trọng về phong thủy.

Trong nhiều trường hợp, kiến trúc sư chủ động thiết kế cầu thang hở để giúp luồng khí và ánh sáng từ giếng trời lan tỏa đều khắp không gian sống. Đây là giải pháp kiến trúc nhằm tăng độ thông thoáng cho nhà phố có diện tích hẹp.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, cầu thang hở bậc vẫn tồn tại một số hạn chế:

+ Cầu thang hở khó tụ khí vì khiến luồng khí dễ phân tán, khó giữ lại năng lượng tích cực trong nhà.

+ Thiếu cảm giác vững chãi: Phong thủy cho rằng dòng khí tốt cần có sự dẫn truyền ổn định, liền mạch.

+ Ảnh hưởng đến an toàn, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, cầu thang hở bậc có thể làm tăng nguy cơ trượt ngã.

Cầu thang là bộ phận kết nối các tầng trong nhà, đồng thời đóng vai trò dẫn truyền luồng khí giữa các không gian. Nếu thiết kế thiếu hợp lý, luồng khí có thể bị phân tán hoặc rối loạn. Trong quan niệm phong thủy, cầu thang hở bậc đặt đối diện cửa chính thường bị cho là dễ gây thất tán khí và tài lộc.

Cải thiện cầu thang hở bậc vẫn đảm bảo an toàn

Nhiều gia chủ vẫn yêu thích cầu thang hở nhờ vẻ đẹp hiện đại và sự thông thoáng. Để hạn chế nhược điểm, có thể áp dụng một số giải pháp sau:

+ Thiết kế thêm hệ nan dọc bằng thép sơn tĩnh điện chạy song song cầu thang.

+ Khoảng cách giữa các nan khoảng 9–10 cm để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ nhưng vẫn giữ được sự thông thoáng.

+ Mỗi bậc thang cần được tính toán độ rộng và chiều cao hợp lý, phủ thêm lớp chống trượt để tăng độ an toàn khi di chuyển.

+ Tay vịn nên chắc chắn, bố trí chiều cao phù hợp, đồng thời tăng cường chiếu sáng để tạo cảm giác an toàn.

+ Có thể lắp thêm phần cổ bậc bằng gỗ, kính mờ hoặc kim loại nhằm tăng tính ổn định và hạn chế cảm giác trống phía dưới bậc thang.

Lưu ý về số bậc cầu thang theo phong thủy

Theo chuyên gia phong thủy, dù là cầu thang hở hay cầu thang truyền thống, gia chủ vẫn nên chú ý đến số bậc. Theo quan niệm phong thủy Trường sinh, số bậc cần được cân nhắc dựa trên tổng thể kiến trúc như diện tích, hình dáng nhà, màu sắc, vật liệu và phong cách thiết kế.

Nhà hành Thủy (thiết kế mềm mại, nhiều đường cong): bậc số 1 là Trường sinh.

Nhà hành Mộc (dáng thanh mảnh, vuông vức): bậc số 3 là Trường sinh.

Nhà hành Thổ (thiết kế chắc chắn): bậc số 5 là Trường sinh.

Nhà hành Hỏa (nhiều góc nhọn, mái giật cấp): bậc số 7 là Trường sinh.

Nhà hành Kim (hình tròn, mái vòm): bậc số 9 là Trường sinh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.