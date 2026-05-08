Làm cầu thang hở có tốt cho phong thủy và không gian sống ?
GĐXH - Làm cầu thang hở bậc mang lại vẻ đẹp hiện đại, tạo cảm giác thông thoáng và giúp ngôi nhà đón ánh sáng tốt hơn. Tuy nhiên, về phong thủy và công năng sử dụng, kiểu cầu thang này cũng có những điểm cần lưu ý.
Cầu thang hở bậc trong phong thủy
Thiết kế cầu thang hở bậc – tức các bậc thang không có phần cổ bậc (riser), chỉ có mặt bậc (tread) – hiện được sử dụng khá phổ biến trong các không gian sống hiện đại. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, dạng cầu thang hở bậc thường được sử dụng trong một số trường hợp nhằm tạo cảm giác thoáng đãng cho không gian. Nếu vị trí cầu thang hợp lý, số bậc thuận tiện cho việc đi lại thì kiểu thiết kế này không phải vấn đề quá nghiêm trọng về phong thủy.
Trong nhiều trường hợp, kiến trúc sư chủ động thiết kế cầu thang hở để giúp luồng khí và ánh sáng từ giếng trời lan tỏa đều khắp không gian sống. Đây là giải pháp kiến trúc nhằm tăng độ thông thoáng cho nhà phố có diện tích hẹp.
Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, cầu thang hở bậc vẫn tồn tại một số hạn chế:
+ Cầu thang hở khó tụ khí vì khiến luồng khí dễ phân tán, khó giữ lại năng lượng tích cực trong nhà.
+ Thiếu cảm giác vững chãi: Phong thủy cho rằng dòng khí tốt cần có sự dẫn truyền ổn định, liền mạch.
+ Ảnh hưởng đến an toàn, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, cầu thang hở bậc có thể làm tăng nguy cơ trượt ngã.
Cầu thang là bộ phận kết nối các tầng trong nhà, đồng thời đóng vai trò dẫn truyền luồng khí giữa các không gian. Nếu thiết kế thiếu hợp lý, luồng khí có thể bị phân tán hoặc rối loạn. Trong quan niệm phong thủy, cầu thang hở bậc đặt đối diện cửa chính thường bị cho là dễ gây thất tán khí và tài lộc.
Cải thiện cầu thang hở bậc vẫn đảm bảo an toàn
Nhiều gia chủ vẫn yêu thích cầu thang hở nhờ vẻ đẹp hiện đại và sự thông thoáng. Để hạn chế nhược điểm, có thể áp dụng một số giải pháp sau:
+ Thiết kế thêm hệ nan dọc bằng thép sơn tĩnh điện chạy song song cầu thang.
+ Khoảng cách giữa các nan khoảng 9–10 cm để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ nhưng vẫn giữ được sự thông thoáng.
+ Mỗi bậc thang cần được tính toán độ rộng và chiều cao hợp lý, phủ thêm lớp chống trượt để tăng độ an toàn khi di chuyển.
+ Tay vịn nên chắc chắn, bố trí chiều cao phù hợp, đồng thời tăng cường chiếu sáng để tạo cảm giác an toàn.
+ Có thể lắp thêm phần cổ bậc bằng gỗ, kính mờ hoặc kim loại nhằm tăng tính ổn định và hạn chế cảm giác trống phía dưới bậc thang.
Lưu ý về số bậc cầu thang theo phong thủy
Theo chuyên gia phong thủy, dù là cầu thang hở hay cầu thang truyền thống, gia chủ vẫn nên chú ý đến số bậc. Theo quan niệm phong thủy Trường sinh, số bậc cần được cân nhắc dựa trên tổng thể kiến trúc như diện tích, hình dáng nhà, màu sắc, vật liệu và phong cách thiết kế.
Nhà hành Thủy (thiết kế mềm mại, nhiều đường cong): bậc số 1 là Trường sinh.
Nhà hành Mộc (dáng thanh mảnh, vuông vức): bậc số 3 là Trường sinh.
Nhà hành Thổ (thiết kế chắc chắn): bậc số 5 là Trường sinh.
Nhà hành Hỏa (nhiều góc nhọn, mái giật cấp): bậc số 7 là Trường sinh.
