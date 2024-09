Cách dùng thuốc điều trị vi khuẩn HP đúng và hiệu quả

Nguyên nhân dẫn đến việc diệt vi khuẩn H P thất bại

Nguyên nhân dẫn đến điều trị vi khuẩn H P thất bại có nhiều. Nhưng lý do quan trọng nhất là do dùng kháng sinh diệt vi khuẩn HP không đúng cách. Khi sử dụng thuốc sai thuốc, không tuân thủ đúng phác đồ điều trị... dẫn đến không đưa được đúng và đủ liều lượng kháng sinh cần thiết tới nơi HP trú ẩn. Điều này khiến cho vi khuẩn không bị tiêu diệt triệt để.

Hơn nữa, những vi khuẩn sống sót sẽ tự điều chỉnh, thay đổi cấu trúc, tiến hóa để thích nghi chống lại kháng sinh đó. Dẫn đến các thế hệ sau của vi khuẩn sẽ kháng kháng sinh đó. Tức là vi khuẩn HP sẽ không bị tiêu diệt bởi phác đồ trước đó.

Hiện nay vi khuẩn HP đã kháng với nhiều phác đồ điều trị.

Khi vi khuẩn kháng thuốc , các phác đồ mới sẽ đưa ra để diệt HP. Nhưng việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân vẫn tiếp tục. Ngoài ra, phác đồ mới điều trị HP sẽ gây ra nhiều tranh cãi, khó có được sự nhất trí cao trên toàn bộ cơ sở y tế. Do đó phác đồ mới lại cũng nhanh chóng bị đánh giá là thất bại. Và rồi chỉ sau một thời gian, các phác đồ mới hơn lại được đưa ra với xu hướng ngày càng phải kết hợp nhiều loại thuốc hơn.

Dùng thuốc thế nào là đúng?

Phác đồ điều trị vi khuẩn HP không chỉ phụ thuộc vào thuốc, mà phải ứng dụng hợp lý. Chúng ta cần phải nắm rõ những vấn đề như sau:

Cách dùng kháng sinh : Các kháng sinh trong các phác đồ diệt HP sẽ không thể phát huy được tác dụng ở mức cao nhất nếu môi trường pH trong dạ dày thấp. Do đó cần nâng môi trường pH trong dạ dày lên cao.

Để nâng pH dạ dày lên thì cần sử dụng thuốc ức chế tiết acid (PPI) trước bữa ăn chính 60 phút.

Vi khuẩn HP thường ẩn trú dưới lớp màng nhầy ở bề mặt của dạ dày. Vì thế cần phải chọn thuốc có khả năng thấm tốt qua lớp màng nhày và lưu lại ở dạ dày lâu nhất để tới được nơi HP ẩn núp. Khi kháng sinh thấm qua lớp màng nhày sẽ đến đích trú ẩn của HP nhanh hơn, nhiều hơn so với qua chuyển hóa rồi đi vào máu rối mới tới niêm mạc dạ dày. Do đó ngoài dùng loại kháng sinh thích hợp, còn cần chú ý uống thuốc vào lúc no. Lưu ý là ăn đủ lượng thức ăn và nhiều chất xơ để trì hoãn sự tháo rỗng của dạ dày.

Ngoài ra, cần nhấn mạnh về vấn đề sử dụng kháng sinh theo đúng phác đồ. Tuyệt đối không ngừng kháng sinh trước chỉ định hoặc lạm dụng kháng sinh. Cả hai điều này đều dẫn đến hiệu quả điều trị kém và khiến HP dễ dàng kháng thuốc.

Cần tuân thủ điều trị theo hướng dẫn.

Cách uống thuốc PPI : Các PPI có thể phát huy tác dụng làm dạ dày giảm tiết acid ngay sau liều dùng đầu tiên. Nhưng hiệu quả nâng cao pH dạ dày chưa đủ để có thể giúp kháng sinh nâng cao tác dụng. Phải sau 3 - 4 ngày dùng PPI mới đạt được môi trường pH dạ dạy tối ưu nhất mang đến hiệu quả tác dụng của kháng sinh tốt nhất.

Do đó, trước khi sử dụng kháng sinh diệt HP, cần sử dụng PPI 3 ngày trước. Như vậy để khi uống kháng sinh vào thì pH dạ dày đã sẵn sàng ở mức có lợi nhất cho kháng sinh phát huy tác dụng.

PPI cần uống lúc dạ dày rỗng, trước bữa ăn 1 giờ hoặc ngay khi ngủ dậy vào buổi sáng để PPI có thể đi nhanh qua dạ dày đang rỗng. Nên sử dụng thuốc ức chế H2 trong 4 ngày đầu dùng PPI để đảm bảo mức ức chế tiết acid dạ dày tốt nhất.