Nhà hành Kim (hình tròn, mái vòm): bậc số 9 là Trường sinh.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Cách bảo quản tủ áo gỗ công nghiệp luôn bền đẹp, kéo dài tuổi thọỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Trong bài viết này sẽ chia sẻ những hướng dẫn chi tiết giúp bạn giữ gìn tủ luôn như mới. Từ cách chọn vị trí kê tủ đến các mẹo vệ sinh và làm mới, giúp bạn kéo dài tuổi thọ nội thất.
Hóa giải điềm xui, thay đổi vận mệnh bằng trang sức phong thủyỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Mang trên mình một món đồ trang sức, người ta không chỉ mong muốn tôn lên giá trị thẩm mỹ mà còn mong rằng sẽ đón nhận được những điều tốt lành, may mắn, tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống viên mãn.
Đi chùa nên mua gì để công việc và cuộc sống luôn thuận lợi, hanh thôngỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, những vật phẩm được thỉnh về sau khi đi chùa không chỉ mang ý nghĩa may mắn, mà còn giúp duy trì nguồn năng lượng tích cực, nhắc nhở bản thân sống thiện lành và an yên.
Mẹo thanh tẩy năng lượng và thu hút tài lộcỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Quá trình thanh tẩy năng lượng giúp loại bỏ những uế khí tích tụ trong không gian sống và trên cơ thể bạn, từ đó trả lại một môi trường thanh sạch, nhẹ nhàng.
Những điều cần tránh khi đặt cầu thang cho nhà ống để tránh hao tài, phạm phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Trong thiết kế nhà ống, cầu thang không chỉ là lối di chuyển mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến bố cục, dòng khí và tài vận của cả ngôi nhà. Việc bố trí sai vị trí cầu thang có thể khiến không gian bí bách, thất thoát tài lộc và phát sinh nhiều bất ổn trong sinh hoạt.
Biệt thự 10 phòng ngủ, rộng 1.000 m2 của nữ Tiến sĩ, NSƯT vừa trở thành 1 trong 3 PGS hiếm hoi của lĩnh vực thanh nhạcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - NSƯT Tân Nhàn sở hữu một biệt thự có 10 phòng ngủ, tọa lạc trên khuôn viên rộng 1.000 m2 có tầm nhìn ra biển tại Quảng Ninh.
Những lỗi thường gặp nên tránh khi tự vệ sinh sofa vải tại nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Khi tự vệ sinh sofa vải tại nhà, nếu thực hiện sai cách có thể khiến sofa bị loang màu, xù vải, ẩm mốc hoặc nhanh xuống cấp. Vì vậy, bạn nên tránh những lỗi thường gặp dưới đây.
Giải xui có thực sự thay đổi vận mệnh không?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Giải xui theo phong thủy không phải là "phép màu" thay đổi vận mệnh ngay lập tức, mà là phương pháp hỗ trợ giúp con người cân bằng năng lượng và hành động đúng hướng hơn trong cuộc sống.
Dấu hiệu nhận biết bạn sắp gặp may mắn trong cuộc sốngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Niềm tin của mỗi người trong dấu hiệu may mắn và không may mắn sẽ là khác nhau, tùy thuộc suy nghĩ và tiềm thức của bạn. Và những hoạt động, sự kiện phổ biến trong cuộc sống thường ngày của bạn cũng có thể là một dấu hiệu may mắn.
Hướng nhà và hướng các không gian sinh hoạt cho người tuổi Thìn giúp dòng khí tài vận vận hành trôi chảyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Với người tuổi Thìn vốn mang năng lượng mạnh, dễ gặp cơ hội lớn, việc chọn đúng hướng không nhằm "tạo tài lộc từ con số 0", mà giúp dòng khí tài vận vận hành trôi chảy, giảm biến động và hạn chế những giai đoạn lên xuống thất thường.
Vì sao không nên bố trí cầu thang ở giữa nhà và cách hóa giải chuẩn phong thủyỞ
GĐXH – Trong thiết kế nhà ở, cầu thang không chỉ là lối di chuyển mà còn đóng vai trò điều tiết dòng khí. Việc đặt cầu thang ở giữa nhà thường xem là lỗi phong thủy, có thể ảnh hưởng tới tài lộc và sự ổn định của gia đình khi không xử lý đúng cách.